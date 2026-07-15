SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotga parvozlar chastotasini oshirishda davom etmoqda. Kompaniya sakkiz soatdan kamroq vaqt ichida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, orbitaga jami 56 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini olib chiqdi. Ushbu voqea xususiy kosmik kompaniyaning texnik imkoniyatlari va logistika salohiyati yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Birinchi start Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan amalga oshirildi. Unda Falcon 9 raketasi 27 ta Starlink apparatini belgilangan orbitaga yetkazdi. Oradan bor-yoʻgʻi 7 soat-u 42 daqiqa oʻtgach, AQShning qarama-qarshi qirgʻogʻida — Floridadagi kosmodromda ikkinchi raketa start oldi. Bu safar koinotga yana 29 ta sunʼiy yoʻldosh yoʻllandi.
Global internet qamrovi kengaymoqdaixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX bir kunda Amerikaning ikki xil qirgʻogʻidan mustaqil ravishda parvozlarni amalga oshirish orqali oʻzining rekord darajadagi intensivligini namoyish etdi. Starlink loyihasining maqsadi butun dunyo boʻylab, hatto eng chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetini taʼminlashdan iborat. Yangi uchirilgan 56 ta apparat ushbu global tarmoqning quvvatini yanada oshiradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki Starlink xizmatlarining Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan, qoʻshni Qozogʻistonda sinovdan oʻtkazilayotgani va kelajakda mintaqaviy qamrov kengayishi kutilayotgani texnologik ishqibozlar diqqat markazida boʻlib kelmoqda.
Shuningdek, SpaceX yaqinda yangi avlod Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh terminalini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma avvalgi modellarga qaraganda sezilarli darajada ixcham va yengilroq qilib ishlangan. Muhandislar yangi avlod terminallarida energiya sarfini kamaytirishga ham muvaffaq boʻlishgan, bu esa uni mobil holatda ishlatish uchun yanada qulay qiladi.
Falcon 9 raketalarining koʻp marotaba ishlatilishi SpaceX kompaniyasiga parvozlar tannarxini pasaytirish va uchirishlar sonini keskin koʻpaytirish imkonini bermoqda. Bugungi kunda kompaniya dunyodagi eng faol kosmik operator hisoblanadi va deyarli har hafta yangi missiyalarni amalga oshirmoqda.
…