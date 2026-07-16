O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?
2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi 12,6 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat mahsulotlari eng ko‘p Rossiya bozoriga yetkazib berilgan.
Hisobot davrida Rossiyaga eksport hajmi 1,9 mlrd dollarga yetgan. Bu ko‘rsatkich bilan Rossiya O‘zbekistonning eng yirik eksport hamkori bo‘lib turibdi.
Ikkinchi o‘rinni 1,2 mlrd dollarlik eksport bilan Xitoy egalladi. Keyingi o‘rinlarda Afg‘oniston — 817,8 mln dollar, Fransiya — 626,2 mln dollar va Qozog‘iston — 573,7 mln dollar bilan qayd etildi.
Shuningdek, Turkiya, Honkong, BAA, Qirg‘iz Respublikasi va Tojikiston ham O‘zbekistonning eng yirik tashqi bozorlari qatoriga kirdi.
Bu raqamlar O‘zbekiston eksportida mintaqaviy hamkorlar bilan birga yirik global bozorlarning ham ulushi ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.
…