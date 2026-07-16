Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindi

·26·Iqtisodiyot
Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish borasida navbatdagi inqilobiy islohotlar e’lon qilindi. Bu galgi asosiy e’tibor mahalla bankirlarining ish uslubini tubdan o‘zgartirish va ularga keng moliyaviy imkoniyatlar taqdim etishga qaratildi.

Zamin.uz ushbu yig‘ilishda belgilangan eng muhim yangiliklar va mahallabay ishlashning yangi tizimini taqdim etadi.

Muvaffaqiyatli tajribalar: Zovur ustidagi biznes va mehmon uylari

Yig‘ilishda davlatimiz rahbari ayrim hududlarda allaqachon yuqori natija berayotgan ijobiy tajribalarni alohida e’tirof etdi:

  • Angor tumani, «Yangiobod» mahallasi: Bu yerda 2 kilometrlik zovur (drenaj tarmog‘i) usti yopilib, o‘rnida 110 ta servis obyekti ishga tushirildi. Natijada mahalla atrofida yashovchi 1 ming 225 nafar fuqaro doimiy ish o‘rni va daromad manbaiga ega bo‘ldi.

  • Arnasoy tumani, «Baxtli» mahallasi: Mahalla bankirining tashabbusi bilan 20 ta xonadonga 50 million so‘mdan imtiyozli kredit ajratilib, zamonaviy mehmon uylari tashkil etildi. Bu oilalarning har biri bir mavsumning o‘zidayoq 100 million so‘mgacha sof daromad olishga muvaffaq bo‘ldi. Bu muvaffaqiyatdan ruhlangan yana 80 ta oila xuddi shunday mehmon uylarini ochishga kirishdi.

Mahalla bankirlari qanday ishlaydi? Yangi tizim bosqichlari

Endilikda banklar har bir mahallaning o‘ziga xos «o‘sish nuqtasi»ni aniqlashi, tashabbuskor tadbirkorlarni topib, foydali loyihalarni ko‘paytirishi lozim. Bundan buyon ortiqcha yuklamani kamaytirish maqsadida bitta mahalla bankiriga ko‘pi bilan uchta mahalla biriktiriladi.

Yangi tizimni amaliyotga samarali joriy etish uchun quyidagi izchil bosqichlar amalga oshiriladi:

  1. Yangi kadrlarni saralash: 2 hafta ichida.

Tashabbuskor, zamonaviy fikrlaydigan oliygoh bitiruvchilari va yosh mutaxassislar orasidan 400 nafar yangi mahalla bankiri tanlab olinadi.

  1. Amaliy tajriba oshirish: 1 oy davomida.

Saralab olingan yosh kadrlar eng ilg‘or va namunali mahallalarga yuborilib, u yerda muvaffaqiyatli loyihalarni yuritish sirlarini amalda o‘rganadilar.

  1. Loyihalarni moliyalashtirish: 1 avgustdan boshlab.

Oilaviy tadbirkorlik loyihalari uchun ajratilgan qo‘shimcha 2 trillion so‘mlik imtiyozli resursdan bankirlar o‘zlari topgan samarali loyihalar uchun bevosita foydalanishni boshlaydilar.

  1. KPI va aniq buyurtma ijrosi: Yil yakunigacha.

Bankirlar uchun tadbirkorlikni rivojlantirish, ish o‘rinlari va aholi daromadini ko‘paytirish bo‘yicha aniq KPI ko‘rsatkichlari belgilanadi. Hokimlar va mahalla raislari ularga aniq buyurtma beradi.

Imtiyozli kreditlar va «Yetishtirishdan sotishgacha» zanjiri

Yig‘ilishda aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida moliyaviy imtiyozlar va yangi agrosanoat zanjirlari e’lon qilindi:

Kredit foizlari tushirildi: Joriy yilda oilaviy tadbirkorlik loyihalari uchun qo‘shimcha 2 trillion so‘m imtiyozli mablag‘ ajratildi. Shu bilan birga, «og‘ir» ahvoldagi mahallalar uchun kredit stavkasi 17,5 foizdan 12 foizgacha tushirildi.

O‘tgan yili 9 ta davlat banki ishtirokida mahallalarda agrosanoatni rivojlantirish uchun maxsus «Agrostar» kompaniyalari tashkil etilgan edi. Endilikda davlat banklari nafaqat mahallalarni ixtisoslashtiradi, balki ushbu kompaniyalarni jalb qilgan holda to‘liq tizimni yo‘lga qo‘yadi.

Bunda mahallalarda «yetishtirish – qayta ishlash – saqlash – qadoqlash – sotish» yaxlit zanjiri yaratiladi. Ushbu yangi dastur asosida bir oy muddatda respublika bo‘ylab 1 mingta mahallada amaliy ishlar boshlab yuboriladi.

Shavkat MirziyoyevAngorArnasoyZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?Bugun, 16:4317 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:0120 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildiBugun, 11:4617 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda17 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:078 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Kecha, 21:45Islomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiIslomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda