Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdi

·0·Sport
Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdi

Fransiya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati finaliga chiqa olmadi, ammo jamoa futbolchilari kurash hali yakunlanmaganini ta’kidlamoqda. Yarimhimoyachi Rayan Sherki muxlislarga murojaat qilib, terma jamoa yanada kuchli bo‘lib qaytishini aytdi.

Endi fransiyaliklarni turnirdagi so‘nggi sinov — Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahs kutmoqda.

«Biz yanada kuchliroq bo‘lib qaytamiz»

Rayan Sherki Fransiya milliy jamoasining X tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali muxlislarga murojaat qildi.

«Hech qachon unutmang, biz qaytamiz va yanada kuchliroq bo‘lib qaytamiz! Eng avvalo biz yana barchani milliy ramzimiz atrofida birlashtirish uchun qaytamiz», — dedi futbolchi.

Sherkining so‘zlariga ko‘ra, mundial davomida jamoa butun mamlakatning qo‘llab-quvvatlashini his qilgan.

Fransiyadagi birlik futbolchilarni hayratga soldi

Yarimhimoyachi turnir paytida muxlislar va milliy jamoa o‘rtasida yuzaga kelgan muhitni alohida ta’kidladi.

«Biz butun Fransiyaning yakdil ekanini his qilib turdik va bu aqlbovar qilmas holat edi», — deya qo‘shimcha qildi Sherki.

Fransiya terma jamoasi chempionlik uchun kurashdan chiqib ketgan bo‘lsa-da, futbolchi jamoa kelajagiga ishonch bilan qarayotganini ko‘rsatdi.

Oldinda Angliyaga qarshi muhim bahs bor

Fransiya milliy jamoasi Jahon chempionatining uchinchi o‘rni uchun uchrashuvida Angliyaga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahs ikki jamoa uchun ham turnirni g‘alaba va medal bilan yakunlash imkonini beradi. Shu sababli uchrashuv oddiy tasalli bahsi emas, balki nufuz va bronza medali uchun jiddiy kurash bo‘lishi kutilmoqda.

Chempionlik taqdiri 19 iyul kuni hal bo‘ladi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati 19 iyulga qadar davom etadi.

Finalda amaldagi jahon chempioni Argentina milliy jamoasi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Fransiya esa turnirni kuchli uchlikda yakunlash uchun Angliya to‘sig‘idan o‘tishi kerak bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiJon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdiBugun, 15:54O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladiO‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi