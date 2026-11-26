Isroil parlamenti baland ovozli azonni cheklash to‘g‘risidagi qonun loyihasini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil parlamenti masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytishni cheklashni ko‘zda tutgan qonun loyihasini ko‘pchilik ovoz bilan rad etdi.
- «Otsma Yexudit» partiyasi tomonidan ilgari surilgan mazkur tashabbus muhokamasi Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir va arab deputatlar o‘rtasidagi keskin janjal bilan kechdi.
- Qonun loyihasiga qarshi 63 nafar deputat ovoz bergan bo‘lsa, uni 45 nafar parlament a’zosi qo‘llab-quvvatladi.
Isroil parlamenti (Knesset) masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali baland ovozda azon aytishni cheklashga qaratilgan qonun loyihasini ko‘pchilik ovoz bilan rad etdi. Ushbu tashabbus muhokamasi Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir ishtirokidagi keskin janjal bilan kechdi va yakunda vazir majlislar zalidan chiqarib yuborildi.
Qonun loyihasi nimalarni ko‘zda tutgan edi?
O‘ta o‘ngchi «Otsma Yexudit» («Yahudiy kuchi») partiyasi deputatlari tomonidan ilgari surilgan hujjatda masjidlarga nisbatan qat’iy talab va jazo choralari belgilangan edi:
Majburiy ruxsatnoma: Masjidlar ovoz kuchaytirgich va karnaylardan foydalanish uchun maxsus ruxsatnoma olishi shart qilib qo‘yilishi kerak edi.
Politsiya vakolatlari va jarimalar: Qoidabuzarlik aniqlangan taqdirda, politsiyaga ovoz kuchaytirgichlarni o‘chirish, uskunalarni musodara qilish hamda 50 ming shekelgacha (taxminan 15,8 ming AQSH dollari) jarima solish huquqi berilishi ko‘zda tutilgandi.
Knessetdagi dahanaki jang va vazirning zaldan haydalishi
Ovoz berishdan avvalgi bahslar vaqtida Itamar Ben-Gvir va arab millatiga mansub deputatlar o‘rtasida keskin to‘qnashuv yuzaga keldi. Vazir arab deputatlarini terrorizmni qo‘llab-quvvatlashda ayblab, ulardan oilalari bilan birga mamlakatni tark etishni talab qildi.
Knesset spikeri o‘rinbosari Eytan Ginzburg zalda tartib o‘rnatishga uringanida, Ben-Gvir uni «ahmoq» (idiot) deb haqorat qildi. Bunga javoban Ginzburg vazirni majlislar zalidan chiqarib yuborish haqida buyruq berdi. Ben-Gvir zalni tark etar ekan, hukumatning boshqa a’zolarini ham o‘ziga ergashishga chaqirdi.
Ovoz berish natijalari va siyosiy munosabatlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
Loyiha muallifi
O‘ta o‘ngchi «Otsma Yexudit» partiyasi (Itamar Ben-Gvir)
Qarshi ovozlar
63 nafar deputat (muxolifat va arab partiyalari)
Yoqlab ovozlar
45 nafar deputat
Betaraf / qatnashmaganlar
Ultraortodoksal (xaredim) partiyalarning aksariyat deputatlari ovoz berishda qatnashmadi
Yakuniy qaror
Qonun loyihasi rad etildi
Muhokamalar davomida Ben-Gvir ushbu tashabbusni «akustik terrorizmga» qarshi kurash deb atagan bo‘lsa, muxolif deputatlar uni musulmon ozchilikning diniy erkinliklariga nisbatan ochiq tajovuz sifatida baholadilar.
Sizningcha, Isroil parlamentining ushbu bahsli qonun loyihasini rad etishi mamlakatdagi diniy erkinliklar va ichki barqarorlikni saqlab qolish uchun qanchalik muhim qadam bo‘ldi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosiy maydondagi ushbu muhim yangilikni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…