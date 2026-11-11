Aleksandr Mostovoy ertangi O‘zbekiston — Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi

1 daqiqa o'qish2
Aleksandr Mostovoy ertangi O‘zbekiston — Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda 12 noyabr kuni soat 20:00 da O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
  • Sobiq futbolchi Aleksandr Mostovoy o‘zbek futboli so‘nggi yillarda katta o‘sishga erishganini ta’kidlab, raqib jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholadi.
  • U mazkur bahs 1:2 hisobida Rossiya terma jamoasining g‘alabasi bilan yakunlanishini taxmin qildi.

Ertaga, 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur qarama-qarshilik oldidan Rossiya futbol yulduzlaridan biri, sobiq taniqli futbolchi Aleksandr Mostovoy bo‘lajak bahs haqida o‘z fikrlarini bildirib, kutilmagan taxminlarni o‘rtaga tashladi.

«O‘zbekiston so‘nggi yillarda o‘z nufuzini oshirdi»

Sport24 nashriga tayanib xabar berilishicha, Aleksandr Mostovoy jahon chempionati paytida O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlarini diqqat bilan kuzatib borgan. Uning ta’kidlashicha, o‘zbek futboli so‘nggi yillarda ulkan qadamlar tashlab, xalqaro maydonda o‘z nufuzini sezilarli darajada oshirishga erishgan.

Shunga qaramay, sobiq futbolchi bo‘lajak bahsda Rossiya terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholab, ulardan g‘alaba kutayotganini ochiq aytdi.

«Rossiya terma jamoasi O‘zbekistondan zaif emas. O‘ylaymanki, bellashuv 1:2 hisobida Rossiya foydasiga yakunlanadi», — dedi Aleksandr Mostovoy.

Uchrashuv va prognoz parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Uchrashuv sanasi va vaqti

12 noyabr kuni soat 20:00 da start oladi

Mutaxassis fikri

Aleksandr Mostovoy (sobiq mashhur futbolchi)

O‘zbekiston terma jamoasi bahosi

So‘nggi yillarda o‘z nufuzini sezilarli darajada oshirgan

Mostovoyning taxmini

Rossiyaning 1:2 hisobidagi g‘alabasi

Axborot manbasi

Sport24 nashri

«Ikkala jamoa o‘rtasidagi murosasiz va qiziqarli kechadigan mazkur o‘rtoqlik bahsi muxlislarga haqiqiy shiddatli futbol lahzalarini taqdim etishi kutilmoqda».

Toshkentdagi kutilmagan to‘qnashuv oldidan

Eslatib o‘tamiz, mazkur o‘yin milliy jamoalarimiz uchun o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish, yangi taktikalarni ko‘zdan kechirish va xalqaro tajriba orttirish yo‘lida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Aleksandr Mostovoy bashorat qilganidek, rossiyalik futbolchilar ustun keladimi yoki Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida kutilgan ajoyib natijani ko‘rsatadimi — buni erta oqshomda bilib olamiz.

Sizningcha, Aleksandr Mostovoyning 1:2 hisobidagi taxmini oqlaydimi yoki O‘zbekiston milliy jamoasi bunga o‘z qarshiligini ko‘rsata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari