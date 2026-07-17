Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdi
Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Aston Martin kutilmagan loyihani taqdim etdi. Kompaniya Call of Duty videoyunining yangi qismi uchun maxsus moʻljallangan, harbiy uslubdagi Dreadnought deb nomlangan virtual yoʻltanlamasni namoyish qildi. Garchi ushbu loyiha dastlab raqamli dunyo uchun yaratilgan boʻlsa-da, Nyu-Yorkdagi oʻyin konvensiyasida uning haqiqiy oʻlchamdagi prototipi jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dreadnought nomi XX asr boshidagi Britaniyaning inqilobiy harbiy kemasi sharafiga qoʻyilgan boʻlib, bu nom avtomobilning ulkan va funksional dizayniga toʻla mos keladi. Avtomobilning uzunligi besh metrga yaqin, kengligi esa 2,1 metrni tashkil etadi. Oʻlchamlari boʻyicha u Aston Martin DBX krossoveridan biroz kichikroq boʻlsa-da, tashqi koʻrinishi jihatidan undan ancha haybatli va tajovuzkor koʻrinishga ega.
Texnik imkoniyatlar va dizayn elementlariAutocar nashrining maʼlumotiga koʻra, Dreadnought (virtual tarzda) Aston Martin Vanquish modelidagi 824 ot kuchiga ega boʻlgan, ikki turbinali V12 dvigateli bilan jihozlangan. Garchi rasmiy dinamik koʻrsatkichlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, ulkan JCB shinalari, Dakar poygalari uslubidagi qoʻsh amortizatorli osma tizimi va baland klirens ushbu mashinaga har qanday relyefda superkar tezligida harakatlanish imkonini beradi.
Avtomobil dizaynida brendning boshqa mashhur modellariga ishoralar mavjud. Masalan, toʻrtta chiqish quvuriga ega gaz chiqarish tizimi Valhalla modelini, orqa qismi Valour modelini, tormoz chiroqlari esa Valkyrie superkarini eslatadi. Mashina korpusi 1994-yildan beri brendning oʻziga xos belgisi boʻlib kelayotgan Chiltern Green rangiga boʻyalgan.
Yoʻltanlamasning harbiy maqsadlariga mos ravishda u ikki kishilik salon bilan jihozlangan, biroq tashqi tomondagi maxsus tutqichlar yordamida qoʻshimcha askarlarni tashishi mumkin. Shuningdek, u LED yoritgichlar paneli va ikkita shatakka olish ilgagi bilan taʼminlangan. Ichki qismda hashamat oʻrnini funksionallik egallagan: katta ekranda tezlik va yoʻnalishdan tashqari, oʻyindagi raqiblarni yoʻq qilish statistikasi ham aks etadi.
Haqiqiy hayotda ishlab chiqarilish ehtimoliQiziqarli jihati shundaki, Aston Martin muhandislari ushbu loyihani yaratishda qonuniy cheklovlardan ozod boʻlishsa-da, uni real dunyo muhandislik tamoyillarini hisobga olgan holda loyihalashgan. Ekspertlarning fikricha, agar boy kolleksionerlardan birortasi istak bildirsa, kompaniyaning maxsus buyurtmalar bilan shugʻullanuvchi boʻlimi ushbu modelning haqiqiy va haydashga yaroqli nusxasini yaratib berishi mumkin.
Bunday amaliyot Aston Martin uchun begona emas. 2020-yilda kompaniya xuddi shunday tartibda bir dona nusxada ishlab chiqarilgan Victor superkarini taqdim etgan edi. Dreadnought boshqaruv panelida oʻq oʻtmaydigan qalqonni koʻtarish yoki havo hujumini chaqirish kabi oʻyinga xos tugmalar boʻlsa-da, uning umumiy konstruksiyasi brendning kelajakdagi ekstremal modellari uchun ilhom manbai boʻlib xizmat qilishi mumkin.
…