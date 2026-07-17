Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdi

·39·Dunyo
Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdi

AQSH Qurolli kuchlari Eron hududidagi bir qator strategik va infratuzilma obyektlariga navbatdagi yirik harbiy zarbalarni amalga oshirdi. Vashington ushbu hujumlarni Eronning harbiy salohiyatini zaiflashtirish maqsadida amalga oshirilganini ta’kidlayotgan bo‘lsa, Tehron bunga javoban mintaqadagi AQSH harbiy obyektlariga qarshi zarbalar berilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz ikki davlat o‘rtasida urush olovini yanada alangalatib yuborgan ushbu mojaro tafsilotlarini taqdim etadi.

Oltinchi kecha: Zarbalar geografiyasi va tinch aholi orasidagi yo‘qotishlar

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi havo hujumlari 16 iyul kuni boshlangan va bu AQSHning Eron hududiga uyushtirgan ketma-ket oltinchi tungi harbiy operatsiyasi bo‘ldi.

Harbiylar zarbalardan maqsad Eronning jangovar imkoniyatlarini cheklash ekanini aytsa-da, Eronning Press TV davlat telekanali zarbalar nafaqat harbiy, balki fuqarolik infratuzilmasiga ham jiddiy zarar yetkazganini da’vo qilmoqda.

Shikastlangan va nishonga olingan obyektlar:

  • Ko‘priklar: Xurmuzgon viloyatidagi uchta muhim ko‘prik vayron qilingan.

  • Turar joylar: Bandar-Abbos shahridagi aholi yashash hududlari zarbaga uchragan.

  • Energetika: Fors ko‘rfazidagi Kish orolida joylashgan elektr podstansiyasi nishonga olingan.

  • Aeroportlar: Bandar-Abbos va Eronshahr aeroportlari yaqiniga raketalar tushgan.

  • Yadroviy obyekt atrofi: Erondagi yagona fuqarolik atom elektr stansiyasi joylashgan Bushehr shahri atrofida kuchli portlashlar yuz bergani xabar qilindi.

Yo‘qotishlar: Eron tomonining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu hujumlar oqibatida kamida 3 kishi halok bo‘lgan, yana 15 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.

Tehronning javob zarbasi: Bahrayndagi AQSH bazasi nishonda

Hujumlardan so‘ng Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) mamlakat armiyasi bilan hamkorlikda Yaqin Sharq mintaqasida joylashgan AQSH harbiy obyektlariga qarshi javob operatsiyasini boshladi.

Tasnim axborot agentligining harbiy manbalarga tayanib xabar berishicha:

  • Eronning hujumkor dronlari Bahraynda joylashgan Sahir aviabazasiga zarba bergan.

  • Hujum natijasida bazadagi AQSH harbiy vertolyotlari va razvedka samolyotlari nishonga olingan.

Ushbu to‘qnashuvlar fonida qo‘shni davlatlar ham jangovar shaylik holatiga keltirildi. Xususan, Kuvayt armiyasi o‘z havo hujumidan mudofaa tizimlarini Eron raketalari va dronlarini urib tushirishga safarbar qilganini bildirdi. Bahrayn rasmiylari esa mamlakatda xavf sirenalarini ishga tushirdi.

Tinchlik shartnomasining barbod bo‘lishi: Voqealar xronologiyasi

Ikki davlat o‘rtasidagi qisqa muddatli tinchlik qanday qilib qurolli to‘qnashuvga aylanganini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Sana

Yuz bergan voqea

17 iyun

AQSH va Eron o‘rtasida jangovar harakatlarni to‘xtatish hamda Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi blokadani bekor qilish bo‘yicha ramkaviy kelishuv imzolandi.

25 iyun

Eronga tegishli dron Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali harakatlanayotgan fuqarolik tankeriga hujum qildi. AQSH bunga javoban Eronga ilk zarbalarni berdi.

8 iyul

NATOning Anqaradagi sammitida AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan anglashuv memorandumi o‘z kuchini yo‘qotganini e’lon qildi.

13 iyul

Donald Tramp AQSH Ho‘rmuz bo‘g‘ozini to‘liq o‘z nazoratiga olganini ma’lum qildi.

16 iyul

AQSH Eronga qarshi oltinchi kecha ketma-ket yirik havo hujumlarini amalga oshirdi.

Donald Trampning pozitsiyasi va kelajakdagi tahdidlar

AQSH Prezidenti Donald Trampning pozitsiyasi o‘ta qat’iy bo‘lib qolmoqda. U Tehron yangi kelishuv shartlarini qabul qilmaguncha, harbiy bosim davom etishini ochiq bayon qilgan:

«Eron biz taklif qilgan yangi tinchlik kelishuviga rozi bo‘lmaguncha hujumlarimiz aslo to‘xtamaydi. Zarurat tug‘ilsa, biz nafaqat harbiy obyektlarni, balki ularning elektr stansiyalari va ko‘priklarini ham nishonga olishda davom etamiz», — degan edi Oq uy rahbari o‘z chiqishlarida.

Hozirda ikkala tomon ham bir-biriga jiddiy zarar yetkazganini da’vo qilmoqda, biroq bu ma’lumotlar mustaqil xalqaro manbalar tomonidan hali to‘liq tasdiqlangani yo‘q. Vaziyat soat sayin keskinlashib bormoqda va mintaqada keng ko‘lamli urush xavfi ortmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Bugun, 11:56Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiBugun, 11:50Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiBugun, 10:16JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiJCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi