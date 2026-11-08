“Bu juda og‘riqli”: Mareska “Siti”ning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyati sababini ochiqladi
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
«Shaharliklar»ning rasmiy sayti tarqatgan bayonotga ko‘ra, italiyalik mutaxassis raqib maydonidagi ushbu kutilmagan omadsizlikni og‘riqli zarba deb atab, mudofaadagi qo‘pol xatolar jazosiz qolmasligini ta’kidladi.
Mazkur uchrashuv «Manchester Siti» uchun APL doirasidagi ketma-ket uchinchi muvaffaqiyatsiz natija bo‘ldi.
«Xato qilsang — jazolanasan»: Mareskaning asosiy e’tirozlari
«Siti» ustozi o‘yin nazorati o‘z jamoasida bo‘lganiga qaramay, yakuniy natija salbiy chiqqanini tushuntirdi:
Nazorat befoyda bo‘ldi: «Bu juda og‘riqli natija. O‘yinning katta qismida tashabbus biz tomonda bo‘ldi, to‘pni o‘zimizda saqladik. Ammo APL shunday ligaki, imkoniyatlardan foydalana olmasang va mudofaada xatolarga yo‘l qo‘ysang, buning uchun doimo qattiq jazolanasan»;
Raqibning yuqori fidoyiligi: Mareska mezbonlarning o‘yiniga alohida baho berdi: «“Nottinghem Forest” ajoyib himoyalandi, maydonda ulkan fidoyilik ko‘rsatdi va qo‘lga kiritgan imkoniyatlaridan maksimal darajada samarali foydalandi».
Xalqaro tanaffus oldidan olingan og‘ir saboq
Terma jamoalar yig‘ini arafasidagi mag‘lubiyat klub ichidagi kayfiyatga ta’sir qilmay qolmadi:
Tanaffusdagi jiddiy tahlil: «Xalqaro tanaffusga bunday kayfiyat bilan yo‘l olish ruhan og‘ir, bu ko‘ngilda achchiq taassurot qoldirmoqda. Bu musobaqadagi ilk mag‘lubiyatimiz bo‘lib, biz uchun juda katta saboq bo‘lishi shart»;
G‘alabali yo‘lga qaytish vazifasi: Mutaxassis ikki haftalik tanaffus davomida murabbiylar shtabi yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni sinchiklab o‘rganib chiqishini va tarkib qayta kuch to‘plab, yana g‘alabali seriyaga qaytishi shartligini bildirdi.
O‘yin xronikasi va gollar tafsiloti
7 noyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:
«Forest»ning tezkor gollari: 6-daqiqada Mateus Kunya hisobni ochgan bo‘lsa, Liam Delap 18 va 73-daqiqalarda ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;
«Siti»ning javobi: Manchesterliklar safida 52-daqiqada Rayan Sherki tomonidan kiritilgan yagona to‘p jamoani omadsizlikdan qutqarib qolishga yetmadi.
Izohlar 0
…