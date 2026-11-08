Farg‘onada aqlbovar qilmas kambek: “Neftchi” 90+8-daqiqada g‘alabani ilib ketdi
O‘zbekiston Superligasining 27-turida chempionlik uchun asosiy da’vogar bo‘lgan Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi o‘z maydonida Olmaliqning OKMK klubini qabul qildi. Mahalliy muxlislar guvohligida kechgan bellashuv o‘zbek futboli tarixidagi eng dramatik va kutilmagan yakunlardan biriga aylandi.
Uchrashuv taqdiri asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalari hamda hakam tomonidan qo‘shib berilgan kompensatsiya vaqtida butunlay ostin-ustun bo‘lib ketdi — mezbonlar 10 daqiqa ichida mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi.
So‘nggi 10 daqiqalik shok va triller xronikasi
O‘yinning katta qismida hisob ochilmagan bo‘lsa-da, final hushtagi arafasida haqiqiy gollar yomg‘iri boshlandi:
88-daqiqada Papavaning penaltisi: Himoyachi Abdug‘aniyevning jarima maydonchasidagi qo‘polligidan so‘ng belgilangan penaltini OKMK legioneri Giorgi Papava aniq amalga oshirib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
90-daqiqada Sarsenbayevdan tezkor javob: Gol o‘tkazib yuborgan farg‘onaliklar taslim bo‘lmadi. Zaxiradan maydonga tushgan Nurbek Sarsenbayev raqib himoyasidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi — 1:1;
90+8-daqiqada G‘iyosovdan halokatli zarba: Hakam qo‘shib bergan sakkizinchi daqiqada Xurshid G‘iyosov OKMK darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, stadionni larzaga keltirdi — 2:1.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 27-tur
«Neftchi» — OKMK 2:1
Gollar: Sarsenbayev (90), G‘iyosov (90+8) — Papava (88, pen.).
Ogohlantirishlar: Karimov (47), Ratinio (74), Abdug‘aniyev (87).
«Neftchi»: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Yovovich, Iskanderov, Abdug‘aniyev, Peritsa (Sarsenbayev, 60), G‘ofurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kuao.
OKMK: Abdunabiyev, Papava, O‘lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Peshich, Haqnazariy (Sentoku, 75).
Chempionlik poygasidagi hal qiluvchi qadam
Ushbu aqlbovar qilmas kambek Farg‘ona jamoasini oltin medallar sari yanada yaqinlashtirdi:
«Neftchi» — 61 ochko bilan peshqadam: Qiyin safarbarlikda qo‘lga kiritilgan uch ochko farg‘onaliklarning jamg‘argan ochkolari sonini 61 taga yetkazdi va ular turnir jadvalining 1-pog‘onasidagi ustunligini mustahkamladi;
OKMK 4-o‘rinda: Dramatik tarzda g‘alabani qo‘ldan chiqargan olmaliqliklar esa 45 ochko bilan jadvalning 4-pog‘onasida qoldi.
Izohlar 0
…