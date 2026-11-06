Kartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanma

·41·Foydali
Kartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanma
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bank plastik kartasidagi mablag'lar xavfsizligini ta'minlash uchun uning maxfiy ma'lumotlarini begona shaxslarga oshkor qilmaslik kerak.
  • Kartaning amal qilish muddati, egasining ism-familiyasi va telefonga kelgan SMS-kodni hech kimga, jumladan, bank xodimlariga ham aytish qat'iyan taqiqlanadi.
  • Pul o'tkazmalarini qabul qilish uchun esa faqat kartaning old tomonidagi 16 xonali raqamni ishonchli shaxslarga taqdim etish kifoya qiladi.

Bugungi kunda bank plastik kartalari va mobil to‘lov tizimlari kundalik hayotimizning ajralmas bo‘lagiga aylanib ulgurdi. Biroq fuqarolarning moliyaviy mablag‘larini turli hiylalar bilan qo‘lga kiritishga urinayotgan kiberfiribgarlar soni ham kundan-kunga ko‘paymoqda. Ko‘pincha fuqarolar bexabarlik yoki e’tiborsizlik oqibatida kartaning eng muhim maxfiy ma’lumotlarini begona shaxslarga taqdim etib, hisoblaridagi barcha jamg‘armalaridan ajrab qolmoqdalar.

O‘z mablag‘ingiz xavfsizligini ta’minlash uchun bank plastik kartasidagi qaysi ma’lumotlarni berish mumkinligi va qaysilarini sir saqlash shartligini aniq bilib olish juda muhimdir.

Mutlaqo sir saqlanishi shart bo‘lgan 3 ta ma’lumot

Firibgarlar kartadagi pulni yechib olish uchun quyidagi ma’lumotlarni talab qilishadi, ularni hech kimga aytish mumkin emas:

  • Amal qilish muddatini ma’lum qilib bo‘lmaydi: Kartaning old qismidagi muddat (oy va yil) internet orqali to‘lovlarni amalga oshirish va kartani begona ilovalarga ulash uchun asosiy kalit hisoblanadi;

  • Ism va familiyani aytish mumkin emas: Karta egasining nomi va familiyasini begona shaxslarga taqdim etish xavfsizlikka putur yetkazishi mumkin;

  • SMSdagi kodni aytish qat’iyan taqiqlanadi: Telefon raqamingizga kelgan bir martalik tasdiqlovchi kodni (SMS-kod) hech kimga, hatto o‘zini bank xodimi yoki to‘lov tizimi operatori deb tanishtirganlarga ham aslo aytmang. Bank va to‘lov tizimlari bu kodni hech qachon so‘ramaydi.

Qaysi ma’lumotni oshkor qilishga ruxsat beriladi?

Kartangizga boshqa shaxslar pul o‘tkazishi uchun faqat bitta ma’lumotning o‘zi kifoya qiladi:

  • 16 raqamli nomerni faqat ishongan insonlaringizga aytishingiz mumkin: Kartaning old tomonida aks etgan 16 xonali raqam mablag‘ni qabul qilish uchun yetarlidir;

  • Kartangizga pul tushishi uchun na SMS-kod va na kartaning amal qilish muddati aslo talab etilmaydi!

Ogohlikni oshirish va firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun ushbu eslatmani yaqinlaringiz va oila a’zolaringizga yuborib qo‘ying.

kiberfiribgarlikbank kartalarimoliyaviy xavfsizlikonlayn firibgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandiToshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi30 sentabr 11:562027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi12 oktabr 09:55Banklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydiBanklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydi10 oktabr 18:47«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul11 avgust 23:23Soatdagi 11:11 tasodifmi? Raqamlar qanday ishora beradi?Soatdagi 11:11 tasodifmi? Raqamlar qanday ishora beradi?29 iyul 20:52Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!20 sentabr 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi