16 o‘yinda 14 ta g‘alaba: “Real” Mourino qo‘l ostida durang nimaligini bilmay kelyapti

·3·Sport
16 o‘yinda 14 ta g‘alaba: “Real” Mourino qo‘l ostida durang nimaligini bilmay kelyapti

Ispaniya La Ligasining 12-turida Madridning «Real» klubi safarda «Valensiya»ga qarshi bahs olib borib, 3:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ushbu muvaffaqiyat jamoa boshqaruviga qaytgan portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourino uchun joriy mavsumdagi 14-g‘alaba bo‘ldi. «Qirollik klubi» barcha frontlarda o‘z so‘zini aytib, hayratlanarli darajada barqaror o‘yin namoyish etishda davom etmoqda.

Murosasiz Mourino: 16 ta o‘yin va umuman durang yo‘q

Portugaliyalik «Special One» qaytganidan so‘ng Madrid superklubi o‘ziga xos keskin va pragmatik uslubga ega bo‘ldi:

  • 16 ta bahsda 14 g‘alaba: Mourino qo‘l ostida madridliklar joriy mavsum barcha musobaqalarda jami 16 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazib, ularning 14 tasida raqiblarini taslim etdi;

  • Nolga teng duranglar: Jamoa ishtirokidagi uchrashuvlarda biror marta ham hisob teng qayd etilmadi — «Real» yo mutlaq g‘alaba qozonmoqda, yoki kutilmaganda mag‘lubiyatga uchramoqda;

  • Mavsumdagi yagona ikki mag‘lubiyat: «Qaymoqranglilar» La Liga doirasida faqat Madrid derbisida «Atletiko»ga (1:2) hamda «Betis» maydonida (0:1) ochko boy bergan, xolos.

Ketma-ket 8 ta g‘alabalik seriya

So‘nggi mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan Mourino shogirdlari o‘zgacha shiddat namoyish qilmoqda:

  • Uzluksiz g‘alabalar: Barcha turnirlar (La Liga va Chempionlar ligasi) doirasidagi ketma-ket g‘alabali seriya endilikda 8 ta uchrashuvga yetdi;

  • Yetakchilik va balans: Hujum va mudofaa o‘rtasidagi ideal balansni yo‘lga qo‘ygan madridliklar har qanday qiyinchiliklarga qaramay, chempionlik poygasida raqobatchilariga jiddiy bosim o‘tkazishda davom etmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Valverdega bergan maxsus ko‘rsatmasi va pley-off rejasini ochiqladiMourino Valverdega bergan maxsus ko‘rsatmasi va pley-off rejasini ochiqladi5 noyabr 09:00Mourino “Real”da katta tozalash boshlashi mumkin...Mourino “Real”da katta tozalash boshlashi mumkin...21 may 11:14Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaJoze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqda14 iyun 23:20Mourino "Real"ga qaytish uchun kelishuvga erishdiMourino "Real"ga qaytish uchun kelishuvga erishdi18 may 18:00Mourino “Real”ga kelsa, Reshfordni olib kelmoqchi...Mourino “Real”ga kelsa, Reshfordni olib kelmoqchi...16 may 14:46Joze Mourino "Real"da bir mavsumlik katta sinovdan o‘tadi...Joze Mourino "Real"da bir mavsumlik katta sinovdan o‘tadi...14 may 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi