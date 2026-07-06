7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 44,26 so‘mga qimmatlab, 13 744,80 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 68,15 so‘mga qimmatlab, 12 042,05 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 44,26 so‘mga qimmatlab, 13 744,80 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,21 so‘mga qimmatlab, 155,03 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 70,52 so‘mga qimmatlab, 16 058,07 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,13 so‘mga arzonlab, 74,18 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 34,62 so‘mga qimmatlab, 14 940,51 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 7,46 so‘mga qimmatlab, 1 772,71 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…