Bodomsimon bezlar nima uchun kerak? Tomoqdagi kichik a’zoning katta vazifalari

·29·Salomatlik
Bodomsimon bezlar nima uchun kerak? Tomoqdagi kichik a’zoning katta vazifalari

Tomoq og‘riganda ko‘pchilik bodomsimon bezlarni eslaydi. Ayrimlar ular tez-tez yallig‘langani uchun olib tashlash kerak deb o‘ylaydi. Aslida esa tomoqning ikki yonida joylashgan bu kichik a’zolar organizmni infeksiyalardan himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Bodomsimon bezlar qanday vazifani bajaradi?

Bodomsimon bezlar immun tizimining bir qismi hisoblanadi. Ular og‘iz va burun orqali organizmga kiradigan virus, bakteriya va boshqa begona zarrachalarni aniqlashga yordam beradi.

Ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  • Infeksiyalarni aniqlash. Bodomsimon bezlar nafas yo‘llari va ovqat hazm qilish tizimiga kirish joyida joylashgani sababli organizmga tushayotgan mikroblar bilan birinchilardan bo‘lib uchrashadi.

  • Immunitetni faollashtirish. Ular immun hujayralarini ishga tushirib, organizmning zararli mikroorganizmlarga qarshi javob reaksiyasini shakllantirishda qatnashadi.

  • Antitanalar ishlab chiqarish. Bodomsimon bezlardagi B-limfotsitlar antitanalar, jumladan, shilliq qavatlarni himoya qilishda muhim bo‘lgan immunoglobulin A (IgA) ishlab chiqarishda ishtirok etadi.

  • Immun xotirani shakllantirish. Ayrim immun hujayralari ilgari uchragan mikroblarni eslab qolishga yordam beradi. Bu organizmning keyingi uchrashuvlarda tezroq javob qaytarishiga xizmat qiladi.

    Bodomsimon bezlar nima uchun kerak? Tomoqdagi kichik a’zoning katta vazifalari

Nega bolalarda bodomsimon bezlar kattaroq bo‘ladi?

Bolalik davrida immun tizimi faol rivojlanadi. Shu sababli bodomsimon bezlar, ayniqsa, 4–12 yosh oralig‘ida faol ishlaydi va kattaroq ko‘rinishi mumkin. Balog‘at yoshidan keyin esa ular asta-sekin kichrayishi mumkin. Bu har doim ham kasallik belgisi emas.

Bodomsimon bezlarni olib tashlash zararli emasmi?

Bodomsimon bezlar immun himoyasida ishtirok etsa-da, ularni olib tashlash zarurati tug‘ilganda organizm himoyasiz qolib ketmaydi. Chunki immun tizimida boshqa limfoid to‘qimalar va himoya mexanizmlari ham mavjud.

Biroq bezlarni faqat tez-tez tomoq og‘rigani uchun o‘zboshimchalik bilan olib tashlashga qaror qilish mumkin emas. Bunday operatsiya zarurati takrorlanuvchi og‘ir tonzillit, nafas olish yoki uyqudagi nafas buzilishlari kabi holatlarda LOR shifokori tomonidan baholanadi.

Xulosa qilib aytganda, bodomsimon bezlar shunchaki tomoqdagi ikki kichik to‘qima emas. Ular organizmning tashqi muhitdan keladigan infeksiyalarga qarshi dastlabki himoya tizimlaridan biridir.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqatLavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat28 sentabr 11:05Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27 iyul 16:43O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:1690 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?