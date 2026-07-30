Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdi
Moskvadagi VDNX hududida boʻlib oʻtayotgan "ProDvijeniye" avtomobil festivalida "Rosatom" davlat korporatsiyasining kompozit divizioni oʻzining yangi ishlanmalarini taqdim etdi. Mutaxassislar keng jamoatchilikka universal Voyt kompozit platformasi asosida yaratilgan toʻliq oʻlchamli elektr furgon hamda toʻliq funksional krossover prototipini namoyish qilishdi. Ushbu innovatsion transport vositalari mamlakatda ekologik toza va zamonaviy elektromobillarni ishlab chiqarish salohiyatini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voyt platformasining texnik imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, namoyish etilgan modellardan biri Voy터 LCV deb nomlangan shahar ichida yuk tashishga moʻljallangan elektr furgonidir. Mazkur transport vositasining yuk koʻtarish qobiliyati 600 kilogrammni tashkil etib, uning yuk boʻlinmasi hajmi 3 kub metrga teng. Shu bilan birga, mashinaning umumiy uzunligi 4 metrdan kam boʻlib, bu uni gavjum shahar koʻchalari va tor yoʻlaklar uchun juda qulay qiladi.
Qatorning ikkinchi vakili — Voyt SUV deb nomlangan toʻliq oʻlchamli elektr krossoveri hisoblanadi. Ushbu model universal platformaning yengil yoʻlovchi elektromobillarini yaratishdagi cheksiz imkoniyatlarini yaqqol namoyish etadi. Avvalroq ushbu elektr krossover ilk bor harakatda sinovdan oʻtkazilib, jamoatchilik eʼtiboriga turgʻun holatda emas, balki bevosita harakatda taqdim etilgan edi.
Innovatsion kompozit texnologiyalarMazkur loyihaning asosiy konstruktiv negizini oʻziga xos xrebetli (turtki) profil tashkil etadi. U kompozit materiallardan uzluksiz profil ishlab chiqarishning maxsus texnologiyasi — pultruziya usuli yordamida yasalgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan kompozit texnologiyalardan foydalanish konstruksiya umumiy massasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bergan boʻlib, shu bilan birga, avtomobil uchun zarur boʻlgan mustahkamlik va chidamlilikni toʻliq taʼminlaydi.
Loyihaning muhim afzalliklaridan biri uning yuqori darajada mahalliylashtirilganligidir. "Rosatom" vakillarining maʼlum qilishicha, platforma asosiy qismlarining 60 foizigacha boʻlgan qismi korporatsiya korxonalarida ishlab chiqariladi. Bular jumlasiga tortish akkumulyatori, kuch qismi elektronikasi, elektr yuritma va turli kompozit konstruksiya elementlari kiradi.
Ekspertlarning fikricha, yagona kompozit platformani qoʻllash kelgusida raqobatbardosh va tejamkor mahalliy elektromobillarni ishlab chiqish uchun keng yoʻl ochadi. Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida energiya samaradorligi va yengil vazn asosiy talablardan biri boʻlib turgan bir paytda, "Rosatom" tomonidan taklif etilayotgan bunday yechimlar bozorda muhim oʻrin egallashi kutilmoqda.
…