Getjimi yoki Pimblett? Topuriyaning superjangi bo‘yicha shov-shuvli so‘rovnoma natijalari
Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Iliya Topuriya ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida o‘z muxlislari va obunachilari o‘rtasida navbatdagi raqibi masalasida o‘tkazilgan keng ko‘lamli so‘rovnoma natijalarini e’lon qildi.
Jangchi o‘z auditoriyasiga eng qiziqarli ikki da’vogardan birini tanlashni taklif qildi: britaniyalik yulduz Peddi Pimblett hamda yengil vazn chempioni, amerikalik Jastin Getji. Ovoz berish kutilganidan ham shiddatli va faol ruhda kechdi.
So‘rovnoma natijalari: Muxlislar kimni tanladi?
24 soat ichida 850 mingdan ziyod jang ixlosmandi ovoz berishda qatnashib, o‘z pozitsiyasini bildirdi:
Jastin Getji — g‘alaba: Muxlislarning katta qismi aynan amerikalik jangchini ko‘rishni istadi. Uning nomzodiga 474 113 kishi (55%) ovoz berdi;
Peddi Pimblett — 2-o‘rin: Britaniyalik sportchi variantiga esa 385 522 kishi (45%) ovoz bergan;
Rekord faollik: Ovoz berishda jami 859 635 nafar muxlis bevosita ishtirok etib, musobaqaga bo‘lgan ulkan qiziqishni tasdiqladi.
Dana Uaytga ochiq chaqiriq
Topuriya natijalarni umumlashtirib, to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC prezidenti Dana Uaytning sahifasini belgilagan holda qisqa va ta’sirli izoh qoldirdi:
«24 soatdan kamroq vaqt ichida 850 mingdan ortiq odam...»
Mazkur murojaat orqali sportchi promoushen rahbariyatiga auditoriya aynan qanday qarama-qarshilikni talab qilayotganini ko‘rsatib qo‘ydi. Muxlislar fikriga ko‘ra, Topuriya va zarbador Getji o‘rtasidagi to‘qnashuv yilning eng yorqin blokbasteriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…