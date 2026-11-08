Madridda chempionlik jangi: “Atletiko” va “Barselona” peshqadamlik uchun to‘qnashadi

·3·Sport
Madridda chempionlik jangi: “Atletiko” va “Barselona” peshqadamlik uchun to‘qnashadi

Ispaniya La Ligasining 12-turida mavsumning eng kutilgan va murosasiz uchrashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalining 1 va 2-pog‘onalarini egallab, chempionlik uchun asosiy poygani olib borayotgan ikki grand — Madridning «Atletiko» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari o‘zaro hisob-kitob qiladi.

Musobaqa jadvalidagi peshqadamlik taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan ushbu markaziy bahs Madriddagi hashamatli «Sivitas Metropolitano» stadionida bo‘lib o‘tadi.

O‘yin qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?

Markaziy bellashuvning asosiy tafsilotlari quyidagicha:

  • Sana va vaqt: Bahs bugun, 8 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan 9 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi;

  • O‘yingoh: «Sivitas Metropolitano» (Madrid);

  • Bosh hakam: Uchrashuvni tajribali hakam Xaver Alberola Roxas boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.

So‘nggi 5 ta bahs: Murosasiz kurashlar va «Barsa» ustunligi

Jamoalar o‘rtasidagi so‘nggi qarama-qarshiliklar har doim shiddatli, kutilmagan natijalarga boy va gollarga to‘la bo‘lib kelgan. Oxirgi 5 ta rasmiy o‘yinning 3 tasida «Barselona», 2 tasida esa «Atletiko» g‘alaba qozongan:

  1. 14 aprel 2026 yil | YECHL, chorak final (javob bahsi): «Atletiko» — «Barselona» 1:2;

  2. 8 aprel 2026 yil | YECHL, chorak final (dastlabki bahs): «Barselona» — «Atletiko» 0:2;

  3. 4 aprel 2026 yil | La Liga, 30-tur: «Atletiko» — «Barselona» 1:2;

  4. 3 mart 2026 yil | Ispaniya kubogi, yarim final (javob bahsi): «Barselona» — «Atletiko» 3:0;

  5. 12 fevral 2026 yil | Ispaniya kubogi, yarim final (dastlabki bahs): «Atletiko» — «Barselona» 4:0.

1-o‘rin uchun to‘qnashuv: Nimalar kutilmoqda?

Bugungi uchrashuv oddiy uch ochko uchun kurash emas, balki La Liga chempionlik kubogi yo‘lidagi psixologik zarba hamdir. Turnir jadvalida yonma-yon borayotgan klublar o‘rtasidagi farq minimal darajada bo‘lib, «Sivitas Metropolitano»dagi g‘alaba g‘olib jamoaga turnir jadvalida mutlaq yetakchilikka chiqib olish imkonini beradi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!25 sentabr 13:27«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi1 avgust 21:52Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49Ramazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangiRamazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangi8 avgust 11:22«Arsenal» Xulian Alvares uchun "yashirin ssenariy"ni ishga tushirdi«Arsenal» Xulian Alvares uchun "yashirin ssenariy"ni ishga tushirdi25 iyul 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi