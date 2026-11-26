Nafas yo‘liga narsa tiqilib qolsa, suv ichirish mumkin emas. Bunday vaziyatda nima qilish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nafas yo‘liga begona jism tiqilib qolganda suv ichirish yoki ovqat bilan pastga surishga urinish bo‘g‘ilish xavfini yanada kuchaytiradi.
- Agar odam yo‘tala olmay, nafas ololmay qolsa, katta yoshlilarda kuraklar orasiga 5 marta urish va Geymlix usulida qorin sohasiga 5 marta bosim berish kerak.
Ovqatlanayotganda odamning tomog‘iga biror narsa tiqilib qolishi kutilmaganda yuz berishi mumkin. Bunday paytda ko‘pchilik darhol suv ichirishga yoki orqasiga urishga shoshiladi. Ammo bu harakatlarning ayrimlari vaziyatni yanada og‘irlashtirishi mumkin.
Xo‘sh, nafas yo‘liga ovqat yoki boshqa narsa tiqilib qolsa, qanday yordam berish kerak va nimalarni qilish mumkin emas?
Nega suv ichirish mumkin emas?
Agar begona jism nafas yo‘lini to‘sib qo‘ygan bo‘lsa, suv ichirish uni chiqarib yubormaydi. Aksincha, odam yutishga qiynalayotgan bo‘lsa, suv ham nafas yo‘liga ketib, bo‘g‘ilish xavfini kuchaytirishi mumkin.
Bunday vaziyatda asosiy maqsad suv yoki boshqa mahsulot bilan tiqilib qolgan narsani pastga tushirish emas, balki nafas yo‘lini ochishdir.
Nafas yo‘liga narsa tiqilib qolsa, nima qilish kerak?
Avvalo, vaziyat qanchalik jiddiy ekanini aniqlash lozim.
- Agar odam yo‘tala olayotgan va gapira olayotgan bo‘lsa, uni yo‘talishda davom etishga undang. Kuchli yo‘tal begona jismni mustaqil chiqarishga yordam berishi mumkin;
- Agar odam gapira, nafas ola yoki yo‘tala olmay qolsa, bu jiddiy bo‘g‘ilish belgisi. Darhol tez yordam chaqirishni so‘rang;
- Katta yoshli odam yoki 1 yoshdan oshgan bolada avval kuraklar orasiga kaftning pastki qismi bilan 5 marta keskin urish kerak;
- Agar bu yordam bermasa, qorin sohasiga 5 marta bosim berish (Geymlix usuli) qo‘llanadi. Buning uchun odamning orqasidan turib, kindikdan yuqoriroq, ko‘krak suyagidan pastroqda mushtni joylashtirib, ichkariga va yuqoriga keskin bosim beriladi;
- Nafas yo‘li ochilmaguncha 5 marta orqaga urish va 5 marta qorin sohasiga bosim berish navbat bilan davom ettiriladi.
Chaqaloqning nafas yo‘liga narsa tiqilsa-chi?
Bir yoshgacha bo‘lgan chaqaloqlarga yordam berish usuli boshqacha. Bunday vaziyatda:
- Chaqaloqni qorni bilan bilagingizga yotqizib, boshini tanasidan pastroqda tuting;
- Kuraklari orasiga kaftingiz bilan 5 marta uring;
- Natija bo‘lmasa, chaqaloqni ehtiyotkorlik bilan chalqancha aylantirib, ko‘krak qafasining o‘rtasiga ikki barmoq bilan 5 marta bosim bering;
- Nafas yo‘li ochilmaguncha ushbu harakatlarni navbat bilan davom ettiring.
Muhim: Bir yoshgacha bo‘lgan chaqaloqlarga qorin sohasidan bosim berish (Geymlix usuli) mumkin emas.
Qanday xatolarga yo‘l qo‘ymaslik kerak?
Bunday vaziyatda quyidagi harakatlardan saqlanish lozim:
- Suv yoki boshqa ichimlik ichirishga urinmang;
- Tiqilib qolgan narsani non, ovqat yoki boshqa mahsulot bilan pastga tushirishga harakat qilmang;
- Og‘iz ichiga ko‘r-ko‘rona barmoq tiqmang. Bu begona jismni yanada ichkariga surib yuborishi mumkin;
- Odam kuchli yo‘tala olayotgan bo‘lsa, orqasiga urish yoki qorin sohasiga bosim berishga shoshilmang.
Agar odam hushidan ketsa va normal nafas olmasa, darhol yurak-o‘pka reanimatsiyasini (YOR) boshlash va tez yordam ko‘rsatmalariga amal qilish kerak. Begona jism chiqarilgandan keyin ham, ayniqsa qorin yoki ko‘krak sohasiga bosim berilgan bo‘lsa, tibbiy ko‘rikdan o‘tish zarur.
Nafas yo‘liga narsa tiqilib qolishi oddiy holat emas, balki hayot uchun xavfli vaziyatdir. Bunday paytda vahimaga tushmasdan, to‘g‘ri birinchi yordam ko‘rsatish inson hayotini saqlab qolishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…