Strategy kompaniyasining Bitcoin sotishi bozorda yangi savollarni tugʻdirdi

·39·Iqtisodiyot
Strategy kompaniyasining Bitcoin sotishi bozorda yangi savollarni tugʻdirdi

Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi oʻzining "hech qachon sotmaslik" falsafasidan voz kechib, ilk bor Bitcoin sotganini eʼlon qilgach, dushanba kuni uning aksiyalari pasayishni boshladi. Nasdaq birjasida savdo qilinadigan MSTR aksiyalari hafta boshida 6,5 foizdan koʻproq qiymat yoʻqotdi, biroq kunning ikkinchi yarmida bu pasayish biroz sekinlashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Delphi Digital tadqiqot firmasi tahliliga koʻra, oʻtgan haftada 32 ta Bitcoin (BTC) sotilishi bozordagi uzoq yillik qarashlarni oʻzgartirib yubordi. Endilikda investorlar kompaniyani shunchaki kriptovalyuta jamlovchi vosita sifatida emas, balki oʻz balansini boshqarishda moslashuvchan yondashuvga ega boʻlgan korporativ gʻaznachilik modeli sifatida koʻrmoqda.

Kompaniya rahbari Michael Saylor ushbu sotuvni STRC deb nomlangan, Bitcoin bilan taʼminlangan dividend toʻlovchi imtiyozli aksiyalarni qoʻllab-quvvatlash strategiyasining bir qismi deb tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu qadam aksiyadorlar qiymatini oshirish va har bir aksiyaga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini optimallashtirishga qaratilgan.

Strategy bosh direktori Phong Le esa Bitcoinni sotib olish narxiga yaqin qiymatda sotish soliq majburiyatlarini kamaytirishga yordam berishini taʼkidladi. Garchi sotilgan miqdor kompaniyaning umumiy zaxiralariga nisbatan juda kichik boʻlsa-da, bu voqea Bitcoin bozoridagi likvidlik va korporativ boshqaruv dinamikasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

BitcoinStrategyNasdaqKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda