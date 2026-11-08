“Qochyapti deyish noto‘g‘ri”: Pore Islam Maxachev atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘ydi
UFC kamari uchun sobiq da’vogar, amerikalik tajribali jangchi Dastin Pore yengil vazn toifasi chempioni Islam Maxachev sha’niga bildirilayotgan tanqidlarga nisbatan o‘z munosabatini bildirdi.
Maxachevning 2027 yil yanvar oyida oktagonga ko‘tarilmaslik qarori ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ayrim muxlislar tomonidan «janglardan qochish» sifatida baholana boshlagan edi. «UFC on Paramount+» nashrining «X» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qilingan intervyuda Pore bunday ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini ochiq ta’kidladi.
«U butun vaznni tozalab bo‘ldi»: Porening qat’iy pozitsiyasi
Amerikalik jangchi Maxachevning professional darajasi va bosib o‘tgan yo‘liga yuqori baho berdi:
Qo‘rquv haqidagi mish-mishlarga raddiya: «Odamlarning tarmoqlarda “U qo‘rqib ketdi, u qochyapti” deb yozayotganini ko‘ryapman. Yo‘q, menimcha, u hech kimdan qo‘rqmaydi. U har qanday raqib bilan to‘qnashish salohiyatiga ega va bundan zarracha cho‘chimaydi»;
Diviziondagi mutlaq ustunlik: Pore rossiyalik jangchi o‘z vazn toifasida deyarli barcha jiddiy raqiblarni mag‘lub etib, divizionni to‘liq zabt etganini eslatib o‘tdi;
Kelajak tanlovi: «Agar u chinakam istasa, hali juda uzoq yillar yuqori darajada jang qilishi mumkin. Lekin bu qaror faqat uning shaxsiy istagi va ichki ishtiyoqiga bog‘liq».
Maxachevning so‘nggi muvaffaqiyati
Islam Maxachev o‘zining so‘nggi chempionlik himoyasini shu yilning avgust oyida o‘tkazgan edi:
Gerri ustidan g‘alaba: Rossiyalik jangchi mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi 5 raundlik murakkab jangda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan;
Kamar himoyasi: Navbatdagi muvaffaqiyatli himoyadan so‘ng chempion tiklanish va navbatdagi jiddiy raqiblarga tayyorgarlik ko‘rish uchun vaqtinchalik tanaffus olishga qaror qilgan.
Izohlar 0
…