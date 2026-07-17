Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildi

·0·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildi

Madridning Real Madrid klubi yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo kutilmagan qaror qabul qilib, yosh hujumchi Gonzalo Garcianing yozgi transferini toʻxtatib qoʻydi. Portugaliyalik mutaxassis jamoaning hujum chizigʻidagi muvozanatni saqlash maqsadida akademiyaning 22 yoshli tarbiyalanuvchisini sotmaslikni talab qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri xabariga koʻra, Real Madrid rahbariyati avvalroq futbolchi uchun 60 million yevro narx belgilagan va uning sotilishiga tayyor edi. Biroq Mourinyo tarkibni chuqur tahlil qilgach, klub rahbariyatiga futbolchining ketishini taqiqlash boʻyicha koʻrsatma bergan. Murabbiyning fikricha, jamoada klassik markaziy hujumchi yetishmayapti.

Mbappe va Endrick borasidagi shubhalar

Mourinyo taktik jihatdan Kylian Mbappe va Endrickning sof "toʻqqizinchi raqam" sifatida oʻynashiga shubha bilan qaramoqda. Uning tahlillariga koʻra, Kylian Mbappe har tomonlama kuchli va universal hujumchi boʻlsa-da, u sof markaziy hujumchi emas. Endrick esa koʻproq qanotlarda yoki ikkinchi hujumchi sifatida samaraliroq harakat qiladi.

Shu sababli, Joze Mourinyo jismoniy jihatdan baquvvat va anʼanaviy hujumchi uslubiga ega boʻlgan Gonzalo Garciani asosiy tarkib uchun munosib nomzod deb hisoblamoqda. Ispaniya yoshlar terma jamoasi aʼzosi yozgi taʼtildan aʼlo darajadagi jismoniy holatda qaytgani murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirgan.

Maʼlumot uchun, Gonzalo oʻtgan mavsumda Xabi Alonso va Alvaro Arbeloa qoʻl ostida 1471 daqiqa ichida 8 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning samaradorligi va maydondagi intizomi Mourinyoning eʼtiborini tortgan asosiy jihatlardir. Endi futbolchi oʻzini koʻrsatish uchun katta imkoniyatga ega boʻladi.

Goal.com nashrining yozishicha, Gonzalo 1-avgust kuni Avstriyaning Klagenfurt shahrida Fiorentina jamoasiga qarshi kechadigan oʻrtoqlik uchrashuvida asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Kylian Mbappe hali taʼtildan qaytmagani, Endrick esa oʻyinga tayyor emasligi sababli, yosh hujumchi oʻz mahoratini namoyish etish uchun qulay imkoniyatga ega.

Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Real Madrid yana beshta nazorat uchrashuvida ishtirok etadi. Agar Gonzalo ushbu oʻyinlarda murabbiy ishonchini oqlasa, u yangi mavsumda asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylanishi va transfer bozoridagi rejalar butunlay oʻzgarishi mumkin.

Real MadridJose MourinhoKylian MbappeTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiJon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi