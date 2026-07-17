OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdi

·29·Texno
OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdi

Sunʼiy intellekt olamida inqilob qilgan OpenAI kompaniyasi kutilmaganda apparat taʼminoti bozoriga qadam qoʻydi. Koʻpchilik mutaxassislar kompaniyadan aqlli gadjet yoki smartfon kutgan bir paytda, Sem Altmen jamoasi dasturchilar uchun moʻljallangan Codex Micro nomli ixcham mexanik klaviaturani namoyish etdi. Bu qurilma kompaniyaning dasturiy taʼminot doirasidan chiqib, jismoniy mahsulotlar ekotizimini yaratish yoʻlidagi birinchi jiddiy qadamidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Codex Micro klaviaturasi Work Louder brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u asosan OpenAI platformasida kod yozuvchi va sunʼiy intellekt agentlari bilan ishlovchi mutaxassislarga moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu aksessuar oddiy klaviatura emas, balki Codex AI tizimi bilan muloqotni maksimal darajada tezlashtiruvchi boshqaruv pulti vazifasini oʻtaydi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn

Qurilma 13 ta mexanik tugma bilan jihozlangan boʻlib, ulardan oltitasi maxsus yoritish tizimiga ega. Bu chiroqlar sunʼiy intellekt agentlarining holatiga qarab rangini oʻzgartiradi va foydalanuvchiga jarayonni vizual nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, klaviaturada aylanuvchi regulyator mavjud boʻlib, u orqali Codex tizimining hisoblash quvvatini sozlash mumkin. Maxsus joystik esa kodni qayta ishlash (refaktoring) yoki xatolarni qidirish (debagging) kabi murakkab jarayonlarni boshqarishga xizmat qiladi.

Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, tugmalarga turli buyruqlarni biriktirishlari mumkin. Masalan, sunʼiy intellekt taklif qilgan kodni qabul qilish yoki rad etish, yangi chat boshlash yoki ovozli kiritish funksiyasini yoqish birgina tugmani bosish orqali amalga oshiriladi. Toʻplam tarkibida 32 ta almashtiriladigan tugma qopqoqlari (keycaps) mavjud boʻlib, bu qurilmani shaxsiy ish uslubiga moslashtirishga yordam beradi.

Narxi va kelajakdagi rejalar

Codex Micro hozirda 230 dollar narxda cheklangan miqdorda sotuvga chiqarildi. Qurilma Bluetooth va USB-C orqali ulanadi hamda Windows va macOS operatsion tizimlarida toʻliq ishlaydi. OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, Codex platformasi faqat dasturlash bilan cheklanib qolmay, keng qamrovli unumdorlik vositasiga aylanib borayotganini hisobga olsak, bunday apparat vositalariga talab ortib boraveradi.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, bu OpenAI kompaniyasining yagona apparat loyihasi emas. Bloomberg nashri xabariga koʻra, kompaniya Apple sobiq bosh dizayneri Joni Ayv va uning io Products startapi bilan birgalikda ekransiz, portativ sunʼiy intellekt gadjeti ustida ish olib bormoqda. Ushbu sirli qurilma aqlli uyni boshqarish, multimedia va suhbatdosh AI funksiyalarini oʻz ichiga olishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik dasturchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik sunʼiy intellekt bilan ishlash madaniyatining yangi bosqichga koʻtarilishini anglatadi. Garchi hozircha qurilma faqat rasmiy sayt orqali sotilayotgan boʻlsa-da, kelajakda bunday ixtisoslashgan uskunalar mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol oʻynashi shubhasiz.

OpenAICodex MicroSunʼiy IntellektGadjetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiBugun, 10:52SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordAMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordBugun, 05:23San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi