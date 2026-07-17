Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurash

·34·Sport
Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurash

Futbol olami tarixiy toʻqnashuv arafasida turibdi. Nyu-Jersidagi MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati finalida Yevropa chempioni Ispaniya hamda Janubiy Amerika yetakchisi Argentina terma jamoalari oʻzaro bahs olib boradi. Bu uchrashuv nafaqat jahon toji, balki yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan Oltin toʻp sovrini taqdirini ham hal qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur finalning asosiy qahramonlari sifatida afsonaviy Lionel Messi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal tilga olinmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Ispaniya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gaizka Mendieta ushbu qarama-qarshilik borasidagi oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 19 yoshli Yamal oʻzining tajribali ustozidan oʻzib ketish imkoniyatiga ega.

Oltin toʻp uchun hal qiluvchi palla

Mendieta Jahon chempionati finali Oltin toʻp sovrini uchun kurashda eng muhim nuqta ekanini taʼkidladi. 2025-2026-yilgi mavsumda Barselona bilan Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan Lamine Yamal turnir davomida hali oʻzining soʻnggi soʻzini aytgani yoʻq. Mutaxassisning fikricha, yosh iqtidor sohibi oʻzining eng yaxshi oʻyinini aynan finalga saqlab qoʻygan boʻlishi mumkin.

"Agar Ispaniya gʻalaba qozonsa, biz nomzodlar qatorida albatta ushbu tarkib vakillarini koʻramiz. Lamine Yamal jarohatlarga qaramay ajoyib mavsum oʻtkazdi va u terma jamoa uchun juda muhim figura hisoblanadi. Shu bilan birga, Mikel Oyarzabal kabi kashfiyotlarni ham unutmaslik kerak. Biroq Argentina zafar quchsa, Oltin toʻp yana Lionel Messiga nasib etadi", — deydi Mendieta.

Hozirda 39 yoshda boʻlgan Lionel Messi hamon yuqori sport formasida ekanligini isbotlamoqda. Inter Miami hujumchisi yarim finalda Angliyaga qarshi kechgan bahsda ikkita golli uzatmani amalga oshirib, oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Qatar-2022 qahramoni oʻzining toʻqqizinchi Oltin toʻpi sari ishonchli odimlamoqda.

Raqiblarning imkoniyatlari

Mazkur nufuzli sovrin uchun kurashda bir qator yulduzlar allaqachon musobaqani tark etishdi. Xususan, Fransiya va Angliya terma jamoalari sardorlari Kylian Mbappe hamda Harry Kane yarim finaldagi magʻlubiyatdan soʻng asosiy daʼvogarlar safidan chiqib ketishdi. Bu esa Yamal va Messi oʻrtasidagi raqobatni yanada keskinlashtirdi.

Lamine Yamal oʻtgan yili Oltin toʻp soʻrovnomasida ikkinchi oʻrinni egallagan edi. Bu yilgi gʻalaba uni futbol tarixidagi eng yosh sovrindorga aylantirishi mumkin. Argentina tarkibida esa Messi yillar davomida toʻplagan tajribasi va bosim ostida oʻynash qobiliyati bilan ustunlikka ega boʻlishga intiladi.

Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final nafaqat ikki qitʼa futbol maktablarining toʻqnashuvi, balki oʻtmish va kelajakning yuzma-yuz kelishi sifatida ham tarixdan joy oladi. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu bahs kimning dunyo futboli taxtiga oʻtirishini belgilab beradi.

Lamine YamalLionel MessiJahon ChempionatiBarselonaOltin Toʻp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?Bugun, 16:58Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiJoze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiBugun, 16:31Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi