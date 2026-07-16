20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi

·21·Iqtisodiyot
20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi

Raqobat qo‘mitasi reklama qonunchiligi talablarini buzgan 20 dan ortiq tijorat banki va mikromoliya tashkilotiga nisbatan moliyaviy jarimalar qo‘lladi.

Qo‘mita o‘z vakolatlari doirasida iste’molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama to‘g‘risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat olib boradi. Olib borilgan monitoring va tahlillar davomida OAV, internet saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlarda qonun talablariga zid reklamalar joylashtirilayotgani aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, bunday holatlarning asosiy qismi moliyaviy xizmatlar reklamasiga to‘g‘ri kelmoqda. Ayrim reklamalarda iste’molchilarni chalg‘ituvchi yoki noto‘g‘ri ma’lumotlar berilgan.

Amaldagi “Reklama to‘g‘risida”gi qonunning 43-moddasiga ko‘ra, moliyaviy xizmatlarga oid reklama boshqa axborotdan aniq ajralib turishi kerak. U iste’molchilar ishonchini suiiste’mol qilmasligi, ularning tajribasi yoki bilim yetishmasligidan foydalanishga qaratilmasligi lozim.

Bundan tashqari, reklama qilinayotgan moliyaviy xizmatga bevosita aloqasi bo‘lmagan ma’lumotlar berilishi mumkin emas. Shartnoma tuzishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan shartlar esa to‘liq ochib berilishi shart.

Qo‘mita o‘rganishlarida ayrim reklamalarda omonatlar va kreditlar bo‘yicha foiz stavkalari, amal qilish muddati, minimal talablar, qo‘shimcha to‘lovlar, mikroqarz shartlari, vositachilik yoki sug‘urta to‘lovlari kabi muhim ma’lumotlar umuman ko‘rsatilmagani ma’lum bo‘lgan.

Ba’zi hollarda esa bu ma’lumotlar juda qisqa, noaniq yoki iste’molchi tushunishi qiyin bo‘lgan shaklda berilgan. Shuningdek, moliyaviy xizmatlar reklamasida ikki ma’noli iboralardan foydalanish, shartlarni bo‘rttirib ko‘rsatish va boshqa tashkilotlar nomi yoki tovar belgilariga oid kalit so‘zlardan foydalanish orqali iste’molchilarni chalg‘itish holatlari ham kuzatilgan.

Raqobat qo‘mitasi moliyaviy xizmatlar reklamasida ma’lumotlar aniq, to‘liq va iste’molchilar uchun tushunarli shaklda berilishi kerakligini eslatdi. Ma’lumotlar o‘qilishi qiyin bo‘lgan mayda shriftda, fon bilan qo‘shilib ketadigan yoki yashirin matn ko‘rinishida taqdim etilmasligi shart.

Qo‘mita noto‘g‘ri yoki chalg‘ituvchi axborot joylashtirish holatlari aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda moliyaviy sanksiyalar qo‘llanilishini ma’lum qildi.

Raqobat qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda17 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:078 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Kecha, 21:45Islomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiIslomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiKecha, 20:4016 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:0716 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda16 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:39Mintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reytingMintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reyting14.07, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda