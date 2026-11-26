Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyatini tiklashi haqidagi savolga javob berdi
«Barselona» va «Manchester Siti» klublari sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyatiga qaytish ehtimoli yuzasidan o‘z fikrlarini bildirdi. 55 yoshli ispaniyalik mutaxassis Romario TV telekanaliga bergan intervyusida hozirgi tanaffusidan mamnun ekanini va yashil maydonga qachon qaytishini oldindan aniq ayta olmasligini ta’kidladi.
«Ortda shuncha yillar va uchrashuvlar qoldi»
Gvardiolaning so‘zlariga ko‘ra, u murabbiylikka faqat ichki ishtiyoq va to‘g‘ri vaqt kelganini sezganidagina qaytishi mumkin — shunda ham munosib taklif bo‘lsa:
«Tanaffusim qancha vaqt davom etishini bilmayman, ammo hozir o‘zimni juda yaxshi his qilyapman. O‘ylashimcha, agar qachondir murabbiylikka qaytsam, buning vaqti kelganini o‘zim his qilganimdagina shunday yo‘l tutaman. Albatta, agar kimdir meni taklif qilishni istasa.
Aks holda, buning hech qanday qo‘rqinchli joyi yo‘q. Axir ortda shuncha yillar va uchrashuvlar qoldi.», — dedi Xosep Gvardiola.
Murabbiy haqida asosiy ma’lumotlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Mutaxassis
Xosep Gvardiola (55 yosh)
So‘nggi ish joyi
«Manchester Siti» (10 yillik faoliyatdan so‘ng o‘tgan mavsum yakunida tark etgan)
Avvalgi klublari
«Barselona», «Bavariya»
Hozirgi holati
Murabbiylik faoliyatida ijodiy tanaffusda
Qaytish sharti
Faqat o‘zi tayyorligini his qilganida va munosib taklif tushganida
Eslatib o‘tamiz, Xosep Gvardiola 10 yillik samarali boshqaruvdan so‘ng o‘tgan mavsum yakunida «Manchester Siti» bosh murabbiyi lavozimini tark etgan edi.
Sizningcha, Xosep Gvardiola tanaffusdan so‘ng yana qaysi grand klubni yoki biror milliy terma jamoani boshqarishi kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu qiziqarli intervyuni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…