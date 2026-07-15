Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdi

·32·Texno
Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdi

Sunʼiy intellekt asosida kod yozishga ixtisoslashgan Hindistonning Emergent startapi navbatdagi investitsiya raundida 130 million dollar jalb etib, rasman "yagona shox" (unicorn) maqomiga ega boʻldi. Kompaniyaning bozor qiymati atigi olti oy ichida besh baravarga oʻsib, 1,5 milliard dollarga yetdi. Bu voqea texnologiya olamida sunʼiy intellektga asoslangan dasturlash vositalariga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanini yana bir bor isbotlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Creaegis xususiy investitsiya firmasi yetakchiligida oʻtgan Series C moliyalashtirish bosqichida MNI Ventures-Claypond va Sentinel Global kabi yangi investorlar bilan bir qatorda, Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 va Y Combinator kabi yirik fondlar ham ishtirok etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuvdan soʻng Emergent startapining jami jalb qilgan mablagʻlari miqdori 230 million dollarga yetdi.

Kichik biznes uchun raqamli inqilob

Emergent oʻzining asosiy eʼtiborini yirik IT-korporatsiyalarga emas, balki anʼanaviy ravishda elektron pochta, elektron jadvallar va messenjerlar orqali ish yuritadigan kichik va oʻrta biznes vakillariga qaratmoqda. Startap asoschilaridan biri Mukund Jha kompaniya gʻoyasini "quti ichidagi muhandislar jamoasi" deb taʼriflaydi. Bu tizim tadbirkorlarga murakkab dasturlash bilimlarisiz ham oʻz biznes jarayonlarini avtomatlashtiruvchi ilovalarni yaratish imkonini beradi.

Hozirda kompaniyaning yillik tushumi 120 million dollarni tashkil etib, soʻnggi toʻrt oy ichida 70 foizga oʻsgan. Emergent xizmatlaridan 200 mingdan ortiq pullik mijozlar foydalanmoqda. Ular orasida yuk tashish jarayonlarini kuzatuvchi dasturlar yaratayotgan logistika kompaniyalari, zavodlar, qurilish firmalari va koʻchmas mulk boshqaruvchilari bor.

Raqobat va global bozor

Sunʼiy intellekt yordamida kod yozish bozori ayni paytda juda faol. Replit, Cursor va Lovable kabi startaplar bilan bir qatorda, OpenAI va Anthropic kabi gigantlar ham ushbu yoʻnalishda oʻz yechimlarini taklif qilmoqda. Biroq Emergent oʻzini dasturchilarga emas, balki texnik boʻlmagan foydalanuvchilarga moʻljallangan platforma sifatida namoyon etmoqda. Tizim nafaqat kod yozadi, balki dasturni joylashtirish, hosting va testdan oʻtkazish jarayonlarini ham oʻz zimmasiga oladi.

Kompaniya daromadlarining geografik taqsimoti ham qiziqarli: tushumning uchdan bir qismi Shimoliy Amerika, yana bir qismi Yevropa va qolgan qismi boshqa bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi. Startap vatani boʻlgan Hindiston bozori umumiy daromadning taxminan 8-9 foizini taʼminlamoqda.

Shunga qaramay, Mukund Jha sunʼiy intellekt yaratgan mahsulotlarning kamchiliklarini ham yashirmaydi. Uning taʼkidlashicha, hozircha dizayn masalasi eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda, chunki sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan koʻplab veb-saytlar bir-biriga juda oʻxshash boʻlib chiqmoqda. Kelgusida kompaniya ushbu jihatni takomillashtirish va foydalanuvchilarga yanada takrorlanmas interfeyslar yaratish imkonini berishni maqsad qilgan.

EmergentSunʼiy IntellektStartapTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi