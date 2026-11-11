O‘zbekistonda telefonlar arzonlashishi mumkin: Bojxona qo‘mitasi muhim yangilikni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lish doirasida mobil telefonlar importi uchun bojxona bojini 0 foizga tushirishni rejalashtirmoqda.
- Bojxona qo‘mitasi boshqarma boshlig‘i Farhod Olimjonovga ko‘ra, mazkur o‘zgarishlar smartfonlar narxini taxminan 5 foizga arzonlashtirishi kutilmoqda.
- Ushbu qaror davlat budjeti tushumlarini 300–400 milliard so‘mga kamaytirishi mumkin, biroq import qilinadigan qurilmalar uchun qo‘shilgan qiymat solig‘i o‘z kuchida qoladi.
O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga (JST) a’zo bo‘lish doirasida mobil telefonlar importi uchun bojxona bojini nolga tushirishni, ya’ni 0 foizga yetkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu o‘zgarishlar o‘z navbatida mamlakatimizda sotilayotgan mobil telefonlar narxini taxminan 5 foizga arzonlashtirishi mumkin. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi boshqarma boshlig‘i Farhod Olimjonov Kontent tayyorlash markazida tashkil etilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi.
JST bilan muzokaralar va budjetga ta’siri
Mas’ul vakilning so‘zlariga ko‘ra, JSTga qo‘shilish bo‘yicha olib borilayotgan muzokaralarda mobil qurilmalar importi uchun 0 foizlik bojxona boji stavkasi bo‘yicha allaqachon kelishuvga erishilgan.
Albatta, bojxona bojining to‘liq bekor qilinishi davlat budjetiga tushumlarni 300–400 milliard so‘mga kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, shuni ta’kidlash joizki, mobil qurilmalar importida qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) o‘z kuchida saqlanib qoladi.
Mobil import ko‘rsatkichlari va parametrlar
Joriy ma’lumotlar va tafsilotlar
Import bojining yangi stavkasi
JST muzokaralariga ko‘ra 0 foizga tushirilishi rejalashtirilmoqda
Narxlarga ta’siri
Smartfonlar narxi taxminan 5 foizga arzonlashishi kutilmoqda
Budjetga ta’siri
Davlat budjeti tushumlari 300–400 mlrd so‘mga kamayishi mumkin
QQS masalasi
Importdagi qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) o‘z kuchida qoladi
Rasmiy import hajmi (10 oyda)
Jami 4,1 mln dona mobil qurilma olib kirilgan
«JST talablari va xalqaro standartlar asosida amalga oshirilayotgan bu kabi o‘zgarishlar ichki bozordagi raqobat muhitini yanada sog‘lomlashtiradi».
Import hajmi va iPhone smartfonlarining o‘sishi
Bojxona qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–oktyabr oylarida O‘zbekistonga rasmiy ravishda 4,1 million dona mobil qurilma olib kirilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan naq 1 million donaga ko‘p demakdir.
Shuningdek, mazkur davr mobaynida mobil qurilmalar importidan tushgan bojxona to‘lovlari 2,1 barobarga oshib, 2 trillion so‘mni tashkil etgan. Xususan, ko‘rsatilgan 10 oy ichida yurtimizga 452 mingdan ortiq iPhone smartfonlari olib kirilib, ular uchun to‘langan bojxona to‘lovlari 756,6 milliard so‘mga yetgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga solishtirganda 6,2 barobar ko‘pligini ko‘rsatadi.
Sizningcha, bojxona bojining 0 foizga tushirilishi va narxlarning 5 foizga arzonlashishi ichki bozordagi yashirin import holatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…