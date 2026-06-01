AQSH Kongressi qaytmoqda va bandlik hisoboti: Kripto haftalik tahlil

·38·Iqtisodiyot
AQSH Kongressi qaytmoqda va bandlik hisoboti: Kripto haftalik tahlil

Yangi haftada AQSH Kongressi oʻz ish faoliyatini qayta boshlashi kutilmoqda. Bu esa kriptovalyuta bozori va raqamli aktivlarni tartibga solish boʻyicha yangi qonunchilik tashabbuslari uchun muhim davr boshlanganidan dalolat beradi. Shuningdek, GENIUS loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamalari yakunlanishi investorlar diqqat markazida boʻladi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Makroiqtisodiy frontda esa AQSH mehnat bozoriga oid navbatdagi bandlik hisoboti eʼlon qilinishi kutilmoqda. Ushbu maʼlumotlar Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish borasidagi kelgusi qadamlarni belgilab berishi mumkin. Ishsizlik darajasi va yangi ish oʻrinlari soni Bitcoin hamda Ethereum kabi asosiy aktivlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Kripto haftalik tahlili doirasida blokcheyn ekotizimidagi muhim yangilanishlar va yirik iqtisodiy voqealar roʻyxati shakllantirildi. Investorlar Nasdaq va S&P 500 indekslarining harakatini ham kuzatib borishlari lozim, chunki texnologiya aksiyalari va kripto bozori oʻrtasidagi korrelyatsiya yuqoriligicha qolmoqda.

Hafta davomida kutilayotgan iqtisodiy oʻzgarishlar fonida USD indeksi va oltin narxidagi tebranishlar ham raqamli aktivlar bozoridagi likvidlikka taʼsir oʻtkazishi mumkin. Kripto hamjamiyati ayniqsa AQSH qonunchilarining raqamli valyutalarga nisbatan munosabatini diqqat bilan kuzatmoqda.

BitcoinKriptovalyutaAQSH KongressiIqtisodiyotBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda