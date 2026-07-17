JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladi

·28·Sport
JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladi

2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati g‘olibi bo‘ladigan milliy terma jamoa futbolchilari tarixda ilk marta chempionlik uzuklari bilan taqdirlanadi. Bu haqda FIFA matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, turnir munosabati bilan jami 2026 ta maxsus chempionlik uzugi tayyorlanadi. Ularning 30 tasi Jahon chempionatida g‘olib chiqqan terma jamoa futbolchilariga topshiriladi. Qolgan 1996 ta uzuk esa butun dunyo bo‘ylab futbol muxlislari uchun rasmiy sotuvga chiqariladi.

Shu tariqa, chempionlik uzuklarini topshirish an’anasi ilk bor futbol bo‘yicha Jahon chempionati g‘oliblariga ham tatbiq etiladi. Shu vaqtga qadar bunday an’ana asosan Shimoliy Amerikaning yetakchi sport ligalarida qo‘llanib kelgan bo‘lib, endi u futbol tarixida ham yangi sahifa ochadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiJoze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiBugun, 16:31Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiJon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi