“Bu juda og‘riqli”: Mareska “Siti”ning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyati sababini ochiqladi

·29·Sport
“Bu juda og‘riqli”: Mareska “Siti”ning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyati sababini ochiqladi

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

«Shaharliklar»ning rasmiy sayti tarqatgan bayonotga ko‘ra, italiyalik mutaxassis raqib maydonidagi ushbu kutilmagan omadsizlikni og‘riqli zarba deb atab, mudofaadagi qo‘pol xatolar jazosiz qolmasligini ta’kidladi.

Mazkur uchrashuv «Manchester Siti» uchun APL doirasidagi ketma-ket uchinchi muvaffaqiyatsiz natija bo‘ldi.

«Xato qilsang — jazolanasan»: Mareskaning asosiy e’tirozlari

«Siti» ustozi o‘yin nazorati o‘z jamoasida bo‘lganiga qaramay, yakuniy natija salbiy chiqqanini tushuntirdi:

  • Nazorat befoyda bo‘ldi: «Bu juda og‘riqli natija. O‘yinning katta qismida tashabbus biz tomonda bo‘ldi, to‘pni o‘zimizda saqladik. Ammo APL shunday ligaki, imkoniyatlardan foydalana olmasang va mudofaada xatolarga yo‘l qo‘ysang, buning uchun doimo qattiq jazolanasan»;

  • Raqibning yuqori fidoyiligi: Mareska mezbonlarning o‘yiniga alohida baho berdi: «“Nottinghem Forest” ajoyib himoyalandi, maydonda ulkan fidoyilik ko‘rsatdi va qo‘lga kiritgan imkoniyatlaridan maksimal darajada samarali foydalandi».

Xalqaro tanaffus oldidan olingan og‘ir saboq

Terma jamoalar yig‘ini arafasidagi mag‘lubiyat klub ichidagi kayfiyatga ta’sir qilmay qolmadi:

  • Tanaffusdagi jiddiy tahlil: «Xalqaro tanaffusga bunday kayfiyat bilan yo‘l olish ruhan og‘ir, bu ko‘ngilda achchiq taassurot qoldirmoqda. Bu musobaqadagi ilk mag‘lubiyatimiz bo‘lib, biz uchun juda katta saboq bo‘lishi shart»;

  • G‘alabali yo‘lga qaytish vazifasi: Mutaxassis ikki haftalik tanaffus davomida murabbiylar shtabi yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni sinchiklab o‘rganib chiqishini va tarkib qayta kuch to‘plab, yana g‘alabali seriyaga qaytishi shartligini bildirdi.

O‘yin xronikasi va gollar tafsiloti

7 noyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:

  • «Forest»ning tezkor gollari: 6-daqiqada Mateus Kunya hisobni ochgan bo‘lsa, Liam Delap 18 va 73-daqiqalarda ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;

  • «Siti»ning javobi: Manchesterliklar safida 52-daqiqada Rayan Sherki tomonidan kiritilgan yagona to‘p jamoani omadsizlikdan qutqarib qolishga yetmadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska «Siti»da barchasini noldan boshladi: kimlar ketishi mumkin?Mareska «Siti»da barchasini noldan boshladi: kimlar ketishi mumkin?10 avgust 08:37Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkin1 iyul 01:29Mareska ilk g‘alabadan so‘ng «Manchester Siti»dagi rejasini ochdiMareska ilk g‘alabadan so‘ng «Manchester Siti»dagi rejasini ochdi5 avgust 21:16Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...3 avgust 15:26«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi29 iyun 19:48«Siti»da Mareskaning ilk yig‘ini: kim asosiy tarkibda qoladi?«Siti»da Mareskaning ilk yig‘ini: kim asosiy tarkibda qoladi?24 iyul 14:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi