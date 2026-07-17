OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdi
Sunʼiy intellekt olamida inqilob qilgan OpenAI kompaniyasi kutilmaganda apparat taʼminoti bozoriga qadam qoʻydi. Koʻpchilik mutaxassislar kompaniyadan aqlli gadjet yoki smartfon kutgan bir paytda, Sem Altmen jamoasi dasturchilar uchun moʻljallangan Codex Micro nomli ixcham mexanik klaviaturani namoyish etdi. Bu qurilma kompaniyaning dasturiy taʼminot doirasidan chiqib, jismoniy mahsulotlar ekotizimini yaratish yoʻlidagi birinchi jiddiy qadamidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Codex Micro klaviaturasi Work Louder brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u asosan OpenAI platformasida kod yozuvchi va sunʼiy intellekt agentlari bilan ishlovchi mutaxassislarga moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu aksessuar oddiy klaviatura emas, balki Codex AI tizimi bilan muloqotni maksimal darajada tezlashtiruvchi boshqaruv pulti vazifasini oʻtaydi.
Texnik imkoniyatlar va dizaynQurilma 13 ta mexanik tugma bilan jihozlangan boʻlib, ulardan oltitasi maxsus yoritish tizimiga ega. Bu chiroqlar sunʼiy intellekt agentlarining holatiga qarab rangini oʻzgartiradi va foydalanuvchiga jarayonni vizual nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, klaviaturada aylanuvchi regulyator mavjud boʻlib, u orqali Codex tizimining hisoblash quvvatini sozlash mumkin. Maxsus joystik esa kodni qayta ishlash (refaktoring) yoki xatolarni qidirish (debagging) kabi murakkab jarayonlarni boshqarishga xizmat qiladi.
Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, tugmalarga turli buyruqlarni biriktirishlari mumkin. Masalan, sunʼiy intellekt taklif qilgan kodni qabul qilish yoki rad etish, yangi chat boshlash yoki ovozli kiritish funksiyasini yoqish birgina tugmani bosish orqali amalga oshiriladi. Toʻplam tarkibida 32 ta almashtiriladigan tugma qopqoqlari (keycaps) mavjud boʻlib, bu qurilmani shaxsiy ish uslubiga moslashtirishga yordam beradi.
Narxi va kelajakdagi rejalarCodex Micro hozirda 230 dollar narxda cheklangan miqdorda sotuvga chiqarildi. Qurilma Bluetooth va USB-C orqali ulanadi hamda Windows va macOS operatsion tizimlarida toʻliq ishlaydi. OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, Codex platformasi faqat dasturlash bilan cheklanib qolmay, keng qamrovli unumdorlik vositasiga aylanib borayotganini hisobga olsak, bunday apparat vositalariga talab ortib boraveradi.
Shuni ham aytib oʻtish joizki, bu OpenAI kompaniyasining yagona apparat loyihasi emas. Bloomberg nashri xabariga koʻra, kompaniya Apple sobiq bosh dizayneri Joni Ayv va uning io Products startapi bilan birgalikda ekransiz, portativ sunʼiy intellekt gadjeti ustida ish olib bormoqda. Ushbu sirli qurilma aqlli uyni boshqarish, multimedia va suhbatdosh AI funksiyalarini oʻz ichiga olishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik dasturchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik sunʼiy intellekt bilan ishlash madaniyatining yangi bosqichga koʻtarilishini anglatadi. Garchi hozircha qurilma faqat rasmiy sayt orqali sotilayotgan boʻlsa-da, kelajakda bunday ixtisoslashgan uskunalar mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol oʻynashi shubhasiz.
…