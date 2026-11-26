1 kg mayiz tayyorlash uchun qancha uzum kerak bo‘ladi va uning kunlik me’yori qancha?
Mayiz — dasturxonimizda ko‘p uchraydigan, shirinligi va foydali xususiyatlari bilan qadrlanadigan quritilgan meva. Ammo 1 kilogramm mayiz olish uchun qancha uzum kerakligi va uni kuniga qancha iste’mol qilish maqsadga muvofiqligini ko‘pchilik bilmaydi.
1 kilogramm mayiz uchun qancha uzum sarflanadi?
1 kilogramm mayiz tayyorlash uchun o‘rtacha 4–5 kilogramm yangi uzum kerak bo‘ladi. Chunki quritish jarayonida uzum tarkibidagi suvning katta qismi bug‘lanib ketadi, tabiiy shakar va boshqa moddalar esa saqlanib qoladi.
Uzumning navi, pishganlik darajasi va quritish usuliga qarab bu nisbat o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun ayrim uzumlardan ko‘proq, boshqalaridan esa kamroq mayiz olinadi.
Kuniga qancha mayiz yeyish mumkin?
Mayiz tarkibida tola, kaliy va antioksidantlar mavjud. U yengil gazak sifatida yoki bo‘tqa, salat va boshqa taomlarga qo‘shib iste’mol qilinishi mumkin.
Biroq mayizda ancha tabiiy shakar va kaloriyalar jamlangan. Shu sababli kuniga taxminan 30–40 gramm, ya’ni kichik bir hovuch mayiz iste’mol qilish yetarli bo‘lishi mumkin. Bu qat’iy tibbiy me’yor emas, balki porsiyani nazorat qilish uchun amaliy miqdor. 30–40 gramm mayizda taxminan 90–120 kilokaloriya (kkal) bor. Bu miqdor mayizning navi va tarkibiga qarab biroz farq qilishi mumkin.
Mayizni me’yorida iste’mol qilish va uni boshqa meva, yong‘oq hamda turli oziq-ovqatlar bilan muvozanatli ratsionga qo‘shish maqsadga muvofiq.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…