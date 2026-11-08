16 o‘yinda 14 ta g‘alaba: “Real” Mourino qo‘l ostida durang nimaligini bilmay kelyapti
Ispaniya La Ligasining 12-turida Madridning «Real» klubi safarda «Valensiya»ga qarshi bahs olib borib, 3:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ushbu muvaffaqiyat jamoa boshqaruviga qaytgan portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourino uchun joriy mavsumdagi 14-g‘alaba bo‘ldi. «Qirollik klubi» barcha frontlarda o‘z so‘zini aytib, hayratlanarli darajada barqaror o‘yin namoyish etishda davom etmoqda.
Murosasiz Mourino: 16 ta o‘yin va umuman durang yo‘q
Portugaliyalik «Special One» qaytganidan so‘ng Madrid superklubi o‘ziga xos keskin va pragmatik uslubga ega bo‘ldi:
16 ta bahsda 14 g‘alaba: Mourino qo‘l ostida madridliklar joriy mavsum barcha musobaqalarda jami 16 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazib, ularning 14 tasida raqiblarini taslim etdi;
Nolga teng duranglar: Jamoa ishtirokidagi uchrashuvlarda biror marta ham hisob teng qayd etilmadi — «Real» yo mutlaq g‘alaba qozonmoqda, yoki kutilmaganda mag‘lubiyatga uchramoqda;
Mavsumdagi yagona ikki mag‘lubiyat: «Qaymoqranglilar» La Liga doirasida faqat Madrid derbisida «Atletiko»ga (1:2) hamda «Betis» maydonida (0:1) ochko boy bergan, xolos.
Ketma-ket 8 ta g‘alabalik seriya
So‘nggi mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan Mourino shogirdlari o‘zgacha shiddat namoyish qilmoqda:
Uzluksiz g‘alabalar: Barcha turnirlar (La Liga va Chempionlar ligasi) doirasidagi ketma-ket g‘alabali seriya endilikda 8 ta uchrashuvga yetdi;
Yetakchilik va balans: Hujum va mudofaa o‘rtasidagi ideal balansni yo‘lga qo‘ygan madridliklar har qanday qiyinchiliklarga qaramay, chempionlik poygasida raqobatchilariga jiddiy bosim o‘tkazishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…