Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurash
Futbol olami tarixiy toʻqnashuv arafasida turibdi. Nyu-Jersidagi MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati finalida Yevropa chempioni Ispaniya hamda Janubiy Amerika yetakchisi Argentina terma jamoalari oʻzaro bahs olib boradi. Bu uchrashuv nafaqat jahon toji, balki yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan Oltin toʻp sovrini taqdirini ham hal qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur finalning asosiy qahramonlari sifatida afsonaviy Lionel Messi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal tilga olinmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Ispaniya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gaizka Mendieta ushbu qarama-qarshilik borasidagi oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 19 yoshli Yamal oʻzining tajribali ustozidan oʻzib ketish imkoniyatiga ega.
Oltin toʻp uchun hal qiluvchi pallaMendieta Jahon chempionati finali Oltin toʻp sovrini uchun kurashda eng muhim nuqta ekanini taʼkidladi. 2025-2026-yilgi mavsumda Barselona bilan Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan Lamine Yamal turnir davomida hali oʻzining soʻnggi soʻzini aytgani yoʻq. Mutaxassisning fikricha, yosh iqtidor sohibi oʻzining eng yaxshi oʻyinini aynan finalga saqlab qoʻygan boʻlishi mumkin.
"Agar Ispaniya gʻalaba qozonsa, biz nomzodlar qatorida albatta ushbu tarkib vakillarini koʻramiz. Lamine Yamal jarohatlarga qaramay ajoyib mavsum oʻtkazdi va u terma jamoa uchun juda muhim figura hisoblanadi. Shu bilan birga, Mikel Oyarzabal kabi kashfiyotlarni ham unutmaslik kerak. Biroq Argentina zafar quchsa, Oltin toʻp yana Lionel Messiga nasib etadi", — deydi Mendieta.
Hozirda 39 yoshda boʻlgan Lionel Messi hamon yuqori sport formasida ekanligini isbotlamoqda. Inter Miami hujumchisi yarim finalda Angliyaga qarshi kechgan bahsda ikkita golli uzatmani amalga oshirib, oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Qatar-2022 qahramoni oʻzining toʻqqizinchi Oltin toʻpi sari ishonchli odimlamoqda.
Raqiblarning imkoniyatlariMazkur nufuzli sovrin uchun kurashda bir qator yulduzlar allaqachon musobaqani tark etishdi. Xususan, Fransiya va Angliya terma jamoalari sardorlari Kylian Mbappe hamda Harry Kane yarim finaldagi magʻlubiyatdan soʻng asosiy daʼvogarlar safidan chiqib ketishdi. Bu esa Yamal va Messi oʻrtasidagi raqobatni yanada keskinlashtirdi.
Lamine Yamal oʻtgan yili Oltin toʻp soʻrovnomasida ikkinchi oʻrinni egallagan edi. Bu yilgi gʻalaba uni futbol tarixidagi eng yosh sovrindorga aylantirishi mumkin. Argentina tarkibida esa Messi yillar davomida toʻplagan tajribasi va bosim ostida oʻynash qobiliyati bilan ustunlikka ega boʻlishga intiladi.
Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final nafaqat ikki qitʼa futbol maktablarining toʻqnashuvi, balki oʻtmish va kelajakning yuzma-yuz kelishi sifatida ham tarixdan joy oladi. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu bahs kimning dunyo futboli taxtiga oʻtirishini belgilab beradi.
…