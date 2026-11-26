Xitoyda dunyodagi eng katta muz va qor shaharchasi qurilmoqda
Xitoyning Xarbin shahrida 28-Xalqaro muz va qor olami barpo etilmoqda. 2026–2027 yilgi mavsumda ochilishi rejalashtirilgan mazkur majmua maydoni rekord darajaga — 1 million 250 ming kvadrat metrga yetadi. Bu haqda Xitoyning Xeylunszyan provinsiyasi Madaniyat va turizm departamenti ma’lum qildi.
Ulkan muz shaharchasini qurish uchun jami 400 ming kub metr muz va qordan foydalanish rejalashtirilgan. Bu ko‘rsatkich majmuaning avvalgi mavsumlariga nisbatan yangi rekord hisoblanadi.
Bu yilgi asosiy yangiliklardan biri Disney bilan hamkorlikda yaratiladigan «Muz yurak» (Frozen) multfilmi mavzusidagi hudud bo‘ladi. Unda mashhur qahramonlar — Elza, Anna va Olafning muzdan yasalgan haykallari namoyish etiladi. Shuningdek, tashrif buyuruvchilar uchun maxsus do‘konlar ham tashkil etiladi.
Ma’lum qilinishicha, muz shaharchasini barpo etish ishlari boshlanish arafasida. 24 noyabr kuni majmua uchun oldindan tayyorlab qo‘yilgan muz zaxiralari ham ishlatishga topshirilgan.
28-Xarbin muz va qor olamining ochilishi 2026 yil dekabr oyi o‘rtalariga rejalashtirilgan. Aniq ochilish sanasi hozircha e’lon qilinmagan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…