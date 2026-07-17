Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldi
Italiyaning Inter klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Milanliklar ayni damda Angliyaning Tottenxem jamoasi aʼzosi Djed Spence transferi boʻyicha faol muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Gazzetta nashri xabariga koʻra, "neradzurrilar" rahbariyati futbolchi uchun soʻralayotgan 30 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlab berish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu jamoaning qanot himoyasini mustahkamlashni asosiy vazifa qilib belgilagan. Djed Spence oʻzining tezkorligi va himoyadagi ishonchli oʻyini bilan milanliklar skautlari eʼtiboriga tushgan. Ayniqsa, futbolchining soʻnggi yirik turnirlardagi barqaror harakatlari uning transfer qiymati oshishiga va Yevropaning boshqa grandlari qiziqishiga sabab boʻlmoqda.
Klub prezidenti Beppe Marotta va sport direktori Piero Ausilio transfer boʻyicha rejalarni jadallashtirishga qaror qilishgan. Dastlab Inter ushbu pozitsiya uchun 21 million funt atrofida mablagʻ ajratishni moʻljallagan edi, biroq raqobatning kuchayishi va Tottenxem qoʻyayotgan talablar sababli byudjetni oshirishga majbur boʻlmoqda. Londonliklar 25 yoshli himoyachi uchun 30 milliondan 35 million funtgacha badal puli talab qilishi kutilmoqda.
Chivuning taktik rejalari va yangi transfer zaruratiCristian Chivu uchun Djed Spence shunchaki oddiy himoyachi emas, balki taktik moslashuvchanlikni taʼminlovchi muhim figura hisoblanadi. Ruminiyalik mutaxassis klub rahbariyati bilan uchrashuvda ingliz futbolchisi ham oʻng, ham chap qanotda birdek samarali oʻynay olishini taʼkidlagan. Bu esa jamoaning hozirgi tarkibidagi taktik boʻshliqlarni toʻldirish imkonini beradi.
Inter ayni damda Oaktree egalik qilayotgan moliyaviy tizim doirasida ish olib bormoqda. Shunga qaramay, klub rahbariyati jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan kelib chiqib, transfer xarajatlarini cheklamaslikka qaror qildi. Denzel Dumfries Real Madrid safiga oʻtib ketganidan soʻng, milanliklar qanotda munosib oʻrinbosar topishga qiynalmoqda.
Avvalroq Inter boshqa bir qator nomzodlarni ham koʻrib chiqqan edi. Xususan, Marco Palestra va Anan Khalaili variantlari turli sabablarga koʻra amalga oshmadi. Isroillik futbolchi Khalailining transferi tibbiy koʻrik vaqtida aniqlangan yurak muammolari tufayli toʻxtatilgan edi. Shu sababli, Spence hozirda klubning transfer roʻyxatida birinchi raqamli maqsadga aylangan.
Agar Tottenxem bilan kelishuv amalga oshmasa, Inter zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Quyidagi futbolchilar milanliklarning kuzatuvida turibdi:
- Nahuel Molina (Atletiko Madrid)
- Vanderson (Monako)
- Guela Doue (Strasburg)
Shunga qaramay, Inter rahbariyati aynan Djed Spence transferini yakunlashga bor kuchini safarbar etgan. Bu transfer amalga oshsa, milanliklar nafaqat himoya chizigʻini, balki hujumga qoʻshilish salohiyatini ham oshirib oladilar. Angliya Premer-ligasidan A Seriyaga oʻtish futbolchining faoliyatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.
…