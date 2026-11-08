Buxorodagi 90-daqiqa dramasi: Rustamovning goli “Nasaf”ga muhim g‘alaba keltirdi

·22·Sport
Buxorodagi 90-daqiqa dramasi: Rustamovning goli “Nasaf”ga muhim g‘alaba keltirdi

O‘zbekiston Superligasining 27-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan birida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Buxoro» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Keskin kurashlar va yuqori asabiylik ostida kechgan bellashuvda mehmonlar 1:0 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.

O‘yin taqdiri so‘nggi daqiqalardagi dramatik hodisalar — mezbonlar sardorining chetlatilishi hamda so‘nggi soniyalarda urilgan yagona gol evaziga hal bo‘ldi.

O‘yin kulmasi: 85-daqiqadagi chetlatish va 90-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

Uchrashuv davomida har ikki jamoa mudofaada tartibli o‘ynab, xavfli vaziyatlarni minimallashtirishga intildi, ammo bahs yakunida asablar dosh bermadi:

  • Sardorning chetlatilishi: Uchrashuvning 85-daqiqasida «Buxoro» sardori Sardor Qulmatov ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydonni barvaqt tark etishga majbur bo‘ldi (u 20-daqiqada dastlabki ogohlantirishni olgan edi);

  • Rustamovdan 90-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan qarshiliklar bosimni keskin oshirdi va 90-daqiqada yarim himoyachi Oybek Rustamov raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Nasaf»ga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • Superliga. 27-tur

    «Buxoro» — «Nasaf» 0:1

    Gol: Rustamov, 90.

    Ogohlantirishlar: Qulmatov (20), Murtazoyev (26), G‘ulomov (75).

    Chetlatish: Qulmatov (85, ikkinchi ogohlantirish).

  • «Buxoro»: Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Qulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yo‘ldoshev (Jo‘rabekov, 84), Rodich (Qayumov, 84), Jo‘raboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Ro‘ziyev, 73).

  • «Nasaf»: Ne’matov, Davronov, G‘aybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, G‘ulomov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Mazkur g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim siljish kuzatildi:

  • «Nasaf» kuchli beshlikda: Muhim safar g‘alabasidan so‘ng o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazgan «Nasaf» turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Buxoro»ning holati: O‘z maydonida so‘nggi soniyalarda ochko boy bergan «Buxoro» esa 42 ochko bilan 7-pog‘onada qoldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?4 avgust 05:33Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak27 oktabr 23:01«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!20 sentabr 19:16OCHL-2da dramatik uchrashuv: «Nasaf» Qarshida «Al-Vahda»ga mag‘lub bo‘ldiOCHL-2da dramatik uchrashuv: «Nasaf» Qarshida «Al-Vahda»ga mag‘lub bo‘ldi14 oktabr 20:44«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!3 avgust 22:11Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi28 iyul 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi