Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldi

·21·Sport
Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldi

Italiyaning Inter klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Milanliklar ayni damda Angliyaning Tottenxem jamoasi aʼzosi Djed Spence transferi boʻyicha faol muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Gazzetta nashri xabariga koʻra, "neradzurrilar" rahbariyati futbolchi uchun soʻralayotgan 30 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlab berish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu jamoaning qanot himoyasini mustahkamlashni asosiy vazifa qilib belgilagan. Djed Spence oʻzining tezkorligi va himoyadagi ishonchli oʻyini bilan milanliklar skautlari eʼtiboriga tushgan. Ayniqsa, futbolchining soʻnggi yirik turnirlardagi barqaror harakatlari uning transfer qiymati oshishiga va Yevropaning boshqa grandlari qiziqishiga sabab boʻlmoqda.

Klub prezidenti Beppe Marotta va sport direktori Piero Ausilio transfer boʻyicha rejalarni jadallashtirishga qaror qilishgan. Dastlab Inter ushbu pozitsiya uchun 21 million funt atrofida mablagʻ ajratishni moʻljallagan edi, biroq raqobatning kuchayishi va Tottenxem qoʻyayotgan talablar sababli byudjetni oshirishga majbur boʻlmoqda. Londonliklar 25 yoshli himoyachi uchun 30 milliondan 35 million funtgacha badal puli talab qilishi kutilmoqda.

Chivuning taktik rejalari va yangi transfer zarurati

Cristian Chivu uchun Djed Spence shunchaki oddiy himoyachi emas, balki taktik moslashuvchanlikni taʼminlovchi muhim figura hisoblanadi. Ruminiyalik mutaxassis klub rahbariyati bilan uchrashuvda ingliz futbolchisi ham oʻng, ham chap qanotda birdek samarali oʻynay olishini taʼkidlagan. Bu esa jamoaning hozirgi tarkibidagi taktik boʻshliqlarni toʻldirish imkonini beradi.

Inter ayni damda Oaktree egalik qilayotgan moliyaviy tizim doirasida ish olib bormoqda. Shunga qaramay, klub rahbariyati jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan kelib chiqib, transfer xarajatlarini cheklamaslikka qaror qildi. Denzel Dumfries Real Madrid safiga oʻtib ketganidan soʻng, milanliklar qanotda munosib oʻrinbosar topishga qiynalmoqda.

Avvalroq Inter boshqa bir qator nomzodlarni ham koʻrib chiqqan edi. Xususan, Marco Palestra va Anan Khalaili variantlari turli sabablarga koʻra amalga oshmadi. Isroillik futbolchi Khalailining transferi tibbiy koʻrik vaqtida aniqlangan yurak muammolari tufayli toʻxtatilgan edi. Shu sababli, Spence hozirda klubning transfer roʻyxatida birinchi raqamli maqsadga aylangan.

Agar Tottenxem bilan kelishuv amalga oshmasa, Inter zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Quyidagi futbolchilar milanliklarning kuzatuvida turibdi:

  • Nahuel Molina (Atletiko Madrid)
  • Vanderson (Monako)
  • Guela Doue (Strasburg)

Shunga qaramay, Inter rahbariyati aynan Djed Spence transferini yakunlashga bor kuchini safarbar etgan. Bu transfer amalga oshsa, milanliklar nafaqat himoya chizigʻini, balki hujumga qoʻshilish salohiyatini ham oshirib oladilar. Angliya Premer-ligasidan A Seriyaga oʻtish futbolchining faoliyatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.

InterTottenhamTransferFutbolA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiJoze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiBugun, 16:31Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiJon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi