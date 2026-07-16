Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindi
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish borasida navbatdagi inqilobiy islohotlar e’lon qilindi. Bu galgi asosiy e’tibor mahalla bankirlarining ish uslubini tubdan o‘zgartirish va ularga keng moliyaviy imkoniyatlar taqdim etishga qaratildi.
Zamin.uz ushbu yig‘ilishda belgilangan eng muhim yangiliklar va mahallabay ishlashning yangi tizimini taqdim etadi.
Muvaffaqiyatli tajribalar: Zovur ustidagi biznes va mehmon uylari
Yig‘ilishda davlatimiz rahbari ayrim hududlarda allaqachon yuqori natija berayotgan ijobiy tajribalarni alohida e’tirof etdi:
Angor tumani, «Yangiobod» mahallasi: Bu yerda 2 kilometrlik zovur (drenaj tarmog‘i) usti yopilib, o‘rnida 110 ta servis obyekti ishga tushirildi. Natijada mahalla atrofida yashovchi 1 ming 225 nafar fuqaro doimiy ish o‘rni va daromad manbaiga ega bo‘ldi.
Arnasoy tumani, «Baxtli» mahallasi: Mahalla bankirining tashabbusi bilan 20 ta xonadonga 50 million so‘mdan imtiyozli kredit ajratilib, zamonaviy mehmon uylari tashkil etildi. Bu oilalarning har biri bir mavsumning o‘zidayoq 100 million so‘mgacha sof daromad olishga muvaffaq bo‘ldi. Bu muvaffaqiyatdan ruhlangan yana 80 ta oila xuddi shunday mehmon uylarini ochishga kirishdi.
Mahalla bankirlari qanday ishlaydi? Yangi tizim bosqichlari
Endilikda banklar har bir mahallaning o‘ziga xos «o‘sish nuqtasi»ni aniqlashi, tashabbuskor tadbirkorlarni topib, foydali loyihalarni ko‘paytirishi lozim. Bundan buyon ortiqcha yuklamani kamaytirish maqsadida bitta mahalla bankiriga ko‘pi bilan uchta mahalla biriktiriladi.
Yangi tizimni amaliyotga samarali joriy etish uchun quyidagi izchil bosqichlar amalga oshiriladi:
Yangi kadrlarni saralash: 2 hafta ichida.
Tashabbuskor, zamonaviy fikrlaydigan oliygoh bitiruvchilari va yosh mutaxassislar orasidan 400 nafar yangi mahalla bankiri tanlab olinadi.
Amaliy tajriba oshirish: 1 oy davomida.
Saralab olingan yosh kadrlar eng ilg‘or va namunali mahallalarga yuborilib, u yerda muvaffaqiyatli loyihalarni yuritish sirlarini amalda o‘rganadilar.
Loyihalarni moliyalashtirish: 1 avgustdan boshlab.
Oilaviy tadbirkorlik loyihalari uchun ajratilgan qo‘shimcha 2 trillion so‘mlik imtiyozli resursdan bankirlar o‘zlari topgan samarali loyihalar uchun bevosita foydalanishni boshlaydilar.
KPI va aniq buyurtma ijrosi: Yil yakunigacha.
Bankirlar uchun tadbirkorlikni rivojlantirish, ish o‘rinlari va aholi daromadini ko‘paytirish bo‘yicha aniq KPI ko‘rsatkichlari belgilanadi. Hokimlar va mahalla raislari ularga aniq buyurtma beradi.
Imtiyozli kreditlar va «Yetishtirishdan sotishgacha» zanjiri
Yig‘ilishda aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida moliyaviy imtiyozlar va yangi agrosanoat zanjirlari e’lon qilindi:
Kredit foizlari tushirildi: Joriy yilda oilaviy tadbirkorlik loyihalari uchun qo‘shimcha 2 trillion so‘m imtiyozli mablag‘ ajratildi. Shu bilan birga, «og‘ir» ahvoldagi mahallalar uchun kredit stavkasi 17,5 foizdan 12 foizgacha tushirildi.
O‘tgan yili 9 ta davlat banki ishtirokida mahallalarda agrosanoatni rivojlantirish uchun maxsus «Agrostar» kompaniyalari tashkil etilgan edi. Endilikda davlat banklari nafaqat mahallalarni ixtisoslashtiradi, balki ushbu kompaniyalarni jalb qilgan holda to‘liq tizimni yo‘lga qo‘yadi.
Bunda mahallalarda «yetishtirish – qayta ishlash – saqlash – qadoqlash – sotish» yaxlit zanjiri yaratiladi. Ushbu yangi dastur asosida bir oy muddatda respublika bo‘ylab 1 mingta mahallada amaliy ishlar boshlab yuboriladi.
…