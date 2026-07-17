Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?

·0·O‘zbekiston
Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?

O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq kunlariga qaramay, tez tibbiy yordam xizmatiga kelib tushgan chaqiriqlar soni keskin oshmagan. Bu haqda 17 iyul kuni Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, anomal issiq kuzatilgan so‘nggi 4 kun davomida respublika bo‘yicha 103 xizmatiga jami 166 ming 726 ta chaqiriq kelib tushgan. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda qabul qilinib, bemorlarga o‘z vaqtida tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori Abduvoitjon G‘ofurovning ta’kidlashicha, issiq havo ayniqsa yurak-qon tomir, nafas yo‘llari va qandli diabet kabi surunkali kasalliklarga chalingan fuqarolar, shuningdek, keksalar, homilador ayollar hamda bolalar uchun xavfliroq hisoblanadi. Shu bois ularning sog‘lig‘ini doimiy tibbiy nazoratda ushlash va zarurat tug‘ilganda shoshilinch yordam ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassisning aytishicha, kuchli jaziramaga qaramay, ayni kunlarda chaqiriqlar dinamikasi barqaror saqlangan. Bu esa mas’ul idoralar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali aholiga anomal issiq sharoitida ehtiyot choralariga amal qilish bo‘yicha berilgan tavsiyalar samara berganini ko‘rsatadi. Shu sababli murojaatlar soni avvalgi 9–12 iyul kunlariga nisbatan jiddiy oshmagan.

Shifokorlar aholiga kunning eng issiq soatlarida zaruratsiz tashqariga chiqmaslik, yetarli miqdorda suv iste’mol qilish, yog‘li, qovurilgan va o‘ta sho‘r taomlarni cheklab, yengil hazm bo‘ladigan ovqatlar hamda sabzavotli salatlarni ko‘proq iste’mol qilishni tavsiya etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiAnomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiBugun, 16:18O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiO‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiBugun, 12:48Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiKecha, 20:40Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiKecha, 20:272 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdiKecha, 19:56Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiKecha, 19:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi