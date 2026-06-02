Bitmine 52 million dollarlik ETH sotib oldi: Tom Lee narxlar oʻsishini kutmoqda
Bitmine Immersion Technologies kompaniyasi yana 52 million dollar qiymatidagi Ethereum (ETH) sotib oldi. Kompaniya raisi Tom Lee token narxi hozircha Ethereum blokcheynining haqiqiy salohiyatini aks ettirmayotganini taʼkidladi. Dushanba kungi bayonotga koʻra, kompaniya oʻtgan hafta davomida 26,497 ETH xarid qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tom Lee kriptovalyuta bozoridagi hozirgi holatni "kripto-bahor"ning dastlabki bosqichi deb atadi. Uning fikricha, Ethereum fundamental koʻrsatkichlari mustahkamlanib borayotgan boʻlsa-da, bozor narxlari hali bunga moslashmagan. Bitmine hozirda 5,4 million ETH (taxminan 10,5 milliard dollar) bilan eng yirik Ether gʻaznasiga ega kompaniya hisoblanadi.
CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Ether oʻtgan hafta davomida 4,7 foizga arzonlashib, 1,963 va 2,126 dollar oraligʻida savdo qilingan. Lee CNBC telekanaliga bergan intervyusida dasturiy taʼminot kabi boshqa sektorlar oʻsayotgan bir paytda kripto bozoridagi turgʻunlik investorlarni biroz hafsalasini pir qilayotganini, ammo bu "kripto-qish" yakunida odatiy hol ekanini aytdi.
Ekspertning taʼkidlashicha, Bitcoin va Ethereum kelajakda pulning asosiy shakliga aylanishi haqidagi tezis oʻz kuchida qolmoqda. Ayniqsa, AI (sunʼiy intellekt) tizimlari rivojlanishi bilan markazlashmagan identifikatsiya va tekshirish tizimlariga ehtiyoj ortadi, bu esa aynan kripto texnologiyalari taqdim etadigan yechimdir.
Bitmine 2025-yil iyuligacha umumiy aylanmadagi ETH zaxirasining 5 foizini toʻplashni rejalashtirgan. Hozirda kompaniya oʻz maqsadining 90 foiziga erishgan va 2026-yilga borib koʻzlangan marraga toʻliq yetib borishni kutmoqda.
…