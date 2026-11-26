«Manchester Siti»ning yangi olovrang libosi nega APL o‘yinlarida taqiqlandi?
«Etixad» stadionida «Napoli»ga qarshi o‘yin oldidan namoyish etilgan «Manchester Siti»ning yangi, to‘rtinchi «olovrang» libosi muxlislar va mutaxassislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Yorqin ranglari va zamonaviy dizayni uchun yuqori baholangan ushbu forma rasman sotuvga chiqarilganiga qaramay, Angliya Premer-ligasi bahslarida qo‘llanilmaydi.
APL qoidalari to‘rtinchi libosdan foydalanishga ruxsat bermaydi
Qat’iy reglament: Angliya Premer-ligasi qoidalariga ko‘ra, har bir klub mavsum davomida rasman faqat uch xil asosiy forma to‘plamini (uy, safar va uchinchi zaxira libosi) ro‘yxatdan o‘tkazish huquqiga ega.
Chempionatdagi taqiq: To‘rtinchi variantdagi libosdan APL o‘yinlari doirasida foydalanish taqiqlangan va shu sababli yangi olovrang futbolka liganing tasdiqlangan ro‘yxatiga kiritilmagan.
Futbolchilar uchun cheklov: Natijada o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov va uning jamoadoshlari Angliya chempionati uchrashuvlarida ushbu yangi dizayndagi libosda maydonga tusha olishmaydi.
Libos haqida qisqacha ma’lumot
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Taqdimot joyi
«Etixad» stadioni («Napoli»ga qarshi o‘yin oldidan)
Libos maqomi
Klubning to‘rtinchi maxsus to‘plami (olovrang dizayn)
Sotuv holati
Muxlislar uchun rasman sotuvga chiqarilgan
APLdagi maqomi
Taqiqlangan (reglament bo‘yicha faqat 3 ta to‘plamga ruxsat berilgan)
Sizningcha, «Manchester Siti»ning yangi olovrang dizayni klubning avvalgi liboslaridan ko‘ra jozibaliroq chiqqanmi va APL bu boradagi eski qoidalarini yumshatishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Abduqodir Husanov hamda «shaharliklar» muxlislariga ushbu qiziqarli ma’lumotni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…