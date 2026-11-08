To‘lqin Qilichevning eng sevimli 3 shogirdi kim? Ularning o‘ziga xos fazilatlari...
O‘zbekiston boks terma jamoasi bosh murabbiyi To‘lqin Qilichev jamoadagi eng ko‘ngliga yaqin uch nafar bokschini sanab o‘tdi. Uning tanlovida birinchi o‘rinni terma jamoa kapitani Abdumalik Xalokov egalladi. Biroq murabbiyning qolgan ikki shogirdi haqidagi fikrlari ham e’tiborga molik: ularning biriga qat’iy itoatkorligi, ikkinchisiga esa doimiy xushkayfiyati uchun alohida baho berildi.
O‘zbekiston boksi so‘nggi yillarda xalqaro maydonda ulkan natijalarga erishib, jahonning eng kuchli maktablaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Bu muvaffaqiyatlar ortida nafaqat iqtidorli sportchilar, balki ularni katta musobaqalarga tayyorlayotgan murabbiylar mehnati ham bor.
Terma jamoa bosh murabbiyi To‘lqin Qilichev yaqinda bergan suhbatida shogirdlari orasidan o‘ziga eng yaqin bo‘lgan uch nafar bokschini tilga oldi. Qizig‘i, u tanlovni faqat sport natijalariga qarab emas, balki sportchilarning xarakteri, murabbiy bilan munosabati va jamoadagi o‘rniga qarab amalga oshirgan.
Birinchi o‘rinda — Olimpiya chempioni va jamoa sardori
To‘lqin Qilichevdan yangi avlod bokschilari orasida qaysi shogirdlari ko‘ngliga yaqinligi so‘ralganda, u hech ikkilanmay Abdumalik Xalokov nomini aytdi.
Bosh murabbiyning ta’kidlashicha, Xalokov terma jamoa sardori sifatida nafaqat ringda, balki jamoa ichida ham muhim o‘rin tutadi. Qilichev u bilan doimiy ravishda maslahatlashib turishini bildirdi.
Murabbiy avvalgi avlod vakillaridan esa Hasanboy Do‘smatov va Bahodir Jalolov bilan ham ko‘p masalalarni muhokama qilib kelganini esladi.
Buning o‘ziyoq terma jamoada tajribali sportchilarning fikri va yetakchilik qobiliyatiga qanchalik katta ahamiyat berilishini ko‘rsatadi.
Ikkinchi o‘rindagi bokschiga murabbiyning ishonchi cheksiz
Qilichevning shaxsiy reytingida ikkinchi o‘rinni Erkinboyev egalladi.
Bosh murabbiy bu sportchining eng muhim fazilati sifatida itoatkorligi va berilgan topshiriqni so‘zsiz bajarishini ko‘rsatdi.
«Unga umuman baribir: “Mana shunday qil”, desangiz, orqaga qaramay shu yo‘ldan ketadi. “Murabbiy aytgan bo‘lsa, bajarish kerak”, deb o‘ylaydi. Qo‘rquv degan narsa yo‘q, oxirigacha kurashadi. Eng muhimi — ishonadi, murabbiyga to‘liq ishonch bildiradi», — dedi Qilichev.
Demak, murabbiy uchun bu bokschining asosiy ustunligi faqat jismoniy tayyorgarlik yoki texnik mahorat emas. Uning ko‘rsatmalarni qabul qilishi, rejaga sodiq qolishi va ringda oxirigacha kurashishi ham alohida qadrlanadi.
Uchinchi o‘rinda — doim tabassum bilan yuradigan Habibullayev
To‘lqin Qilichevning top-3 ro‘yxatidan Habibullayev ham joy oldi.
Bosh murabbiy uni ham itoatkor va jamoada yaxshi kayfiyat ulashib yuradigan sportchi sifatida ta’rifladi.
«Habibullayev ham itoatkor yigit. Doim kulumsirab yuradi, kayfiyati yaxshi. Ba’zan biroz sekinlik qiladi, albatta, lekin baribir yaxshi bola», — dedi murabbiy hazil aralash.
Shu tariqa, Qilichevning tanlovida uch xil fazilat namoyon bo‘ldi: jamoaga yetakchilik qila oladigan kapitan, murabbiy ko‘rsatmalarini so‘zsiz bajaradigan jangchi va jamoada ijobiy muhit yaratadigan sportchi.
To‘lqin Qilichev boshchiligidagi O‘zbekiston boksi qanday tarixiy natijalarga erishgan?
To‘lqin Qilichevning shogirdlari haqidagi fikrlari uning murabbiylik faoliyatidagi muvaffaqiyatlar fonida yanada qiziqarli ko‘rinadi.
2024 yil Parijda o‘tkazilgan Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston bokschilari tarixiy natija qayd etib, beshta oltin medalni qo‘lga kiritdi. Bu natija mamlakatimizni boks bo‘yicha umumjamoa medallar hisobida birinchi o‘ringa olib chiqdi.
2023 yil Toshkentda o‘tkazilgan jahon chempionatida ham o‘zbekistonlik bokschilar beshta oltin medal bilan musobaqa yetakchilaridan biriga aylandi. Bundan tashqari, 2022 yil Xanchjoudagi Osiyo o‘yinlarida terma jamoa uchta oltin medal qo‘lga kiritdi.
Jamoa World Boxing va IBA tashkilotlari o‘tkazgan jahon chempionatlarida ham sovrinli natijalarga erishdi. Qilichevning qit’a miqyosidagi muvaffaqiyatlari uni Osiyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri sifatida e’tirof etilishiga zamin yaratdi.
Chempionlarning ortida qanday xarakter turibdi?
Boksda g‘alaba qozonish uchun kuchli zarba, tezkorlik va chidamlilikning o‘zi yetarli emas. Sportchining ruhiy tayyorgarligi, intizomi, murabbiyiga ishonchi va jamoa manfaatini shaxsiy maqsadlardan ustun qo‘ya olishi ham muhim ahamiyatga ega.
To‘lqin Qilichevning uch nafar shogirdi haqidagi fikrlari ham aynan shu jihatlarga ishora qilmoqda. Uning nazaricha, kuchli bokschi nafaqat ringda raqibini yengishi, balki mashg‘ulot jarayonida ham intizomli, ishonchli va maqsad sari qat’iyat bilan harakat qiladigan inson bo‘lishi kerak.
Ehtimol, O‘zbekiston boksining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari sirlaridan biri ham shundadir: ringdagi g‘alabalar ortida katta mehnat, o‘zaro ishonch va murabbiy bilan sportchi o‘rtasidagi mustahkam munosabatlar turadi.
Izohlar 0
…