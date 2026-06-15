Standard Chartered: Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasiga yetdi
Global moliya bozorining yirik ishtirokchilaridan biri boʻlgan Standard Chartered banki tahlilchilari kriptovalyuta bozoridagi pasayish davri yakunlanganini va Bitcoin narxi joriy sikldagi eng quyi nuqtani (tubini) zabt etganini maʼlum qildi. Bank ekspertlarining fikricha, raqamli aktivlar bozorida "qish" yakunlanib, yangi oʻsish davri — "kripto bahori" boshlanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Standard Chartered bankining raqamli aktivlar boʻyicha tadqiqotlar boʻlimi rahbari Geoff Kendrick mijozlarga yoʻllagan hisobotida Bitcoin narxi 59 000 dollar darajasida oʻzining eng past koʻrsatkichini qayd etganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bozorning qayta tiklanishini tasdiqlovchi uchta asosiy omil mavjud boʻlib, ular investorlar uchun muhim signal vazifasini oʻtaydi.
Bozor tiklanishining uchta asosiy belgisiKendrick bozorning oʻsishga qaytishini quyidagi omillar bilan bogʻlamoqda:
- MicroStrategy kompaniyasi tomonidan Bitcoin xaridlarining davom ettirilishi;
- AQSHdagi Bitcoin ETF fondlariga sarmoya oqimining ijobiy tomonga oʻzgarishi;
- Xalqaro bozorda xom neft narxining pasayishda davom etayotgani.
Shuningdek, investitsion fondlar dinamikasi ham ijobiy oʻzgarishlarni koʻrsatmoqda. SoSoValue.com maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan juma kuni Bitcoin ETF fondlariga bir kunda 85,84 million dollar miqdorida sof sarmoya kirib kelgan. Bu institutsional investorlarning raqamli aktivlarga boʻlgan ishonchi qayta tiklanayotganidan dalolat beradi.
Iqtisodiy nuqtai nazardan, neft narxining pasayishi ham kriptovalyuta bozori uchun bilvosita ijobiy omil hisoblanadi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, xom neft fyucherslarining ketma-ket arzonlashishi inflyatsion bosimni kamaytirib, xatarli aktivlarga, jumladan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalarga boʻlgan talabni oshirishi kutilmoqda.
CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, ayni paytda Bitcoin 63 700 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Standard Chartered tahlilchisi Kendrick oʻz hisobotini yakunlar ekan: "Qish tugadi. Kripto bahoriga xush kelibsiz", deya investorlarni optimistik kayfiyatga chorladi.
…