SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdi

·30·Texno
SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotga parvozlar chastotasini oshirishda davom etmoqda. Kompaniya sakkiz soatdan kamroq vaqt ichida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, orbitaga jami 56 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini olib chiqdi. Ushbu voqea xususiy kosmik kompaniyaning texnik imkoniyatlari va logistika salohiyati yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birinchi start Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan amalga oshirildi. Unda Falcon 9 raketasi 27 ta Starlink apparatini belgilangan orbitaga yetkazdi. Oradan bor-yoʻgʻi 7 soat-u 42 daqiqa oʻtgach, AQShning qarama-qarshi qirgʻogʻida — Floridadagi kosmodromda ikkinchi raketa start oldi. Bu safar koinotga yana 29 ta sunʼiy yoʻldosh yoʻllandi.

Global internet qamrovi kengaymoqda

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX bir kunda Amerikaning ikki xil qirgʻogʻidan mustaqil ravishda parvozlarni amalga oshirish orqali oʻzining rekord darajadagi intensivligini namoyish etdi. Starlink loyihasining maqsadi butun dunyo boʻylab, hatto eng chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetini taʼminlashdan iborat. Yangi uchirilgan 56 ta apparat ushbu global tarmoqning quvvatini yanada oshiradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki Starlink xizmatlarining Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan, qoʻshni Qozogʻistonda sinovdan oʻtkazilayotgani va kelajakda mintaqaviy qamrov kengayishi kutilayotgani texnologik ishqibozlar diqqat markazida boʻlib kelmoqda.

Shuningdek, SpaceX yaqinda yangi avlod Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh terminalini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma avvalgi modellarga qaraganda sezilarli darajada ixcham va yengilroq qilib ishlangan. Muhandislar yangi avlod terminallarida energiya sarfini kamaytirishga ham muvaffaq boʻlishgan, bu esa uni mobil holatda ishlatish uchun yanada qulay qiladi.

Falcon 9 raketalarining koʻp marotaba ishlatilishi SpaceX kompaniyasiga parvozlar tannarxini pasaytirish va uchirishlar sonini keskin koʻpaytirish imkonini bermoqda. Bugungi kunda kompaniya dunyodagi eng faol kosmik operator hisoblanadi va deyarli har hafta yangi missiyalarni amalga oshirmoqda.

SpaceXFalcon 9StarlinkIlon MaskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi