Strategy kompaniyasining Bitcoin sotishi bozorda yangi savollarni tugʻdirdi
Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi oʻzining "hech qachon sotmaslik" falsafasidan voz kechib, ilk bor Bitcoin sotganini eʼlon qilgach, dushanba kuni uning aksiyalari pasayishni boshladi. Nasdaq birjasida savdo qilinadigan MSTR aksiyalari hafta boshida 6,5 foizdan koʻproq qiymat yoʻqotdi, biroq kunning ikkinchi yarmida bu pasayish biroz sekinlashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Delphi Digital tadqiqot firmasi tahliliga koʻra, oʻtgan haftada 32 ta Bitcoin (BTC) sotilishi bozordagi uzoq yillik qarashlarni oʻzgartirib yubordi. Endilikda investorlar kompaniyani shunchaki kriptovalyuta jamlovchi vosita sifatida emas, balki oʻz balansini boshqarishda moslashuvchan yondashuvga ega boʻlgan korporativ gʻaznachilik modeli sifatida koʻrmoqda.
Kompaniya rahbari Michael Saylor ushbu sotuvni STRC deb nomlangan, Bitcoin bilan taʼminlangan dividend toʻlovchi imtiyozli aksiyalarni qoʻllab-quvvatlash strategiyasining bir qismi deb tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu qadam aksiyadorlar qiymatini oshirish va har bir aksiyaga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini optimallashtirishga qaratilgan.
Strategy bosh direktori Phong Le esa Bitcoinni sotib olish narxiga yaqin qiymatda sotish soliq majburiyatlarini kamaytirishga yordam berishini taʼkidladi. Garchi sotilgan miqdor kompaniyaning umumiy zaxiralariga nisbatan juda kichik boʻlsa-da, bu voqea Bitcoin bozoridagi likvidlik va korporativ boshqaruv dinamikasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…