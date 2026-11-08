Madridda chempionlik jangi: “Atletiko” va “Barselona” peshqadamlik uchun to‘qnashadi
Ispaniya La Ligasining 12-turida mavsumning eng kutilgan va murosasiz uchrashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalining 1 va 2-pog‘onalarini egallab, chempionlik uchun asosiy poygani olib borayotgan ikki grand — Madridning «Atletiko» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari o‘zaro hisob-kitob qiladi.
Musobaqa jadvalidagi peshqadamlik taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan ushbu markaziy bahs Madriddagi hashamatli «Sivitas Metropolitano» stadionida bo‘lib o‘tadi.
O‘yin qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?
Markaziy bellashuvning asosiy tafsilotlari quyidagicha:
Sana va vaqt: Bahs bugun, 8 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan 9 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi;
O‘yingoh: «Sivitas Metropolitano» (Madrid);
Bosh hakam: Uchrashuvni tajribali hakam Xaver Alberola Roxas boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.
So‘nggi 5 ta bahs: Murosasiz kurashlar va «Barsa» ustunligi
Jamoalar o‘rtasidagi so‘nggi qarama-qarshiliklar har doim shiddatli, kutilmagan natijalarga boy va gollarga to‘la bo‘lib kelgan. Oxirgi 5 ta rasmiy o‘yinning 3 tasida «Barselona», 2 tasida esa «Atletiko» g‘alaba qozongan:
14 aprel 2026 yil | YECHL, chorak final (javob bahsi): «Atletiko» — «Barselona» 1:2;
8 aprel 2026 yil | YECHL, chorak final (dastlabki bahs): «Barselona» — «Atletiko» 0:2;
4 aprel 2026 yil | La Liga, 30-tur: «Atletiko» — «Barselona» 1:2;
3 mart 2026 yil | Ispaniya kubogi, yarim final (javob bahsi): «Barselona» — «Atletiko» 3:0;
12 fevral 2026 yil | Ispaniya kubogi, yarim final (dastlabki bahs): «Atletiko» — «Barselona» 4:0.
1-o‘rin uchun to‘qnashuv: Nimalar kutilmoqda?
Bugungi uchrashuv oddiy uch ochko uchun kurash emas, balki La Liga chempionlik kubogi yo‘lidagi psixologik zarba hamdir. Turnir jadvalida yonma-yon borayotgan klublar o‘rtasidagi farq minimal darajada bo‘lib, «Sivitas Metropolitano»dagi g‘alaba g‘olib jamoaga turnir jadvalida mutlaq yetakchilikka chiqib olish imkonini beradi.
Izohlar 0
…