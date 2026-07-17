Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdi
AQSH Qurolli kuchlari Eron hududidagi bir qator strategik va infratuzilma obyektlariga navbatdagi yirik harbiy zarbalarni amalga oshirdi. Vashington ushbu hujumlarni Eronning harbiy salohiyatini zaiflashtirish maqsadida amalga oshirilganini ta’kidlayotgan bo‘lsa, Tehron bunga javoban mintaqadagi AQSH harbiy obyektlariga qarshi zarbalar berilganini ma’lum qildi.
Zamin.uz ikki davlat o‘rtasida urush olovini yanada alangalatib yuborgan ushbu mojaro tafsilotlarini taqdim etadi.
Oltinchi kecha: Zarbalar geografiyasi va tinch aholi orasidagi yo‘qotishlar
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi havo hujumlari 16 iyul kuni boshlangan va bu AQSHning Eron hududiga uyushtirgan ketma-ket oltinchi tungi harbiy operatsiyasi bo‘ldi.
Harbiylar zarbalardan maqsad Eronning jangovar imkoniyatlarini cheklash ekanini aytsa-da, Eronning Press TV davlat telekanali zarbalar nafaqat harbiy, balki fuqarolik infratuzilmasiga ham jiddiy zarar yetkazganini da’vo qilmoqda.
Shikastlangan va nishonga olingan obyektlar:
Ko‘priklar: Xurmuzgon viloyatidagi uchta muhim ko‘prik vayron qilingan.
Turar joylar: Bandar-Abbos shahridagi aholi yashash hududlari zarbaga uchragan.
Energetika: Fors ko‘rfazidagi Kish orolida joylashgan elektr podstansiyasi nishonga olingan.
Aeroportlar: Bandar-Abbos va Eronshahr aeroportlari yaqiniga raketalar tushgan.
Yadroviy obyekt atrofi: Erondagi yagona fuqarolik atom elektr stansiyasi joylashgan Bushehr shahri atrofida kuchli portlashlar yuz bergani xabar qilindi.
Yo‘qotishlar: Eron tomonining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu hujumlar oqibatida kamida 3 kishi halok bo‘lgan, yana 15 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.
Tehronning javob zarbasi: Bahrayndagi AQSH bazasi nishonda
Hujumlardan so‘ng Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) mamlakat armiyasi bilan hamkorlikda Yaqin Sharq mintaqasida joylashgan AQSH harbiy obyektlariga qarshi javob operatsiyasini boshladi.
Tasnim axborot agentligining harbiy manbalarga tayanib xabar berishicha:
Eronning hujumkor dronlari Bahraynda joylashgan Sahir aviabazasiga zarba bergan.
Hujum natijasida bazadagi AQSH harbiy vertolyotlari va razvedka samolyotlari nishonga olingan.
Ushbu to‘qnashuvlar fonida qo‘shni davlatlar ham jangovar shaylik holatiga keltirildi. Xususan, Kuvayt armiyasi o‘z havo hujumidan mudofaa tizimlarini Eron raketalari va dronlarini urib tushirishga safarbar qilganini bildirdi. Bahrayn rasmiylari esa mamlakatda xavf sirenalarini ishga tushirdi.
Tinchlik shartnomasining barbod bo‘lishi: Voqealar xronologiyasi
Ikki davlat o‘rtasidagi qisqa muddatli tinchlik qanday qilib qurolli to‘qnashuvga aylanganini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:
Sana
Yuz bergan voqea
17 iyun
AQSH va Eron o‘rtasida jangovar harakatlarni to‘xtatish hamda Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi blokadani bekor qilish bo‘yicha ramkaviy kelishuv imzolandi.
25 iyun
Eronga tegishli dron Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali harakatlanayotgan fuqarolik tankeriga hujum qildi. AQSH bunga javoban Eronga ilk zarbalarni berdi.
8 iyul
NATOning Anqaradagi sammitida AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan anglashuv memorandumi o‘z kuchini yo‘qotganini e’lon qildi.
13 iyul
Donald Tramp AQSH Ho‘rmuz bo‘g‘ozini to‘liq o‘z nazoratiga olganini ma’lum qildi.
16 iyul
AQSH Eronga qarshi oltinchi kecha ketma-ket yirik havo hujumlarini amalga oshirdi.
Donald Trampning pozitsiyasi va kelajakdagi tahdidlar
AQSH Prezidenti Donald Trampning pozitsiyasi o‘ta qat’iy bo‘lib qolmoqda. U Tehron yangi kelishuv shartlarini qabul qilmaguncha, harbiy bosim davom etishini ochiq bayon qilgan:
«Eron biz taklif qilgan yangi tinchlik kelishuviga rozi bo‘lmaguncha hujumlarimiz aslo to‘xtamaydi. Zarurat tug‘ilsa, biz nafaqat harbiy obyektlarni, balki ularning elektr stansiyalari va ko‘priklarini ham nishonga olishda davom etamiz», — degan edi Oq uy rahbari o‘z chiqishlarida.
Hozirda ikkala tomon ham bir-biriga jiddiy zarar yetkazganini da’vo qilmoqda, biroq bu ma’lumotlar mustaqil xalqaro manbalar tomonidan hali to‘liq tasdiqlangani yo‘q. Vaziyat soat sayin keskinlashib bormoqda va mintaqada keng ko‘lamli urush xavfi ortmoqda.
…