7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·43·Iqtisodiyot
7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 68,15 so‘mga qimmatlab, 12 042,05 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 44,26 so‘mga qimmatlab, 13 744,80 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,21 so‘mga qimmatlab, 155,03 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 70,52 so‘mga qimmatlab, 16 058,07 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,13 so‘mga arzonlab, 74,18 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 34,62 so‘mga qimmatlab, 14 940,51 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 7,46 so‘mga qimmatlab, 1 772,71 so‘mni tashkil etdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandiBugun, 11:25O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiO‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiBugun, 11:167 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiKecha, 21:22O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiKecha, 19:18O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?Kecha, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi