Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdi

·14·Avto
Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdi

Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Aston Martin kutilmagan loyihani taqdim etdi. Kompaniya Call of Duty videoyunining yangi qismi uchun maxsus moʻljallangan, harbiy uslubdagi Dreadnought deb nomlangan virtual yoʻltanlamasni namoyish qildi. Garchi ushbu loyiha dastlab raqamli dunyo uchun yaratilgan boʻlsa-da, Nyu-Yorkdagi oʻyin konvensiyasida uning haqiqiy oʻlchamdagi prototipi jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dreadnought nomi XX asr boshidagi Britaniyaning inqilobiy harbiy kemasi sharafiga qoʻyilgan boʻlib, bu nom avtomobilning ulkan va funksional dizayniga toʻla mos keladi. Avtomobilning uzunligi besh metrga yaqin, kengligi esa 2,1 metrni tashkil etadi. Oʻlchamlari boʻyicha u Aston Martin DBX krossoveridan biroz kichikroq boʻlsa-da, tashqi koʻrinishi jihatidan undan ancha haybatli va tajovuzkor koʻrinishga ega.

Texnik imkoniyatlar va dizayn elementlari

Autocar nashrining maʼlumotiga koʻra, Dreadnought (virtual tarzda) Aston Martin Vanquish modelidagi 824 ot kuchiga ega boʻlgan, ikki turbinali V12 dvigateli bilan jihozlangan. Garchi rasmiy dinamik koʻrsatkichlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, ulkan JCB shinalari, Dakar poygalari uslubidagi qoʻsh amortizatorli osma tizimi va baland klirens ushbu mashinaga har qanday relyefda superkar tezligida harakatlanish imkonini beradi.

Avtomobil dizaynida brendning boshqa mashhur modellariga ishoralar mavjud. Masalan, toʻrtta chiqish quvuriga ega gaz chiqarish tizimi Valhalla modelini, orqa qismi Valour modelini, tormoz chiroqlari esa Valkyrie superkarini eslatadi. Mashina korpusi 1994-yildan beri brendning oʻziga xos belgisi boʻlib kelayotgan Chiltern Green rangiga boʻyalgan.

Yoʻltanlamasning harbiy maqsadlariga mos ravishda u ikki kishilik salon bilan jihozlangan, biroq tashqi tomondagi maxsus tutqichlar yordamida qoʻshimcha askarlarni tashishi mumkin. Shuningdek, u LED yoritgichlar paneli va ikkita shatakka olish ilgagi bilan taʼminlangan. Ichki qismda hashamat oʻrnini funksionallik egallagan: katta ekranda tezlik va yoʻnalishdan tashqari, oʻyindagi raqiblarni yoʻq qilish statistikasi ham aks etadi.

Haqiqiy hayotda ishlab chiqarilish ehtimoli

Qiziqarli jihati shundaki, Aston Martin muhandislari ushbu loyihani yaratishda qonuniy cheklovlardan ozod boʻlishsa-da, uni real dunyo muhandislik tamoyillarini hisobga olgan holda loyihalashgan. Ekspertlarning fikricha, agar boy kolleksionerlardan birortasi istak bildirsa, kompaniyaning maxsus buyurtmalar bilan shugʻullanuvchi boʻlimi ushbu modelning haqiqiy va haydashga yaroqli nusxasini yaratib berishi mumkin.

Bunday amaliyot Aston Martin uchun begona emas. 2020-yilda kompaniya xuddi shunday tartibda bir dona nusxada ishlab chiqarilgan Victor superkarini taqdim etgan edi. Dreadnought boshqaruv panelida oʻq oʻtmaydigan qalqonni koʻtarish yoki havo hujumini chaqirish kabi oʻyinga xos tugmalar boʻlsa-da, uning umumiy konstruksiyasi brendning kelajakdagi ekstremal modellari uchun ilhom manbai boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Aston MartinDreadnoughtV12Call Of DutyAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaBugun, 09:27Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarKecha, 22:28Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar