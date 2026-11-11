Aleksandr Mostovoy ertangi O‘zbekiston — Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda 12 noyabr kuni soat 20:00 da O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
- Sobiq futbolchi Aleksandr Mostovoy o‘zbek futboli so‘nggi yillarda katta o‘sishga erishganini ta’kidlab, raqib jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholadi.
- U mazkur bahs 1:2 hisobida Rossiya terma jamoasining g‘alabasi bilan yakunlanishini taxmin qildi.
Ertaga, 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur qarama-qarshilik oldidan Rossiya futbol yulduzlaridan biri, sobiq taniqli futbolchi Aleksandr Mostovoy bo‘lajak bahs haqida o‘z fikrlarini bildirib, kutilmagan taxminlarni o‘rtaga tashladi.
«O‘zbekiston so‘nggi yillarda o‘z nufuzini oshirdi»
Sport24 nashriga tayanib xabar berilishicha, Aleksandr Mostovoy jahon chempionati paytida O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlarini diqqat bilan kuzatib borgan. Uning ta’kidlashicha, o‘zbek futboli so‘nggi yillarda ulkan qadamlar tashlab, xalqaro maydonda o‘z nufuzini sezilarli darajada oshirishga erishgan.
Shunga qaramay, sobiq futbolchi bo‘lajak bahsda Rossiya terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholab, ulardan g‘alaba kutayotganini ochiq aytdi.
«Rossiya terma jamoasi O‘zbekistondan zaif emas. O‘ylaymanki, bellashuv 1:2 hisobida Rossiya foydasiga yakunlanadi», — dedi Aleksandr Mostovoy.
Uchrashuv va prognoz parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Uchrashuv sanasi va vaqti
12 noyabr kuni soat 20:00 da start oladi
Mutaxassis fikri
Aleksandr Mostovoy (sobiq mashhur futbolchi)
O‘zbekiston terma jamoasi bahosi
So‘nggi yillarda o‘z nufuzini sezilarli darajada oshirgan
Mostovoyning taxmini
Rossiyaning 1:2 hisobidagi g‘alabasi
Axborot manbasi
Sport24 nashri
«Ikkala jamoa o‘rtasidagi murosasiz va qiziqarli kechadigan mazkur o‘rtoqlik bahsi muxlislarga haqiqiy shiddatli futbol lahzalarini taqdim etishi kutilmoqda».
Toshkentdagi kutilmagan to‘qnashuv oldidan
Eslatib o‘tamiz, mazkur o‘yin milliy jamoalarimiz uchun o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish, yangi taktikalarni ko‘zdan kechirish va xalqaro tajriba orttirish yo‘lida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Aleksandr Mostovoy bashorat qilganidek, rossiyalik futbolchilar ustun keladimi yoki Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida kutilgan ajoyib natijani ko‘rsatadimi — buni erta oqshomda bilib olamiz.
Sizningcha, Aleksandr Mostovoyning 1:2 hisobidagi taxmini oqlaydimi yoki O‘zbekiston milliy jamoasi bunga o‘z qarshiligini ko‘rsata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #Rossiya milliy terma jamoasi
- #Aleksandr Mostovoy
- #O‘rtoqlik uchrashuvi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…