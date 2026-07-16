17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 65,45 so‘mga qimmatlab, 13 867,44 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 4,37 so‘mga qimmatlab, 12 093,35 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 65,45 so‘mga qimmatlab, 13 867,44 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,75 so‘mga qimmatlab, 155,22 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 148,56 so‘mga qimmatlab, 16 335,70 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,12 so‘mga qimmatlab, 74,57 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 73,75 so‘mga qimmatlab, 14 981,85 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,7 so‘mga qimmatlab, 1 787,13 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…