Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdi

·1·Avto
Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdi

Moskvadagi VDNX hududida boʻlib oʻtayotgan "ProDvijeniye" avtomobil festivalida "Rosatom" davlat korporatsiyasining kompozit divizioni oʻzining yangi ishlanmalarini taqdim etdi. Mutaxassislar keng jamoatchilikka universal Voyt kompozit platformasi asosida yaratilgan toʻliq oʻlchamli elektr furgon hamda toʻliq funksional krossover prototipini namoyish qilishdi. Ushbu innovatsion transport vositalari mamlakatda ekologik toza va zamonaviy elektromobillarni ishlab chiqarish salohiyatini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voyt platformasining texnik imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, namoyish etilgan modellardan biri Voy터 LCV deb nomlangan shahar ichida yuk tashishga moʻljallangan elektr furgonidir. Mazkur transport vositasining yuk koʻtarish qobiliyati 600 kilogrammni tashkil etib, uning yuk boʻlinmasi hajmi 3 kub metrga teng. Shu bilan birga, mashinaning umumiy uzunligi 4 metrdan kam boʻlib, bu uni gavjum shahar koʻchalari va tor yoʻlaklar uchun juda qulay qiladi.

Qatorning ikkinchi vakili — Voyt SUV deb nomlangan toʻliq oʻlchamli elektr krossoveri hisoblanadi. Ushbu model universal platformaning yengil yoʻlovchi elektromobillarini yaratishdagi cheksiz imkoniyatlarini yaqqol namoyish etadi. Avvalroq ushbu elektr krossover ilk bor harakatda sinovdan oʻtkazilib, jamoatchilik eʼtiboriga turgʻun holatda emas, balki bevosita harakatda taqdim etilgan edi.

Innovatsion kompozit texnologiyalar

Mazkur loyihaning asosiy konstruktiv negizini oʻziga xos xrebetli (turtki) profil tashkil etadi. U kompozit materiallardan uzluksiz profil ishlab chiqarishning maxsus texnologiyasi — pultruziya usuli yordamida yasalgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan kompozit texnologiyalardan foydalanish konstruksiya umumiy massasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bergan boʻlib, shu bilan birga, avtomobil uchun zarur boʻlgan mustahkamlik va chidamlilikni toʻliq taʼminlaydi.

Loyihaning muhim afzalliklaridan biri uning yuqori darajada mahalliylashtirilganligidir. "Rosatom" vakillarining maʼlum qilishicha, platforma asosiy qismlarining 60 foizigacha boʻlgan qismi korporatsiya korxonalarida ishlab chiqariladi. Bular jumlasiga tortish akkumulyatori, kuch qismi elektronikasi, elektr yuritma va turli kompozit konstruksiya elementlari kiradi.

Ekspertlarning fikricha, yagona kompozit platformani qoʻllash kelgusida raqobatbardosh va tejamkor mahalliy elektromobillarni ishlab chiqish uchun keng yoʻl ochadi. Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida energiya samaradorligi va yengil vazn asosiy talablardan biri boʻlib turgan bir paytda, "Rosatom" tomonidan taklif etilayotgan bunday yechimlar bozorda muhim oʻrin egallashi kutilmoqda.

RosatomElektr_avtomobilVoytPultruziyaAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 17:22Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiBugun, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarBugun, 16:20BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBugun, 15:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaBugun, 11:24Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi