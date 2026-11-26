«Manchester Siti» kiyinish xonasida parokandalik: ayrim yulduzlar klubdan ketishni o‘ylamoqda
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 5-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida Italiyaning «Napoli» klubi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi. Ushbu natijadan so‘ng «shaharliklar»ning barcha musobaqalar doirasidagi so‘nggi 5 ta uchrashuvdagi g‘alabalari soni atigi 1 tani tashkil etmoqda.
Kiyinish xonasidagi ichki nizolar va Gvardiola davridagi birdamlikning yo‘qolishi
The Touchline nashri xabariga ko‘ra, klub atrofidagi moliyaviy qonunbuzarliklar haqidagi xabarlar ortidan jamoa ichidagi muhit keskin yomonlashgan. Manbaning ta’kidlashicha, kiyinish xonasida jiddiy kelishmovchiliklar yuzaga kelgan:
Birdamlikning yo‘qolishi: Futbolchilar o‘rtasida avvalgidek — Xosep Gvardiola boshqaruvi davridagi jipslik va o‘zaro ishonch qolmagan.
Ketish kayfiyati: Ayrim yetakchi futbolchilar klub yaqin kelajakda jiddiy sanksiyalar va muammolarga duch kelishi mumkinligini anglab, jamoani tark etish haqida o‘ylay boshlashgan.
«Manchester Siti»ning joriy mavsumdagi holati va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va statistika
YECHL 5-tur natijasi
«Manchester Siti» 2:2 «Napoli»
So‘nggi 5 o‘yin statistikasi
Barcha musobaqalarda atigi 1 ta g‘alaba
APLdagi joriy o‘rni
3-o‘rin (11-turdan so‘ng 22 ochko)
Peshqadam bilan farq
Birinchi o‘rindagi «Arsenal»dan 6 ochko ortda
Asosiy ichki muammo
Moliyaviy qonunbuzarliklar xavfi tufayli kiyinish xonasidagi kelishmovchiliklar
Sizningcha, «Manchester Siti»dagi bu inqiroz shunchaki vaqtinchalik pasayishmi yoki moliyaviy mojarolar klubning butun boshli davri yakunlanishiga olib keladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futboli muxlislariga ushbu shov-shuvli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…