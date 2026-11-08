Buxorodagi 90-daqiqa dramasi: Rustamovning goli “Nasaf”ga muhim g‘alaba keltirdi
O‘zbekiston Superligasining 27-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan birida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Buxoro» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Keskin kurashlar va yuqori asabiylik ostida kechgan bellashuvda mehmonlar 1:0 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
O‘yin taqdiri so‘nggi daqiqalardagi dramatik hodisalar — mezbonlar sardorining chetlatilishi hamda so‘nggi soniyalarda urilgan yagona gol evaziga hal bo‘ldi.
O‘yin kulmasi: 85-daqiqadagi chetlatish va 90-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
Uchrashuv davomida har ikki jamoa mudofaada tartibli o‘ynab, xavfli vaziyatlarni minimallashtirishga intildi, ammo bahs yakunida asablar dosh bermadi:
Sardorning chetlatilishi: Uchrashuvning 85-daqiqasida «Buxoro» sardori Sardor Qulmatov ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydonni barvaqt tark etishga majbur bo‘ldi (u 20-daqiqada dastlabki ogohlantirishni olgan edi);
Rustamovdan 90-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan qarshiliklar bosimni keskin oshirdi va 90-daqiqada yarim himoyachi Oybek Rustamov raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Nasaf»ga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 27-tur
«Buxoro» — «Nasaf» 0:1
Gol: Rustamov, 90.
Ogohlantirishlar: Qulmatov (20), Murtazoyev (26), G‘ulomov (75).
Chetlatish: Qulmatov (85, ikkinchi ogohlantirish).
«Buxoro»: Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Qulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yo‘ldoshev (Jo‘rabekov, 84), Rodich (Qayumov, 84), Jo‘raboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Ro‘ziyev, 73).
«Nasaf»: Ne’matov, Davronov, G‘aybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, G‘ulomov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Mazkur g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim siljish kuzatildi:
«Nasaf» kuchli beshlikda: Muhim safar g‘alabasidan so‘ng o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazgan «Nasaf» turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Buxoro»ning holati: O‘z maydonida so‘nggi soniyalarda ochko boy bergan «Buxoro» esa 42 ochko bilan 7-pog‘onada qoldi.
Izohlar 0
…