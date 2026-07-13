O‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladi

·21·Iqtisodiyot
O‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladi

Qora metallurgiya qurilish, avtomobilsozlik, mashinasozlik va energetika kabi jami 50 milliard dollarlik iqtisodiyot tarmoqlari uchun asosiy xomashyo manbai hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tgan yig‘ilishda sohadagi importga qaramlik va logistika muammolarini hal etish, shuningdek, sohani to‘liq raqamlashtirish bo‘yicha keskin vazifalar belgilandi. Zamin.uz ushbu strategik yig‘ilishning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

Metallga bo‘lgan ehtiyoj qanday o‘zgaradi?

Mamlakat yalpi ichki mahsulotini 2030 yilda 240 milliard dollarga yetkazish uchun yiliga kamida 8-9 foizlik o‘sishni ta’minlash zarur. Masshtabli qurilishlar va sanoat loyihalari sababli metall mahsulotlariga bo‘lgan talab shiddat bilan ortib bormoqda.

Davr va yirik loyihalar

Metall mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj

So‘nggi 10 yillik ko‘rsatkich

Ehtiyoj 3 karra ortib, 5,5 million tonnaga yetdi.

Yangi AES, 4-mis boyitish fabrikasi va mis zavodi

Faqat ushbu obyektlarning o‘ziga 2,5 million tonna yaqin po‘lat list va armatura kerak.

2030 yilgacha bo‘lgan prognoz

Yillik ehtiyoj 1,5 barobar ko‘payib, 8 million tonnadan ortadi.

1 avgustdan «E-lom» platformasi ishga tushadi

Bugungi kunda Bekobod metallurgiya kombinati metall prokatning 40 foizini ikkilamchi metalldan, qolgan 60 foizini esa import hisobidan qoplamoqda. Biroq ichki bozorda katta hajmdagi xomashyo nazoratdan chetda qolayotgani ma’lum bo‘ldi.

Yashirin aylanma mahv etiladi: Respublika bo‘yicha har yili 700 ming tonna qora metallolom kombinatga topshirilayotgan bo‘lsa-da, yana 500 ming tonna metallolom xufiyona aylanmada qolmoqda.

Ushbu vaziyatni tubdan o‘zgartirish uchun quyidagi choralar belgilandi:

  • «E-lom» platformasi: 1 avgustdan ishga tushirilib, qora metall aylanmasi bilan bog‘liq barcha jarayonlar real vaqt rejimida nazorat qilinadi.

  • Yangi Loyiha ofisi: Hukumatda tashkil etiladigan ushbu tuzilma metall bozorini kunlik tahlil qiladi hamda mahsulotning sifati va tarkibi aks etadigan raqamli pasportni yuritadi.

1,5 milliard tonnalik zaxira: Konlar va import zanjiri

O‘zbekistonda mavjud temir ruda zaxiralarini o‘zlashtirish va xorijdan markazlashgan holda xomashyo olib kelish bo‘yicha quyidagi yirik qadamlar tashlanadi:

  • «Surun-ota» koni: Xitoylik hamkorlar bilan yiliga 650 ming tonna temir xomashyosini olish bo‘yicha kelishuvga erishildi. Temir konsentrati 2027 yildan boshlab kombinatga yetkazib beriladi.

  • «Tebinbuloq» koni: Yaqin 3-4 yilda ishga tushirilib, yiliga 1 million tonna po‘lat ishlab chiqarish imkoni yaratiladi.

  • Tojikistondan import: Yiliga 700 ming tonna xomashyo sotib olish bo‘yicha shartnoma tez fursatda rasmiylashtirilib, kelgusi yildan xomashyo olib kelish boshlanadi.

  • Xususiy sektor faolligi: Samarqanddagi korxona temir koni berilsa, qazib olishga 500 million dollargacha sarmoya kiritishga tayyor. Bekobod kombinati esa Forishdagi 32 million tonnalik «Temirkon» resursini o‘zlashtiradi.

Bundan tashqari, temir sifatini oshirish uchun zarur bo‘lgan marganes va ferrosilitsiy maydonlari sun’iy intellekt yordamida tahlil qilinadi va bir oy muddatda yangi geologiya dasturi ishlab chiqiladi.

Xususiy korxonalarga 200 million dollar ko‘mak

Bugungi kunda mamlakatda 150 ga yaqin o‘rta va kichik xususiy metallurgiya korxonalari faoliyat yuritmoqda. Ularni xomashyo bilan barqaror ta’minlash maqsadida chetdan xomashyoni markazlashgan holda olib keluvchi alohida kompaniya tashkil etiladi. E’tiborli jihati, ushbu yangi kompaniyaga 200 million dollar ajratiladi va import qilingan xomashyo xususiy sektorga faqat birja orqali shaffof tarzda sotiladi.

Шавкат МирзиёевO'zbekistonБекобод металлургия заводиZamin.uzE-lom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:21Ko‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdiKo‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdiBugun, 14:51Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaBugun, 14:08Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBugun, 13:09Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiSoliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiBugun, 12:0414 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi