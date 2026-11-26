Gukesh va Sindarov 45+30 vaqt nazorati hamda tayyorgarlik haqida fikr bildirishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon chempionligi uchun bahsda Gukesh Dommaraju va Javohir Sindarov 1:1 hisobida durang qayd etib, 45+30 vaqt nazorati hamda tayyorgarlik jarayonlari haqida o‘z fikrlarini bildirishdi.
- Gukesh ushbu formatni klassik reytingga kiritmaslik kerakligini ta’kidlasa, Javohir Sindarov uni rapid va klassik shaxmat o‘rtasidagi tizim deb baholadi.
Shaxmat bo‘yicha amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju hamda Nomzodlar turniri g‘olibi, o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov o‘rtasidagi Jahon chempionligi uchun bahs hozircha 1:1 hisobidagi durang bilan davom etmoqda. O‘yinlar oralig‘idagi matbuot anjumanida shaxmatchilar Budapesht turnirida sinovdan o‘tkazilgan yangi 45+30 vaqt nazorati hamda Jenevadagi jamoaviy tayyorgarlik haqidagi savollarga javob berishdi.
45+30 vaqt nazorati borasida ikki xil qarash
Har bir o‘yinchiga 45 daqiqa va har bir yurishdan so‘ng 30 soniyadan qo‘shib beriladigan 45+30 nazorati yuzasidan ikki da’vogarning munosabati quyidagicha bo‘ldi:
Gukesh Dommarajuning pozitsiyasi: Hindistonlik chempion bu format ko‘proq rapidga yaqin ekanini ta’kidlab, bunday partiyalarni klassik reytingga kiritmaslik kerakligini aytdi. U o‘z fikriga dalil sifatida Praggnanandhaning Richard Rapportga qarshi o‘yinida bir yurishda mot o‘tkazib yuborganini (oqlarda o‘ynagan Rapport
43.Qg7#yurishi bilan mot qo‘ygan) misol qilib keltirdi.
Javohir Sindarovning bahosi: Hamyurtimiz ushbu nazoratni rapid va klassik shaxmat orasidagi format sifatida ta’rifladi. Uning fikricha, bu tizim tomoshabinlar uchun qiziqarli bo‘lsa-da, bir kunda ikkita partiya o‘tkazish shaxmatchidan juda ko‘p kuch talab qiladi — boshida vaqt yetarlidek tuyuladi, ammo tez tugab qoladi. Sindarov ushbu formatda shaxsan o‘ynab ko‘rganidan keyin yanada aniqroq xulosa berishini qo‘shimcha qildi.
Gukeshning Jenevadagi jamoasi va ruhiy tayyorgarligi
Amaldagi jahon chempioni Jenevadagi kuchli bosimni qanday yengib o‘tayotgani va yordamchilari haqida ham to‘xtalib o‘tdi:
Yo‘nalish / Mutaxassis
Tafsilotlar va vazifasi
Murabbiyi
Polshalik taniqli grossmeyster Gjegoj Gayevskiy (Grzegorz Gajewski)
Ruhiy tayyorgarlik mutaxassisi
Paddi Apton (Paddy Upton) — taxta qarshisidagi xatti-harakatlar va psixologik barqarorlik bo‘yicha ishlaydi
Bosimni yengillatish
Jenevaga kelgan ikki yaqin do‘sti bilan vaqt o‘tkazish orqali match stressini kamaytiradi
Jamoaning qolgan a’zolari
Gukesh shtabning boshqa a’zolari haqida keyinroq ma’lumot berishini bildirdi
Sizningcha, shaxmatda vaqt nazoratini qisqartirish (45+30 kabi formatlar) o‘yin sifatiga salbiy ta’sir qilib, qo‘pol xatolar ko‘payishiga olib keladimi yoki zamonaviy shaxmat aynan shu yo‘nalishda rivojlanishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shaxmat ixlosmandlariga ushbu qiziqarli matbuot anjumani tafsilotlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…