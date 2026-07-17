Yigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradi
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda sodir bo‘lgan noodatiy turmush taklifi haqidagi xabar tez tarqaldi. Unda ayol sevgilisiga o‘z his-tuyg‘ularini ochiq bildirib, unga turmush qurishni taklif qilgani aytilmoqda.
U “Menga turmushga chiqasanmi?” degan yozuv bilan sevgilisiga murojaat qilgan. Bu harakat ko‘pchilik uchun kutilmagan bo‘ldi va foydalanuvchilar orasida qiziq muhokamalarni boshlab berdi.
Ba’zi izohlarda ayolning bu qarori qo‘llab-quvvatlangan. Ular bunday vaziyatda muhimi samimiylik va ikki insonning roziligi ekanini yozishmoqda. Boshqa foydalanuvchilar esa turmush taklifini odatda erkak kishi qilishi kerak, degan fikrni bildirgan.
Bu voqea munosabatlarda an’ana, shaxsiy tanlov va birinchi qadam haqidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
…