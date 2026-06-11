12 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 050 so‘m.
• Hayotbank — 12 080 so‘m.
12 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 33–34 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 050 so‘m.
• Anorbank — 12 045 so‘m.
• Asakabank — 12 040 so‘m.
• NBU — 12 040 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 12 080 so‘m.
• Xalq banki — 12 080 so‘m.
• Davrbank — 12 080 so‘m.
• Octobank — 12 090 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…