Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdi
Sunʼiy intellekt asosida kod yozishga ixtisoslashgan Hindistonning Emergent startapi navbatdagi investitsiya raundida 130 million dollar jalb etib, rasman "yagona shox" (unicorn) maqomiga ega boʻldi. Kompaniyaning bozor qiymati atigi olti oy ichida besh baravarga oʻsib, 1,5 milliard dollarga yetdi. Bu voqea texnologiya olamida sunʼiy intellektga asoslangan dasturlash vositalariga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanini yana bir bor isbotlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Creaegis xususiy investitsiya firmasi yetakchiligida oʻtgan Series C moliyalashtirish bosqichida MNI Ventures-Claypond va Sentinel Global kabi yangi investorlar bilan bir qatorda, Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 va Y Combinator kabi yirik fondlar ham ishtirok etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuvdan soʻng Emergent startapining jami jalb qilgan mablagʻlari miqdori 230 million dollarga yetdi.
Kichik biznes uchun raqamli inqilobEmergent oʻzining asosiy eʼtiborini yirik IT-korporatsiyalarga emas, balki anʼanaviy ravishda elektron pochta, elektron jadvallar va messenjerlar orqali ish yuritadigan kichik va oʻrta biznes vakillariga qaratmoqda. Startap asoschilaridan biri Mukund Jha kompaniya gʻoyasini "quti ichidagi muhandislar jamoasi" deb taʼriflaydi. Bu tizim tadbirkorlarga murakkab dasturlash bilimlarisiz ham oʻz biznes jarayonlarini avtomatlashtiruvchi ilovalarni yaratish imkonini beradi.
Hozirda kompaniyaning yillik tushumi 120 million dollarni tashkil etib, soʻnggi toʻrt oy ichida 70 foizga oʻsgan. Emergent xizmatlaridan 200 mingdan ortiq pullik mijozlar foydalanmoqda. Ular orasida yuk tashish jarayonlarini kuzatuvchi dasturlar yaratayotgan logistika kompaniyalari, zavodlar, qurilish firmalari va koʻchmas mulk boshqaruvchilari bor.
Raqobat va global bozorSunʼiy intellekt yordamida kod yozish bozori ayni paytda juda faol. Replit, Cursor va Lovable kabi startaplar bilan bir qatorda, OpenAI va Anthropic kabi gigantlar ham ushbu yoʻnalishda oʻz yechimlarini taklif qilmoqda. Biroq Emergent oʻzini dasturchilarga emas, balki texnik boʻlmagan foydalanuvchilarga moʻljallangan platforma sifatida namoyon etmoqda. Tizim nafaqat kod yozadi, balki dasturni joylashtirish, hosting va testdan oʻtkazish jarayonlarini ham oʻz zimmasiga oladi.
Kompaniya daromadlarining geografik taqsimoti ham qiziqarli: tushumning uchdan bir qismi Shimoliy Amerika, yana bir qismi Yevropa va qolgan qismi boshqa bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi. Startap vatani boʻlgan Hindiston bozori umumiy daromadning taxminan 8-9 foizini taʼminlamoqda.
Shunga qaramay, Mukund Jha sunʼiy intellekt yaratgan mahsulotlarning kamchiliklarini ham yashirmaydi. Uning taʼkidlashicha, hozircha dizayn masalasi eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda, chunki sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan koʻplab veb-saytlar bir-biriga juda oʻxshash boʻlib chiqmoqda. Kelgusida kompaniya ushbu jihatni takomillashtirish va foydalanuvchilarga yanada takrorlanmas interfeyslar yaratish imkonini berishni maqsad qilgan.
…