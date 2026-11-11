O‘zbekistonda telefonlar arzonlashishi mumkin: Bojxona qo‘mitasi muhim yangilikni e’lon qildi

2 daqiqa o'qish44
O‘zbekistonda telefonlar arzonlashishi mumkin: Bojxona qo‘mitasi muhim yangilikni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lish doirasida mobil telefonlar importi uchun bojxona bojini 0 foizga tushirishni rejalashtirmoqda.
  • Bojxona qo‘mitasi boshqarma boshlig‘i Farhod Olimjonovga ko‘ra, mazkur o‘zgarishlar smartfonlar narxini taxminan 5 foizga arzonlashtirishi kutilmoqda.
  • Ushbu qaror davlat budjeti tushumlarini 300–400 milliard so‘mga kamaytirishi mumkin, biroq import qilinadigan qurilmalar uchun qo‘shilgan qiymat solig‘i o‘z kuchida qoladi.

O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga (JST) a’zo bo‘lish doirasida mobil telefonlar importi uchun bojxona bojini nolga tushirishni, ya’ni 0 foizga yetkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu o‘zgarishlar o‘z navbatida mamlakatimizda sotilayotgan mobil telefonlar narxini taxminan 5 foizga arzonlashtirishi mumkin. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi boshqarma boshlig‘i Farhod Olimjonov Kontent tayyorlash markazida tashkil etilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi.

JST bilan muzokaralar va budjetga ta’siri

Mas’ul vakilning so‘zlariga ko‘ra, JSTga qo‘shilish bo‘yicha olib borilayotgan muzokaralarda mobil qurilmalar importi uchun 0 foizlik bojxona boji stavkasi bo‘yicha allaqachon kelishuvga erishilgan.

Albatta, bojxona bojining to‘liq bekor qilinishi davlat budjetiga tushumlarni 300–400 milliard so‘mga kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, shuni ta’kidlash joizki, mobil qurilmalar importida qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) o‘z kuchida saqlanib qoladi.

Mobil import ko‘rsatkichlari va parametrlar

Joriy ma’lumotlar va tafsilotlar

Import bojining yangi stavkasi

JST muzokaralariga ko‘ra 0 foizga tushirilishi rejalashtirilmoqda

Narxlarga ta’siri

Smartfonlar narxi taxminan 5 foizga arzonlashishi kutilmoqda

Budjetga ta’siri

Davlat budjeti tushumlari 300–400 mlrd so‘mga kamayishi mumkin

QQS masalasi

Importdagi qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) o‘z kuchida qoladi

Rasmiy import hajmi (10 oyda)

Jami 4,1 mln dona mobil qurilma olib kirilgan

«JST talablari va xalqaro standartlar asosida amalga oshirilayotgan bu kabi o‘zgarishlar ichki bozordagi raqobat muhitini yanada sog‘lomlashtiradi».

Import hajmi va iPhone smartfonlarining o‘sishi

Bojxona qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–oktyabr oylarida O‘zbekistonga rasmiy ravishda 4,1 million dona mobil qurilma olib kirilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan naq 1 million donaga ko‘p demakdir.

Shuningdek, mazkur davr mobaynida mobil qurilmalar importidan tushgan bojxona to‘lovlari 2,1 barobarga oshib, 2 trillion so‘mni tashkil etgan. Xususan, ko‘rsatilgan 10 oy ichida yurtimizga 452 mingdan ortiq iPhone smartfonlari olib kirilib, ular uchun to‘langan bojxona to‘lovlari 756,6 milliard so‘mga yetgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga solishtirganda 6,2 barobar ko‘pligini ko‘rsatadi.

Sizningcha, bojxona bojining 0 foizga tushirilishi va narxlarning 5 foizga arzonlashishi ichki bozordagi yashirin import holatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Iqtisodiyot yangiliklari