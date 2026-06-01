AQSH Kongressi qaytmoqda va bandlik hisoboti: Kripto haftalik tahlil
Yangi haftada AQSH Kongressi oʻz ish faoliyatini qayta boshlashi kutilmoqda. Bu esa kriptovalyuta bozori va raqamli aktivlarni tartibga solish boʻyicha yangi qonunchilik tashabbuslari uchun muhim davr boshlanganidan dalolat beradi. Shuningdek, GENIUS loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamalari yakunlanishi investorlar diqqat markazida boʻladi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Makroiqtisodiy frontda esa AQSH mehnat bozoriga oid navbatdagi bandlik hisoboti eʼlon qilinishi kutilmoqda. Ushbu maʼlumotlar Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish borasidagi kelgusi qadamlarni belgilab berishi mumkin. Ishsizlik darajasi va yangi ish oʻrinlari soni Bitcoin hamda Ethereum kabi asosiy aktivlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Kripto haftalik tahlili doirasida blokcheyn ekotizimidagi muhim yangilanishlar va yirik iqtisodiy voqealar roʻyxati shakllantirildi. Investorlar Nasdaq va S&P 500 indekslarining harakatini ham kuzatib borishlari lozim, chunki texnologiya aksiyalari va kripto bozori oʻrtasidagi korrelyatsiya yuqoriligicha qolmoqda.
Hafta davomida kutilayotgan iqtisodiy oʻzgarishlar fonida USD indeksi va oltin narxidagi tebranishlar ham raqamli aktivlar bozoridagi likvidlikka taʼsir oʻtkazishi mumkin. Kripto hamjamiyati ayniqsa AQSH qonunchilarining raqamli valyutalarga nisbatan munosabatini diqqat bilan kuzatmoqda.
…