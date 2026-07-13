Toshkentda yer narxi pasaydi, kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqda

·44·Iqtisodiyot
Toshkentda yer narxi pasaydi, kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqda

Markaziy bank 2026 yilning birinchi choragi bo‘yicha Toshkentdagi yer uchastkalari narxiga oid tahlilni e’lon qildi. Unga ko‘ra, poytaxtda yer narxi pasaygan, ko‘p qavatli uylar bozorida esa qimmatlashish davom etgan.

Birinchi chorakda Toshkentda 1 sotix yerning o‘rtacha narxi 301 mln so‘mni tashkil etdi. Bu 2025 yil boshidagi ko‘rsatkichdan 6,4 foizga kam. Shuningdek, narxlar 2024 yilda qayd etilgan yuqori darajadan ham sezilarli past bo‘lgan. O‘sha vaqtda 1 sotix yer o‘rtacha 380 mln so‘mgacha baholangan.

Markaziy bank yer narxining pasayishini markazdan uzoqroq hududlarda sotuvga chiqarilayotgan uchastkalar soni ko‘paygani bilan izohlamoqda. Taklif ortishi bozordagi o‘rtacha narxga ta’sir qilgan.

Shu bilan birga, kvartiralar bozorida teskari holat kuzatilmoqda. Mart oyida yangi qurilgan uylar narxi dollar hisobida 8,1 foizga, ikkilamchi bozordagi kvartiralar esa 9,4 foizga qimmatlashgan.

Tahlilga ko‘ra, yer uchastkalari bozorida taklif ko‘paygani narxlarni pasaytirmoqda. Ko‘p qavatli uylar segmentida esa talab yuqori saqlanayotgani sabab narxlar o‘sishda davom etmoqda.

ToshkentMarkaziy bankЕр нархиKvartiralarKo‘chmas mulkYangi uylar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norasmiy sektor besh oyda 26,7 trln so‘mlik qurilish ishlarini bajardiNorasmiy sektor besh oyda 26,7 trln so‘mlik qurilish ishlarini bajardiBugun, 17:0314 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:088 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:21Ko‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdiKo‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdiBugun, 14:51O‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladiO‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladiBugun, 14:35Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaBugun, 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda