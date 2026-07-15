16 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 47,33 so‘mga qimmatlab, 13 801,99 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 16 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 23,49 so‘mga qimmatlab, 12 088,98 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 47,33 so‘mga qimmatlab, 13 801,99 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,19 so‘mga arzonlab, 154,47 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 43,51 so‘mga qimmatlab, 16 187,14 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,06 so‘mga qimmatlab, 74,45 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 49,12 so‘mga qimmatlab, 14 908,10 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 4,39 so‘mga qimmatlab, 1 784,43 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…