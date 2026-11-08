“Qochyapti deyish noto‘g‘ri”: Pore Islam Maxachev atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘ydi

·27·Sport
“Qochyapti deyish noto‘g‘ri”: Pore Islam Maxachev atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘ydi

UFC kamari uchun sobiq da’vogar, amerikalik tajribali jangchi Dastin Pore yengil vazn toifasi chempioni Islam Maxachev sha’niga bildirilayotgan tanqidlarga nisbatan o‘z munosabatini bildirdi.

Maxachevning 2027 yil yanvar oyida oktagonga ko‘tarilmaslik qarori ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ayrim muxlislar tomonidan «janglardan qochish» sifatida baholana boshlagan edi. «UFC on Paramount+» nashrining «X» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qilingan intervyuda Pore bunday ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini ochiq ta’kidladi.

«U butun vaznni tozalab bo‘ldi»: Porening qat’iy pozitsiyasi

Amerikalik jangchi Maxachevning professional darajasi va bosib o‘tgan yo‘liga yuqori baho berdi:

  • Qo‘rquv haqidagi mish-mishlarga raddiya: «Odamlarning tarmoqlarda “U qo‘rqib ketdi, u qochyapti” deb yozayotganini ko‘ryapman. Yo‘q, menimcha, u hech kimdan qo‘rqmaydi. U har qanday raqib bilan to‘qnashish salohiyatiga ega va bundan zarracha cho‘chimaydi»;

  • Diviziondagi mutlaq ustunlik: Pore rossiyalik jangchi o‘z vazn toifasida deyarli barcha jiddiy raqiblarni mag‘lub etib, divizionni to‘liq zabt etganini eslatib o‘tdi;

  • Kelajak tanlovi: «Agar u chinakam istasa, hali juda uzoq yillar yuqori darajada jang qilishi mumkin. Lekin bu qaror faqat uning shaxsiy istagi va ichki ishtiyoqiga bog‘liq».

Maxachevning so‘nggi muvaffaqiyati

Islam Maxachev o‘zining so‘nggi chempionlik himoyasini shu yilning avgust oyida o‘tkazgan edi:

  • Gerri ustidan g‘alaba: Rossiyalik jangchi mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan mashhur irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi 5 raundlik murakkab jangda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan;

  • Kamar himoyasi: Navbatdagi muvaffaqiyatli himoyadan so‘ng chempion tiklanish va navbatdagi jiddiy raqiblarga tayyorgarlik ko‘rish uchun vaqtinchalik tanaffus olishga qaror qilgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?14 sentabr 07:07Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?10 sentabr 07:59Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekord4 avgust 15:20Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildi20 avgust 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi