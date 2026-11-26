CIES U-23 reytingi: O‘zbekiston dunyoning eng kuchli 50 ta mamlakati qatoridan joy oldi
Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES) 23 yoshdan oshmagan (U-23) futbolchilar saviyasi bo‘yicha milliy jamoalarning yangilangan global reytingini e’lon qildi. Ushbu tahlil natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston 66,3 ball to‘plagan holda dunyo bo‘yicha 47-o‘rinni egalladi.
Reyting qanday mezonlar asosida tuzilgan?
CIES mutaxassislari mamlakatlarning yoshlar salohiyatini baholashda quyidagi asosiy omillarni hisobga olishgan:
Tanlov qamrovi: Har bir mamlakatning 23 yoshdan oshmagan eng yaxshi 20 nafar futbolchisining o‘rtacha ko‘rsatkichlari asos qilib olingan.
O‘yin amaliyoti va daraja: Futbolchilarning so‘nggi bir yil davomida kattalar darajasidagi rasmiy bahslarda o‘tkazgan daqiqalari soni hamda ushbu musobaqalarning sport darajasi tahlil qilingan.
Dunyoning eng kuchli 10 ta mamlakati va boshqa jamoalar
Reytingda 84,2 ball bilan Ispaniya mutlaq peshqadamga aylandi. Ispan yoshlari orasida eng yuqori individual ko‘rsatkich Lamin Yamalga (97,4 ball) tegishli bo‘ldi. Hali katta yoshdagi milliy jamoada debyut qilmagan futbolchilar orasida esa ispaniyalik Xakobo Ramon 83,6 ball bilan eng yuqori natijani qayd etdi.
O‘rin
Mamlakat
To‘plangan ball
1
Ispaniya
84,2
2
Fransiya
81,0
3
Angliya
80,9
4
Argentina
80,2
5
Italiya
79,9
6
Braziliya
79,1
7
Germaniya
79,0
8
Belgiya
78,7
9
Portugaliya
78,2
10
Niderlandiya
77,4
...
...
...
27
Ukraina
70,6
29
Rossiya
70,4
47
O‘zbekiston
66,3
Sizningcha, o‘zbekistonlik U-23 futbolchilarining Yevropa kuchli chempionatlariga ko‘chib o‘tishi yaqin yillarda mamlakatimizni ushbu reytingda kuchli 20 talikka olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli kelajagiga befarq bo‘lmagan yaqinlaringizga ushbu qiziqarli statistikani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…