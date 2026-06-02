Bitmine 52 million dollarlik ETH sotib oldi: Tom Lee narxlar oʻsishini kutmoqda

·97·Iqtisodiyot
Bitmine 52 million dollarlik ETH sotib oldi: Tom Lee narxlar oʻsishini kutmoqda

Bitmine Immersion Technologies kompaniyasi yana 52 million dollar qiymatidagi Ethereum (ETH) sotib oldi. Kompaniya raisi Tom Lee token narxi hozircha Ethereum blokcheynining haqiqiy salohiyatini aks ettirmayotganini taʼkidladi. Dushanba kungi bayonotga koʻra, kompaniya oʻtgan hafta davomida 26,497 ETH xarid qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tom Lee kriptovalyuta bozoridagi hozirgi holatni "kripto-bahor"ning dastlabki bosqichi deb atadi. Uning fikricha, Ethereum fundamental koʻrsatkichlari mustahkamlanib borayotgan boʻlsa-da, bozor narxlari hali bunga moslashmagan. Bitmine hozirda 5,4 million ETH (taxminan 10,5 milliard dollar) bilan eng yirik Ether gʻaznasiga ega kompaniya hisoblanadi.

CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Ether oʻtgan hafta davomida 4,7 foizga arzonlashib, 1,963 va 2,126 dollar oraligʻida savdo qilingan. Lee CNBC telekanaliga bergan intervyusida dasturiy taʼminot kabi boshqa sektorlar oʻsayotgan bir paytda kripto bozoridagi turgʻunlik investorlarni biroz hafsalasini pir qilayotganini, ammo bu "kripto-qish" yakunida odatiy hol ekanini aytdi.

Ekspertning taʼkidlashicha, Bitcoin va Ethereum kelajakda pulning asosiy shakliga aylanishi haqidagi tezis oʻz kuchida qolmoqda. Ayniqsa, AI (sunʼiy intellekt) tizimlari rivojlanishi bilan markazlashmagan identifikatsiya va tekshirish tizimlariga ehtiyoj ortadi, bu esa aynan kripto texnologiyalari taqdim etadigan yechimdir.

Bitmine 2025-yil iyuligacha umumiy aylanmadagi ETH zaxirasining 5 foizini toʻplashni rejalashtirgan. Hozirda kompaniya oʻz maqsadining 90 foiziga erishgan va 2026-yilga borib koʻzlangan marraga toʻliq yetib borishni kutmoqda.

EthereumBitmineTom LeeKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda