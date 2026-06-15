Standard Chartered: Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasiga yetdi

·15·Iqtisodiyot
Standard Chartered: Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasiga yetdi

Global moliya bozorining yirik ishtirokchilaridan biri boʻlgan Standard Chartered banki tahlilchilari kriptovalyuta bozoridagi pasayish davri yakunlanganini va Bitcoin narxi joriy sikldagi eng quyi nuqtani (tubini) zabt etganini maʼlum qildi. Bank ekspertlarining fikricha, raqamli aktivlar bozorida "qish" yakunlanib, yangi oʻsish davri — "kripto bahori" boshlanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Standard Chartered bankining raqamli aktivlar boʻyicha tadqiqotlar boʻlimi rahbari Geoff Kendrick mijozlarga yoʻllagan hisobotida Bitcoin narxi 59 000 dollar darajasida oʻzining eng past koʻrsatkichini qayd etganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bozorning qayta tiklanishini tasdiqlovchi uchta asosiy omil mavjud boʻlib, ular investorlar uchun muhim signal vazifasini oʻtaydi.

Bozor tiklanishining uchta asosiy belgisi

Kendrick bozorning oʻsishga qaytishini quyidagi omillar bilan bogʻlamoqda:

  • MicroStrategy kompaniyasi tomonidan Bitcoin xaridlarining davom ettirilishi;
  • AQSHdagi Bitcoin ETF fondlariga sarmoya oqimining ijobiy tomonga oʻzgarishi;
  • Xalqaro bozorda xom neft narxining pasayishda davom etayotgani.
Tahlilchilarning eʼtibori ayniqsa MicroStrategy asoschisi Michael Saylorning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligiga qaratilgan. Saylor yaqinda oʻzining anʼanaviy "nuqtali grafiklari" bilan yangi xaridlar haqida ishora bergan edi. Garchi kompaniya yaqinda oʻz tarixida kam kuzatiladigan 32 BTC sotuvini amalga oshirgan boʻlsa-da, bu raqamli kredit operatsiyalarini qoʻllab-quvvatlash uchun zaruriy texnik qadam ekani tushuntirildi.

Shuningdek, investitsion fondlar dinamikasi ham ijobiy oʻzgarishlarni koʻrsatmoqda. SoSoValue.com maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan juma kuni Bitcoin ETF fondlariga bir kunda 85,84 million dollar miqdorida sof sarmoya kirib kelgan. Bu institutsional investorlarning raqamli aktivlarga boʻlgan ishonchi qayta tiklanayotganidan dalolat beradi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, neft narxining pasayishi ham kriptovalyuta bozori uchun bilvosita ijobiy omil hisoblanadi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, xom neft fyucherslarining ketma-ket arzonlashishi inflyatsion bosimni kamaytirib, xatarli aktivlarga, jumladan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalarga boʻlgan talabni oshirishi kutilmoqda.

CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, ayni paytda Bitcoin 63 700 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Standard Chartered tahlilchisi Kendrick oʻz hisobotini yakunlar ekan: "Qish tugadi. Kripto bahoriga xush kelibsiz", deya investorlarni optimistik kayfiyatga chorladi.

BitcoinKriptovalyutaStandard CharteredMicroStrategyInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdiKriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdiKecha, 18:39Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiEthereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiKecha, 14:10O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiO‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiKecha, 12:27Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaKecha, 11:13O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Kecha, 10:48Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiKecha, 06:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi