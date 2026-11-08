Farg‘onada aqlbovar qilmas kambek: “Neftchi” 90+8-daqiqada g‘alabani ilib ketdi

·35·Sport
Farg‘onada aqlbovar qilmas kambek: “Neftchi” 90+8-daqiqada g‘alabani ilib ketdi

O‘zbekiston Superligasining 27-turida chempionlik uchun asosiy da’vogar bo‘lgan Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi o‘z maydonida Olmaliqning OKMK klubini qabul qildi. Mahalliy muxlislar guvohligida kechgan bellashuv o‘zbek futboli tarixidagi eng dramatik va kutilmagan yakunlardan biriga aylandi.

Uchrashuv taqdiri asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalari hamda hakam tomonidan qo‘shib berilgan kompensatsiya vaqtida butunlay ostin-ustun bo‘lib ketdi — mezbonlar 10 daqiqa ichida mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi.

So‘nggi 10 daqiqalik shok va triller xronikasi

O‘yinning katta qismida hisob ochilmagan bo‘lsa-da, final hushtagi arafasida haqiqiy gollar yomg‘iri boshlandi:

  • 88-daqiqada Papavaning penaltisi: Himoyachi Abdug‘aniyevning jarima maydonchasidagi qo‘polligidan so‘ng belgilangan penaltini OKMK legioneri Giorgi Papava aniq amalga oshirib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • 90-daqiqada Sarsenbayevdan tezkor javob: Gol o‘tkazib yuborgan farg‘onaliklar taslim bo‘lmadi. Zaxiradan maydonga tushgan Nurbek Sarsenbayev raqib himoyasidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 90+8-daqiqada G‘iyosovdan halokatli zarba: Hakam qo‘shib bergan sakkizinchi daqiqada Xurshid G‘iyosov OKMK darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, stadionni larzaga keltirdi — 2:1.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • Superliga. 27-tur

    «Neftchi» — OKMK 2:1

    Gollar: Sarsenbayev (90), G‘iyosov (90+8) — Papava (88, pen.).

    Ogohlantirishlar: Karimov (47), Ratinio (74), Abdug‘aniyev (87).

  • «Neftchi»: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Yovovich, Iskanderov, Abdug‘aniyev, Peritsa (Sarsenbayev, 60), G‘ofurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kuao.

  • OKMK: Abdunabiyev, Papava, O‘lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Peshich, Haqnazariy (Sentoku, 75).

Chempionlik poygasidagi hal qiluvchi qadam

Ushbu aqlbovar qilmas kambek Farg‘ona jamoasini oltin medallar sari yanada yaqinlashtirdi:

  • «Neftchi» — 61 ochko bilan peshqadam: Qiyin safarbarlikda qo‘lga kiritilgan uch ochko farg‘onaliklarning jamg‘argan ochkolari sonini 61 taga yetkazdi va ular turnir jadvalining 1-pog‘onasidagi ustunligini mustahkamladi;

  • OKMK 4-o‘rinda: Dramatik tarzda g‘alabani qo‘ldan chiqargan olmaliqliklar esa 45 ochko bilan jadvalning 4-pog‘onasida qoldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi12 sentabr 18:13«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!16 sentabr 06:48«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi3 avgust 22:46"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?13 avgust 17:28«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?4 avgust 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi