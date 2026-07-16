O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?

·29·Iqtisodiyot
O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?

2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi 12,6 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat mahsulotlari eng ko‘p Rossiya bozoriga yetkazib berilgan.

Hisobot davrida Rossiyaga eksport hajmi 1,9 mlrd dollarga yetgan. Bu ko‘rsatkich bilan Rossiya O‘zbekistonning eng yirik eksport hamkori bo‘lib turibdi.

Ikkinchi o‘rinni 1,2 mlrd dollarlik eksport bilan Xitoy egalladi. Keyingi o‘rinlarda Afg‘oniston — 817,8 mln dollar, Fransiya — 626,2 mln dollar va Qozog‘iston — 573,7 mln dollar bilan qayd etildi.

Shuningdek, Turkiya, Honkong, BAA, Qirg‘iz Respublikasi va Tojikiston ham O‘zbekistonning eng yirik tashqi bozorlari qatoriga kirdi.

Bu raqamlar O‘zbekiston eksportida mintaqaviy hamkorlar bilan birga yirik global bozorlarning ham ulushi ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonRossiyaXitoyAfg'onistonQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:0120 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildiBugun, 11:4617 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda17 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:078 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Kecha, 21:45Islomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiIslomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiKecha, 20:4016 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda