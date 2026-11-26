Nodirbek Abdusattorov nufuzli turnirni g‘alaba bilan boshladi: Shreyas Royalni mag‘lub etdi
Shaxmat bo‘yicha amaldagi chempion, o‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov nufuzli musobaqaning birinchi turini ishonchli g‘alaba bilan boshladi. Hamyurtimiz oq donalarda mezbon grossmeyster Shreyas Royalga qarshi dona surib, raqibini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
Angliyacha debyut va 43-yurishdagi g‘alaba
Uchrashuv Angliyacha debyut bilan boshlandi va keskin kurashlar ostida kechib, 43-yurishda o‘zbekistonlik shaxmatchining g‘alabasi bilan yakunlandi.
Birinchi turda Endi Vudvord ham g‘alaba qozongan bo‘lsa, qolgan uchta partiyada durang natija qayd etildi. Shu tariqa, 1-turdan so‘ng Nodirbek Abdusattorov va Endi Vudvord 1 tadan ochko jamg‘argan holda turnir jadvalida peshqadamlikni bo‘lishib turishibdi.
Turnir formati va 2-turdagi raqib
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa formati
«Masters» guruhi — 10 nafar grossmeyster, aylanma tizimda 9 tur
1-tur natijasi
Nodirbek Abdusattorov 1:0 Shreyas Royal (43-yurishda g‘alaba)
Turnir jadvali
Nodirbek Abdusattorov va Endi Vudvord (1 ochkodan — 1-2-o‘rinlar)
2-turdagi raqib
Maykl Adams (Abdusattorov qora donalarda o‘ynaydi)
Uchrashuv vaqti
Bugun, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da
Bugun bo‘lib o‘tadigan ikkinchi tur bahsida Nodirbek Abdusattorov qora donalarda tajribali angliyalik grossmeyster Maykl Adamsga qarshi bahs olib boradi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov bugun soat 21:00 da boshlanadigan 2-tur o‘yinida qora donalarda tajribali Maykl Adamsni ham mag‘lub etib, yakka peshqadamga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati iftixorining ushbu yorqin starti haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…