Yangi koronavirus shtammi aniqlandi: uni grippdan ajratish qiyin

·39·Dunyo
Yangi koronavirus shtammi aniqlandi: uni grippdan ajratish qiyin

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) PJ.2.1 deb nomlangan yangi koronavirus shtammining alomatlari haqida ma’lumot berdi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu variant keltirib chiqaradigan belgilar oddiy shamollash yoki gripp alomatlariga juda o‘xshash bo‘lishi mumkin. Shu bois uni boshqa nafas yo‘llari infeksiyalaridan farqlash oson emas.

JSST ma’lumotlariga ko‘ra, yangi shtamm ko‘plab nafas yo‘llari infeksiyalarida uchraydigan belgilar bilan namoyon bo‘ladi. Bunday o‘xshashlik esa kasallikni faqat tashqi alomatlar asosida aniqlashni qiyinlashtiradi. Ya’ni insonda kuzatilayotgan simptomlarga qarab aynan qaysi virus yuqqanini ishonchli tarzda belgilab bo‘lmaydi.

Shuning uchun muayyan virusni aniqlash va to‘g‘ri tashxis qo‘yish uchun laboratoriya tekshiruvlaridan o‘tish talab etiladi. Bu usul infeksiya turini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayni paytda Moskva davlat universiteti biologiya fakulteti virusologiya kafedrasi professori Aleksey Agranovskiy PJ.2.1 koronavirus shtammi avvalgi variantlar singari yuqori darajadagi xavf tug‘dirmasligini ta’kidlagan.

Mutaxassisning fikricha, hozirgi vaziyatda mazkur shtammning hududlarga kirib kelishining oldini olish maqsadida karantin choralarini joriy etish uchun yetarli asos mavjud emas. Demak, hozircha yangi variant sababli cheklov choralarini qo‘llash zarurati yo‘q.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti Ebolaning xavfli shtammi bo‘yicha favqulodda holat e’lon qildiJahon sog‘liqni saqlash tashkiloti Ebolaning xavfli shtammi bo‘yicha favqulodda holat e’lon qildi17 may 19:35Sobiq «Miss Tailand» xayriya mablag‘lari mojarosi sabab hibsga olindiSobiq «Miss Tailand» xayriya mablag‘lari mojarosi sabab hibsga olindiBugun 13:54Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?Bugun 12:55Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?Bugun 12:45Isroilda siyosiy burilish: Prezident hukumatni shakllantirishni Gadi Ayzenkotga topshirdiIsroilda siyosiy burilish: Prezident hukumatni shakllantirishni Gadi Ayzenkotga topshirdiBugun 12:35“Mask Twitter'ni Rossiya pullariga sotib olgan”: Polsha TIV rahbaridan shov-shuvli ayblov“Mask Twitter'ni Rossiya pullariga sotib olgan”: Polsha TIV rahbaridan shov-shuvli ayblovBugun 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi