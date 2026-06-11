12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 73,35 so‘mga arzonlab, 13 858,70 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 12 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 39,55 so‘mga arzonlab, 12 014,48 so‘mga tushdi.
• Yevro 73,35 so‘mga arzonlab, 13 858,70 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,44 so‘mga arzonlab, 166,61 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 91,44 so‘mga arzonlab, 16 058,55 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,29 so‘mga arzonlab, 74,84 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 70,23 so‘mga arzonlab, 15 025,61 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 5,63 so‘mga arzonlab, 1 772,62 so‘mga tushdi.
…