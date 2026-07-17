Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdi
Fransiya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati finaliga chiqa olmadi, ammo jamoa futbolchilari kurash hali yakunlanmaganini ta’kidlamoqda. Yarimhimoyachi Rayan Sherki muxlislarga murojaat qilib, terma jamoa yanada kuchli bo‘lib qaytishini aytdi.
Endi fransiyaliklarni turnirdagi so‘nggi sinov — Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahs kutmoqda.
«Biz yanada kuchliroq bo‘lib qaytamiz»
Rayan Sherki Fransiya milliy jamoasining X tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali muxlislarga murojaat qildi.
«Hech qachon unutmang, biz qaytamiz va yanada kuchliroq bo‘lib qaytamiz! Eng avvalo biz yana barchani milliy ramzimiz atrofida birlashtirish uchun qaytamiz», — dedi futbolchi.
Sherkining so‘zlariga ko‘ra, mundial davomida jamoa butun mamlakatning qo‘llab-quvvatlashini his qilgan.
Fransiyadagi birlik futbolchilarni hayratga soldi
Yarimhimoyachi turnir paytida muxlislar va milliy jamoa o‘rtasida yuzaga kelgan muhitni alohida ta’kidladi.
«Biz butun Fransiyaning yakdil ekanini his qilib turdik va bu aqlbovar qilmas holat edi», — deya qo‘shimcha qildi Sherki.
Fransiya terma jamoasi chempionlik uchun kurashdan chiqib ketgan bo‘lsa-da, futbolchi jamoa kelajagiga ishonch bilan qarayotganini ko‘rsatdi.
Oldinda Angliyaga qarshi muhim bahs bor
Fransiya milliy jamoasi Jahon chempionatining uchinchi o‘rni uchun uchrashuvida Angliyaga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahs ikki jamoa uchun ham turnirni g‘alaba va medal bilan yakunlash imkonini beradi. Shu sababli uchrashuv oddiy tasalli bahsi emas, balki nufuz va bronza medali uchun jiddiy kurash bo‘lishi kutilmoqda.
Chempionlik taqdiri 19 iyul kuni hal bo‘ladi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati 19 iyulga qadar davom etadi.
Finalda amaldagi jahon chempioni Argentina milliy jamoasi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Fransiya esa turnirni kuchli uchlikda yakunlash uchun Angliya to‘sig‘idan o‘tishi kerak bo‘ladi.
…