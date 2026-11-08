Getjimi yoki Pimblett? Topuriyaning superjangi bo‘yicha shov-shuvli so‘rovnoma natijalari

·20·Sport
Getjimi yoki Pimblett? Topuriyaning superjangi bo‘yicha shov-shuvli so‘rovnoma natijalari

Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Iliya Topuriya ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida o‘z muxlislari va obunachilari o‘rtasida navbatdagi raqibi masalasida o‘tkazilgan keng ko‘lamli so‘rovnoma natijalarini e’lon qildi.

Jangchi o‘z auditoriyasiga eng qiziqarli ikki da’vogardan birini tanlashni taklif qildi: britaniyalik yulduz Peddi Pimblett hamda yengil vazn chempioni, amerikalik Jastin Getji. Ovoz berish kutilganidan ham shiddatli va faol ruhda kechdi.

So‘rovnoma natijalari: Muxlislar kimni tanladi?

24 soat ichida 850 mingdan ziyod jang ixlosmandi ovoz berishda qatnashib, o‘z pozitsiyasini bildirdi:

  • Jastin Getji — g‘alaba: Muxlislarning katta qismi aynan amerikalik jangchini ko‘rishni istadi. Uning nomzodiga 474 113 kishi (55%) ovoz berdi;

  • Peddi Pimblett — 2-o‘rin: Britaniyalik sportchi variantiga esa 385 522 kishi (45%) ovoz bergan;

  • Rekord faollik: Ovoz berishda jami 859 635 nafar muxlis bevosita ishtirok etib, musobaqaga bo‘lgan ulkan qiziqishni tasdiqladi.

Getjimi yoki Pimblett? Topuriyaning superjangi bo‘yicha shov-shuvli so‘rovnoma natijalari

Dana Uaytga ochiq chaqiriq

Topuriya natijalarni umumlashtirib, to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC prezidenti Dana Uaytning sahifasini belgilagan holda qisqa va ta’sirli izoh qoldirdi:

«24 soatdan kamroq vaqt ichida 850 mingdan ortiq odam...»

Mazkur murojaat orqali sportchi promoushen rahbariyatiga auditoriya aynan qanday qarama-qarshilikni talab qilayotganini ko‘rsatib qo‘ydi. Muxlislar fikriga ko‘ra, Topuriya va zarbador Getji o‘rtasidagi to‘qnashuv yilning eng yorqin blokbasteriga aylanishi mumkin.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?16 sentabr 23:09Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:44Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30“Qochyapti deyish noto‘g‘ri”: Pore Islam Maxachev atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘ydi“Qochyapti deyish noto‘g‘ri”: Pore Islam Maxachev atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘ydiBugun 19:45To‘lqin Qilichevning eng sevimli 3 shogirdi kim? Ularning o‘ziga xos fazilatlari...To‘lqin Qilichevning eng sevimli 3 shogirdi kim? Ularning o‘ziga xos fazilatlari...Bugun 19:28Braziliya futbolida og‘ir yo‘qotish: Taniqli futbolchi “B10” bardagi otishma qurboni bo‘ldiBraziliya futbolida og‘ir yo‘qotish: Taniqli futbolchi “B10” bardagi otishma qurboni bo‘ldiBugun 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi